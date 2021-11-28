خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: پروژه سد بالاخانلو را بدون شک باید یکی از مهمترین پروژه‌های عمرانی استان قزوین در سالهای اخیر دانست که با راه اندازی آن نیاز آبی بخش اعظمی از مردم استان قزوین رفع شود.

۹ دی ۱۳۹۱ بود که کلنگ ساخت سد بالاخانلو با حضور نامجو وزیر وقت نیرو به زمین خورد تا مردم استان قزوین در انتظار تکمیل پروژه‌ای باشند که قرار بود با بهره برداری از آن بخشی از نیاز شرب ۵ شهر بوئین زهرا، سگزآباد، شال، دانسفهان، اسفرورین و ۳۶ روستای منطقه بوئین زهرا تأمین شود.

این سد مخزنی قرار بود تنظیم آب موردنیاز جهت بهبود آبیاری اراضی تلفیقی کشاورزی منطقه را تنظیم کرده و علاوه بر حفظ نیاز محیط زیست، تغذیه مصنوعی آبخوان و کنترل سیلاب‌های منطقه را نیز بر عهده بگیرد.

سد بالاخانلو که خاکی با هسته رسی ساخته می‌شود ۳۸.۵ میلیون متر مکعب ظرفیت داشته و قرار است بخش اعظمی از نیازهای آب منطقه تشنه بویین زهرا رفع کند.

این سد در حالی در سال ۹۱ زمین خورد که قرار شد در یک پروسه ۵ ساله با ۱۰۴ میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری برسد اما امروز بعد از گذشت نزدیک به ۱۰ سال چندین برابر این رقم هزینه شده و هنوز پروژه به اتمام نرسیده است.

درخواست فعالان محیط زیست برای توقف اجرای سد بالاخانلو

از سویی ساخت این سد در حالی شروع شد که برخی فعالان محیط زیست نسبت به اجرای آن اعتراضات جدی داشته و خواستار توقف عملیات اجرایی آن شده بودند تا جایی که ۱۶ شهریور سال جاری محسن موسوی خوانساری فعال بخش آب و محیط زیست در گفت‌وگو با زیست آنلاین از وزیر نیرو درخواست کرده بود تا به واسطه برخی مشکلات زیست محیطی دستور توقف این پروژه را صادر کند.

این فعال محیط زیست از وزیر نیرو خواسته بود با دستور توقف عملیات اجرایی سد بالاخانلو به درخواست دوستداران محیط زیست قم توجه نموده و باعث شود که اولاً از خشکیدگی تالاب مره قم جلوگیری شود و ثانیاً با اجازه دادن به ورود اندک سیلاب حاصل از این رودخانه به دریاچه نمک قم، حداقل یک امیدواری برای زنده ماندن این تالاب را که در سال ۱۳۹۸ میراث طبیعی ملی اعلام شده و برای استان قم بسیار حیاتی است باقی بگذارد.

علی رغم این نظرات، ساخت سد به بهانه مسائل زیست محیطی هرگز متوقف نشد کما اینکه وعده‌های مسئولین استان نیز برای تکمیل این سد هرگز به پایان نرسید.

فریدون همتی دومین استاندار دولت تدبیر در سال ۹۶ با حمله به دولت دهم، تأخیر در اجرای پروژه‌ها در دولت پیش از خود را باعث اثرات تورمی دانسته و عنوان کرده بود تدبیر دولت یازدهم اجازه توقف این پروژه را نداده است.

وی سپس در ادامه ابراز امیدواری کرده بود تا پایان همان سال یعنی سال ۱۳۹۶ این پروژه به اتمام برسد!!

عبدالمحمد زاهدی استاندار دیگر دولت تدبیر نیز در سال ۹۸ از تکمیل این سد خبر داده و ابراز امیدواری کرده بود تا پایان سال پروژه تکمیل شود.

اما آخرین وعده نیز متعلق به هدایت‌اله جمالی پور بود. این استاندار نیز در آئین افتتاح و آبگیری سد نهب که ۲۶ اسفندماه سال گذشته انجام شد از اتمام پروژه آبگیری سد بالاخانلو در خرداد ۱۴۰۰ خبر داده بود.

