  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۴:۲۷

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

دعوت ۷ بازیکن خراسان شمالی به اردوی تیم ملی فوتبال زیر ۱۶ سال

دعوت ۷ بازیکن خراسان شمالی به اردوی تیم ملی فوتبال زیر ۱۶ سال

بجنورد- مسئول استعدادیابی هیئت فوتبال خراسان شمالی از دعوت ۷ بازیکن استان به اردوی تیم ملی زیر ۱۶ سال خبر داد و گفت: اردو از ۹ آذر آغاز می شود.

محمد شاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۷ بازیکن از خراسان شمالی به اردوی تیم ملی فوتبال زیر ۱۶ سال دعوت شدند.

مسئول استعدادیابی هیئت فوتبال خراسان شمالی ادامه داد: این بازیکنان از ۹ الی ۱۵ آذر به اردو اعزام خواهند شد.

وی افزود: حسن الهیان، رضا شاددل، امیر مهدی ریحانی، رحمان شجاع زاده، امیر محمد قدیمی و علی کلانتری بازیکنان دعوت شده هستند.

شاهدی گفت: بازیکنان منتخب در مرکز ملی فوتبال ایران به اردو خواهند رفت.

مسئول استعدادیابی هیئت فوتبال خراسان شمالی در انتها بیان داشت: برنامه‌های مختلفی برای استعدادیابی وجود دارد و نوجوانان خراسان شمالی ظرفیت مناسبی برای حضور در تیم ملی دارند.

کد مطلب 5360667

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه