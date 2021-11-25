برنامه وزارت صمت برای بهبود وضع معیشت مردم بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه‌های وزارت صمت برای بهبود وضع معیشت مردم در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان بررسی شد.

در این جلسه که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری برگزار شد، اعضای کمیسیون اقتصادی خبرگان دیدگاه‌ها و مطالبات‌شان را در خصوص وظایف وزارت صمت برای بهبود وضع معیشتی مردم بیان کردند.

تأکید بر کنترل نوسان قیمت کالاها به ویژه مایحتاج عمومی، لزوم رفع انحصار صنعت خودرو با ایجاد شرکت‌های جدید خودروسازی، ضرورت تقویت صنعت ساختمان و حمایت از تولیدکنندگان این بخش، تأکید بر ملزم کردن صنایع لوازم خانگی به ارتقای کیفیت محصولات داخلی به منظور گرایش مردم به استفاده از کالاهای ایرانی از موضوعات مطرح در این جلسه است.

همچنین اصلاح برنامه شرکت‌های مواد غذایی و دارویی با هدف بهبود سلامت جامعه، حفظ ارزش افزوده مواد معدنی و گیاهان دارویی با هدف جلوگیری از خام‌فروشی و حمایت از صنایع تعطیل و نیمه تعطیل از دیگر موضوعات مطرح در این جلسه است.

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان همچنین بر تسریع دولت در اصلاح ساختار مدیریتی و پرهیز از تعلل در تغییر مدیران میانی تأکید کردند.

حمایت از توسعه صادرات، شکستن انحصار واردات نهاده‌های دامی و نظارت بر تولید پوشاک داخلی و رفع نابسامانی در عرضه پوشاک مغایر با فرهنگ ایرانی، اسلامی از موضوعات مهم دیگری بود که در این جلسه از وزیر صمت مطالبه شد.

در این جلسه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان همچنین بر حمایت از صنایع دانش‌بنیان، لزوم تقویت همکاری صنعت و دانشگاه، لزوم ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی برای محصولات باغی و کشاورزی و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری برای کالاها تأکید کردند.

در این نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت، برنامه‌های این وزارتخانه را برای بهبود وضع معیشتی مردم تبیین کرد.

سیدرضا فاطمی امین در ادامه به پرسش‌های اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری درباره عملکرد این وزارتخانه پاسخ داد.