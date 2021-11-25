به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمد مخبر بعداز ظهر امروز (پنجشنبه) در سخنانی در بیستمین نشست شورای نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای که از طریق ویدئو کنفرانس و به میزبانی کشور قزاقستان برگزار شد، با بیان اینکه سازمان همکاری شانگهای هم اکنون به عنوان یک الگوی موفق از همکاری راهبردی منطقه‌ای و در راستای ترویج فرهنگ چندجانبه گرایی بین المللی است، تصریح کرد: سازمان همکاری شانگهای با برخورداری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های وسیع همکاری‌های چندجانبه می‌توانند از طریق همکاری و هم اندیشی با یکدیگر، نویدبخش آینده‌ای روشن برای ملت‌های منطقه باشند.

در اجلاس امروز علاوه بر دکتر مخبر معاون اول رئیس جمهور کشورمان، نخست وزیر کشورهای روسیه، قرقیزستان، چین، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، بلاروس، مغولستان و وزرای خارجه هند و پاکستان نیز حضور داشتند؛ همچنین رئیس کابینه وزرای کشور ترکمنستان نیز به عنوان مهمان افتخاری در این اجلاس حضور داشت.

متن کامل سخنان معاون اول رئیس جمهور به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای رئیس؛

نخست وزیران و وزرای محترم؛

ابتدا مایل هستم قدردانی خود را از جناب آقای عسگر مامین، نخست وزیر محترم و دولت قزاقستان به خاطر میزبانی این نشست اعلام کنم. خرسندم که فرصتی فراهم شد تا در اجلاس مجازی نخست وزیران محترم سازمان همکاری شانگهای مشارکت کنم. همچنین مایلم از حمایت اعضای این سازمان بابت پذیرش درخواست عضویت کامل جمهوری اسلامی ایران در این سازمان، کمال تشکر و قدردانی را از سوی دولت و ملت ایران ابراز کنم.

سازمان همکاری شانگهای هم اکنون به عنوان یک الگوی موفق از همکاری راهبردی منطقه‌ای و در راستای ترویج فرهنگ چندجانبه گرایی بین المللی مطرح است، بر این اساس آمادگی داریم تا فرآیند عضویت کامل در این سازمان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهیم. بدون تردید، ادامه حمایت کشورهای عضو موجب تسهیل فرآیند عضویت کامل و فعالیت همه جانبه ایران در سازمان همکاری شانگهای خواهد شد.

همکاران گرامی؛

اکنون اعضای سازمان همکاری شانگهای با برخورداری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های وسیع همکاری‌های چندجانبه می‌توانند از طریق همکاری و هم اندیشی با یکدیگر، نویدبخش آینده‌ای روشن برای ملت‌های منطقه باشند. ضمن اینکه این قابلیت‌ها، سازمان و اعضای آن را در برابر چالش‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی مقاوم می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضوی مسئولیت پذیر در منطقه و جامعه جهانی، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بسیاری دارد؛ از جمله برخورداری از امنیت و ثبات پایدار، منابع غنی انرژی، مزیت پیوستگی جغرافیایی و همبستگی ملی، پیوندهای گسترده تاریخی و فرهنگی با کشورهای عضو و ناظر سازمان و نیز زمینه‌های فرهنگی غنی که مانع رشد تفکرات افراط گرا در منطقه است.

همکاران عزیز؛

ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی و مزایای نسبی در هر یک از کشورهای عضو سازمان توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرده و فرصت‌های کم نظیری را برای پیوندهای راهبردی و تعامل بیشتر میان اعضا ایجاد می‌کند. در همین راستا مزیت‌های حمل و نقلی و جغرافیایی به واسطه همجواری با دو حوضه آبی دریای خزر و خلیج فارس و امکان بهره گیری کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای از قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای انتقال کالا و انرژی به بازارهای جهانی، یکی از زمینه‌های سودمند در همکاری‌های راهبردی بین ایران با سازمان است.

جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست اعلام شده توسط جناب آقای رئیسی رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تقویت و ارتقا روابط و همکاری با دولت‌های منطقه خصوصاً در جهت تقویت و تسهیل خطوط مواصلاتی و ترانزیتی با هدف ارتقا پیوندها میان چین، جنوب و جنوب شرق آسیا با افغانستان، آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه، اولویت خاصی قائل است. ایجاد خطی امن، پایدار و قابل اتکا در مسیر شمال – جنوب و با استفاده از زیرساخت‌های فعال در بنادر جنوبی، بویژه بندر اقیانوسی چابهار، جز سیاست‌های راهبردی ایران در جهت توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و نیز گسترش تبادلات تجاری پویا با کشورهای پیرامونی است.