حال بعد از این همه وعده عمل نشده، زمان افتتاح پروژه با چالش‌های جدی روبرو است و مسئولین مربوطه خرداد ۱۴۰۱ را زمان جدید افتتاح این پروژه مهم و دارای اولویت استانی عنوان کرده‌اند.

سد بالاخانلو سال ۱۴۰۱ آبگیری می‌شود

یدالله ملکی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به وضعیت سد بالاخانلو اظهار کرد: عملیات اجرایی سد بالاخانلو که تا سال ۹۸ متوقف شده بود از سال گذشته با تخصیص اعتبارات دریافت شده شروع به کار کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین اذعان کرد: درحال حاضر سد بالاخانلو بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در سال ۱۴۰۱ به مرحله آبگیری خواهد رسید.

وی افزود: عملیات اجرایی سد بالاخانلو نسبتاً بسیار است چرا که این سد نیازمند تصفیه خانه است که اعتبارات آن در سال ۱۴۰۱ تخصیص داده می‌شود.

این مسئول ابراز کرد: تکمیل سد بالاخانلو نیازمند ۴۰۰ میلیارد اعتبار است که تاکنون ۱۵۰ میلیارد به آن تخصیص داده شده است و حدود ۲۵۰ میلیارد برای اتمام پروژه سد و حدود ۵۰۰ میلیارد ریال برای تصفیه خانه لازم است.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات سد بالاخانلو از بودجه دولتی تأمین می‌شود بیان کرد: با گشایش ایجاد شده در اعتبارات سد بالاخانلو، تمام مؤلفه‌های سد بالاخانلو در حال اجرا است.

پروژه ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

علی فرخزاد معاون عمرانی استاندار قزوین نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت سد بالاخانلو ادامه داد: بخش عمده‌ای از کار سد انجام شده و حتی در سال گذشته برای مقابله با سیل در برهه‌ای آبگیری هم شد.

وی با بیان اینکه کارتکمیل سد با دو مشکل عمده روبرو بود، اضافه کرد: تأمین اعتبار و همچنین تأمین قطعات فنی برای تکمیل سد دو مشکلی بود که وجود داشت.

معاون عمرانی استاندار قزوین بیان کرد: در حوزه تأمین اعتبار، بخش عمده‌ای کار حل شده و مشکل جدی در این حوزه وجود ندارد و باعث شده کار سرعت بیشتری به خود بگیرد.

وی با بیان اینکه تحریم باعث بروز مشکل تأمین قطعات فنی شده بود، اضافه کرد: کار اصلی سد، تأمین این قطعات بود که به تازگی قطعات تأمین شده و حتی برخی از این قطعات هم اکنون نصب هم شده است.

فرخزاد اضافه کرد: پروژه تا به امروز ۷۰ درصد پیشرفت داشته و با ادامه این روند پیش بینی می‌کنیم در خرداد ۱۴۰۱ کار سد به اتمام رسیده و شاهد بهره برداری آن باشیم.

به گزارش مهر طولانی شدن روند اجرای پروژه به دلیل کمبود اعتبار، نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌ها و صرف اعتبار بیشتر ندارد. به نظر می‌رسد به جای صرف زمان فرسایشی باید هرچه زودتر تمهیدات لازم برای رفع این مشکل به بهترین شکل ممکن اندیشیده شود.

سفر رئیس جمهور که در آینده‌ای نه چندان دور انجام خواهد شد بدون شک بهترین فرصت برای اتخاذ یک تصمیم قاطع و خوب برای رفع مشکل این سد است. مشکلی که می‌تواند بخشی از تشنگی استان قزوین را رفع کند.

از سویی همراهی هر ۴ نماینده استان قزوین برای حل این مشکل می‌تواند سرعت اتمام کار را افزایش دهد کما اینکه این اتفاق و همدلی در ماجرای حل مشکل آبیک خود را نشان داده و امروز این پروژه با بیش از ۸۰ درصد پیشرفت، در استانه اتمام است.