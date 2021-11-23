به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، مهدی المشاط رئیس شواری عالی سیاسی یمن با ویلیام دیوید گریسلی هماهنگ کننده سازمان ملل در یمن دیدار و گفتگو کرد.

المشاط در این دیدار گفت: محاصره آمریکایی علیه یمن جنایت جنگی است که جان بیش از ۲۵ میلیون یمنی را در معرض خطر قرار می‌دهد.

وی افزود: متجاوزان و در رأس آنها آمریکا طی سالیان قبل در راستای به شکست کشانیدن تلاش‌های نماینده سابق سازمان ملل در امور یمن حرکت کردند و هم اکنون هم در راستای به شکست کشاندن مأموریت نماینده جدید حرکت می‌کنند.

المشاط تاکید کرد: ما از سازمان ملل می‌خواهیم که به کشورهای متجاوز و در رأس آنها آمریکا برای پایان محاصره و اجازه دادن به ورود فرآورده‌های نفتی به بندر الحدیده، فشار وارد کند.