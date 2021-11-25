دعوت ۷ بازیکن خراسان شمالی به اردوی تیم ملی فوتبال زیر ۱۶ سال

محمد شاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۷ بازیکن از خراسان شمالی به اردوی تیم ملی فوتبال زیر ۱۶ سال دعوت شدند.

مسئول استعدادیابی هیئت فوتبال خراسان شمالی ادامه داد: این بازیکنان از ۹ الی ۱۵ آذر به اردو اعزام خواهند شد.

وی افزود: حسن الهیان، رضا شاددل، امیر مهدی ریحانی، رحمان شجاع زاده، امیر محمد قدیمی و علی کلانتری بازیکنان دعوت شده هستند.

شاهدی گفت: بازیکنان منتخب در مرکز ملی فوتبال ایران به اردو خواهند رفت.

مسئول استعدادیابی هیئت فوتبال خراسان شمالی در انتها بیان داشت: برنامه‌های مختلفی برای استعدادیابی وجود دارد و نوجوانان خراسان شمالی ظرفیت مناسبی برای حضور در تیم ملی دارند.