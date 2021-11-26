به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید روح الله زمانی موسوی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مسجد جامع اسلام آباد غرب برگزار شد ضمن تبریک سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، اظهار کرد: ۴۲ سال پیش ابراهیم زمان، امام راحل کلنگ احداث بسیج را با یک فرمان معجزه گونه و آینده نگری بسیار زیبا بر زمین کوبید.

وی با اشاره به ثمرات و برکات بسیج برای انقلاب اسلامی در سال‌های بعد از انقلاب تا کنون، افزود: بسیج در ۴۲ سالی که از انقلاب اسلامی گذشته است گردان عشقی بوده که علی الدوام ادامه داشته است.

امام جمعه اسلام آبادغرب تصریح کرد: مجموعه انقلاب اسلامی و بسیج از هم جدا شدنی نیستند و اگر در مورد دستاوردهای بسیج بخواهیم صحبتی کنیم، تمامی دستاوردهای انقلاب اسلامی را باید نام ببریم.

زمانی ادامه داد: مردم ایران اسلامی هرچه دارند از انقلاب اسلامی است و انقلاب اسلامی نیز هرچه دارد از فکر و کار بسیجی است.

امام جمعه اسلام آباد غرب با اشاره به موج آفرینی‌هایی که بسیج در کشور و جهان کرده، خاطرنشان کرد: تفکر بسیجی احیا کننده امر به معروف و نهی از منکر است که امروز این بسیج است که علم نهی از طاغوت و استکبار را در جهان بر افراشته است.

وی با اشاره به کارهای جهادی انجام گرفته توسط بسیج ناحیه اسلام آباد غرب، گفت: ایجاد امنیت، امدادرسانی در حوادث، محرومیت زدایی از روستاها، حضور جهادی در کنار کادر درمان و واکسیناسیون، کمک به احداث منازل و مسجد و توزیع بسته‌های معیشتی و بهداشتی از اقدامات بسیج ناحیه اسلام آباد غرب است که به بهانه هفته بسیج باید از آنها قدردانی شود.

زمانی با تاکید به اینکه از دیگر موضوعاتی که ضرورت دارد از تریبون نماز جمعه به آن پرداخت شود مشکلات مردم اسلام آباد غرب است، گفت: از مشکلاتی که مردم در کشور ما با آن رو به رو هستند و رگه‌هایی از آن هم در شهرستان اسلام آبادغرب دیده می‌شود؛ موضوع اعطای تسهیلات در قالب وام و دیگر قالب‌ها است، که متأسفانه سخت گیری در ارائه این تسهیلات سلیقه‌ای شده است و نباید اینگونه باشد که هر مسئولی بر طبق سلیقه سخت گیری داشته باشد.

وی گفت: نتیجه این سخت گیری ها، عدم تأمین شرایط لازم برای نیازمندان و اجبار آنها به فروش این تسهیلات است که به هیچ وجه در شأن جامعه ما نیست.

امام جمعه اسلام آباد غرب همچنن با اشاره به ترافیک شهری در اسلام آباد غرب، خاطرنشان کرد: پروژه احداث پل پشت ستاد فرماندهی انتظامی برای دسترسی به سایر نقاط شهر چند سال پیش متوقف شد، این پل دسترسی به تمام نقاط شهر را میسر می‌کند و نیاز نیست از میدان اصلی شهر که تردد زیادی روی آن است عبور کرد که این مساله بار ترافیکی در اسلام آباد را کنترل می‌کند

وی از عملکرد بدون سانسور صدا و سیما در انتشار اتفاقات اخیر کشور و گسترش روحیه مطالبه‌گری تشکر کرد و گفت: امیدواریم این روحیه که با تغییر مدیریت در صدا و سیما به وجود آمده ماندگار باشد.