به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه نقاشیهای مسعود کیمیایی روز جمعه ۵ آذرماه در گالری گلستان افتتاح میشود و تا ۱۷ آذر ادامه خواهد داشت.
لیلی گلستان مدیر گالری گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در این نمایشگاه حدود ۲۵ تابلو با تکنیک رنگ روغن روی بوم از مسعود کیمیایی روی دیوار میرود، بیان کرد: نقاشیهای مسعود کیمیایی در سبک رئال و فیگوراتیو هستند و در واقع خود مسعود کیمیایی را روایت میکند یعنی عنصر «چاقو» و «کارد» تقریباً در تمامی تابلوهایش دیده میشود. در مواردی نیز «کارد» واقعی را روی بوم چسبانده و این موضوع، کار را خیلی جذاب کرده است.
وی با تاکید بر اینکه نقاشیهای کیمیایی پر از تخیل هستند، گفت: همچنین چند کلاه مخملی نیز در تابلوها وجود دارد. عنصر ساعت و ماشین نیز در نقاشیهایش دیده میشود. این نقاشیها پر از تخیل هنرمندانه هستند یعنی یک آدم خیالباف و قصهگو را به نمایش میگذارد. از این منظر، این آثار ادعای نقاشانه و حرفهای ندارد بلکه این نقاشیها را مسعود کیمیایی کارگردان مشهور سینمای ایران نقش زده و دقیقاً خودش است و نخواسته ادای یک نقاش شهیر را درآورد.
گلستان اظهار کرد: تابلوهای نقاشی مسعود کیمیایی، بسیار ساده و در عین حال در برخی موارد نیز خیلی متبحرانه نقاشی شدهاند که پر از رنگ هستند و تخیل بسیار جذابی را شکل داده است.
مدیر گالری گلستان در پایان گفت: به اعتقاد من، این نمایشگاه جذابی است چراکه من حدود ۵۰ سال است مسعود کیمیایی را میشناسم و برای خلق این تابلوها، بازی درنیاورده است و خود خودش و فیلمهایش است.
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