اعضای محترم؛

برنامه ریزی برای تسهیل سرمایه گذاری و گسترش همکاری‌های مشترک و متقابل اقتصادی که به توسعه بادوام و امنیت پایدار منطقه می‌انجامد؛ بدون در نظر گرفتن زمینه‌های امنیتی و توجه به آرامش ملت‌ها، میسر نخواهد بود. بنابراین برای رسیدن به این هدف می‌بایست تهدیدات و چالش‌های مهم امنیتی منطقه همچون شرایط بحرانی در کشور دوست و برادر ما افغانستان به سرعت مورد توجه همسایگان و اعضای محترم سازمان همکاری شانگهای قرار گیرد. جمهوری اسلامی ایران در ادامه تلاش‌های متعدد برای یاری رساندن به این کشور همسایه و مردم رنج دیده آن، در تاریخ ۲۷ اکتبر، میزبان نشست همسایگان افغانستان به علاوه روسیه بود. اجلاس تهران این پیام واحد را به داخل افغانستان و جامعه بین المللی داد که همسایگان افغانستان، از حاکمیت دولتی فراگیر با مشارکت همه گروه‌های قومی در آن کشور حمایت می‌کنند.

همکاران محترم:

مایلم در بخش همکاری‌های تجاری و اقتصادی شانگهای به چند اولویت که با توجه به وضعیت پساکرونا اهمیت مضاعفی می‌یابد اشاره کنم:

اول: خوشبختانه در اجلاس سال ۲۰۰۵ نخست وزیران سازمان شانگهای سند تشکیل «اتحادیه بین بانکی» به امضا رسید. هدف اصلی از آن ایجاد سازوکاری برای سرمایه گذاری و ارائه خدمات بانکی برای پروژه‌هایی است که مورد توافق اعضاست. این ابتکار مهم مورد توجه و حمایت ما قرار دارد.

دوم: در اجلاس سران سال ۲۰۲۱ راهبرد کوتاه مدت کنسرسیوم تصویب شد که اهداف آن گسترش همکاری در حوزه‌های اتصالات زیر ساختی، فنآوری، صنایع پیشرفته، کشاورزی و ایجاد زنجیره عرضه کارآمد منطقه‌ای بیان شد. تقویت این روند به نفع همه اعضا است.

سوم:

با کمال خرسندی، سازمان همکاری شانگهای دارای ساز و کاری به نام «شورای تجاری» است که دبیرخانه آن در مسکو قرار دارد و هدف آن ارتقا همکاری‌های اقتصادی و تجاری است از جمله توجه به حوزه‌های انرژی، حمل و نقل، مخابرات، بانک، آموزش، علم، فناوری نوین، بهداشت و کشاورزی.

چهارم:

وجود سازوکار «بانک توسعه» و «باشگاه انرژی» در اتحادیه، نشانگر این موضوع مهم است که تقریباً تمامی سازوکارهای موجود در اتحادیه پیش بینی شده است و اراده جمعی اعضا هم برای تحقق این اهداف، حاصل است.

مایلم در این جلسه مهم اعلام کنم که جمهوری اسلامی ایران بعنوان عضو پذیرفته شده دائم در شانگهای، از این سازوکارها به گرمی استقبال می‌کند و آماده‌ایم همه ظرفیت‌های بزرگ کشورمان را در جهت تحقق اهداف مذکور فعال ساخته و به خدمت همکاریهای پیش روی منطقه‌ای در آوریم.

جناب آقای رئیس؛

نخست وزیران و وزرای محترم؛

در پایان ضمن تبریک به دوستان چینی به مناسبت ریاست اجلاس بعدی، بار دیگر از نخست وزیر محترم قزاقستان و همه دست اندرکاران برگزاری این اجلاس تشکر کرده و برای دولت و مردم قزاقستان و سایر ملت‌ها و کشورهای عضو آرزوی سربلندی و موفقیت می‌کنم.

متشکرم

سازمان همکاری شانگهای سازمانی میان‌دولتی است که در سال ۲۰۰۱ توسط کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان برای همکاری‌های چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی پایه‌گذاری شد و پس از آن در سال‌های بعد، ایران، مغولستان، پاکستان، هند، افغانستان و بلاروس به عنوان اعضای ناظر به این سازمان پیوستند.

لازم به ذکر است که همزمان با سفر آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان به تاجیکستان و شرکت در بیست و یکمین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در شهریور ماه، اعضای اصلی این سازمان با عضویت جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو اصلی موافقت کردند و هم اکنون فرایند عضویت کامل ایران در این سازمان در حال انجام است.