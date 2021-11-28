به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ورودی مقطع دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۱ براساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی و مصوبات «شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی» درقالب دو مرحله (سنجش علمی (آزمون متمرکز) و مصاحبه علمی و سنجش عملی و ارزیابی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری) برگزار می‌شود.

آزمون دکتری برای ورود به رشته‌های دوره‌های روزانه، نوبت دوم (شبانه،) پیام نور، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، مشترک دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود.

دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۴۰۱ نیز همانند سال گذشته آزمون مجزایی ندارد و علاقمندان به تحصیل در این دانشگاه لازم است در آزمون سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام کنند.

متقاضیان تا دوشنبه ۸ آذر فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند.

ضوابط استفاده از سهمیه‌ها در آزمون دکتری سال ۱۴۰۱ اعلام شده است.

سهمیه رزمندگان و ایثارگران

الف) سهمیه رزمندگان:

۱- رزمندگانی که براساس ماده ۱ و تبصره‌های ماده مذکور در آئین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از تاریخ ۳۱ شهریور تا ۱۳۵۹ تا ۳۱ شهریور ۱۳۶۷ حداقل ۶ ماه متوالی یا متناوب داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه‌های نبرد حق علیه باطل حضور داشته باشند می‌توانند از این سهمیه استفاده کنند.

این افراد باید با مراجعه به ارگان ذیربط (سازمان بسیج مستضعفین و یا وزارت جهاد کشاورزی) نسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام کنند تا آمار و اطلاعات آنان بعد

از زمان ثبت نام توسط سازمان بسیج مستضعفین یا وزارت جهادکشاورزی مورد تأیید نهایی قرار گیرد.

۲- با توجه به مصوبه هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴ مهرماه ۱۴۰۰ (موضوع تصویب نامه شماره /۷۵۸۰۴ ت ۵۹۲۴۱ ه تاریخ ۱۹ مهر ۱۴۰۰) رزمندگان جبهه مقاومت مشروط به دارا بودن حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح (سازمان بسیج مستضعفین و ستادکل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) می‌توانند از تسهیلات ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بهره مند شوند.

تذکر مهم: متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان سازمان بسیج مستضعفین و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و همسر و فرزندان آنان، لازم است پس از تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان نسبت به دریافت کدرهگیری ۱۲ رقمی از واحد مربوطه اقدام و آن را در زمان ثبت نام در محلی که در تقاضانامه اینترنتی در نظر گرفته شده درج کنند.

متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان (سازمان بسیج مستضعفین و یا وزارت جهاد کشاورزی) در صورت عدم تأیید سهمیه و درج سهمیه آزاد بر روی کارت ورود به جلسه، به واحدهای تابعه شهرستان‌های محل تشکیل پرونده مراجعه کنند.

کدرهگیری ۱۲ رقمی سازمان بسیج مستضعفین و یا ستاد کل نیروهای مسلح برای هر آزمون در هر سال متفاوت است. لذا متقاضیان ضرورت دارد برای ثبتنام در هر آزمون با مراجعه به واحد مربوط نسبت به دریافت کدرهگیری ۱۲ رقمی مخصوص همان آزمون اقدام کنند.

مناطق عملیاتی براساس مصوبات شورای عالی دفاع تعیین می‌شود.

۳- مدت حضور یا خدمت در جبهه موظفی سربازان و پاسداران وظیفه و همچنین تعهدات و مأموریت‌های خدمتی کارکنان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های نظامی در جبهه و نیز طرح ۶ ماهه دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، حضور داوطلبانه تلقی نمی‌شود.

۴- نیروهای فعال بسیجی و بسیجیان عادی پایگاه‌های مقاومت بسیج مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمی‌شوند.

۵- پرسنل کادر ثابت، پیمانی و وظیفه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علاوه بر میزان موظفی که از تاریخ ۳۱ شهریور تا ۱۳۵۹ تا ۳۱ شهریور ۱۳۶۷ حداقل ۶ ماه پیوسته و یا ۹ ماه ناپیوسته شرکت در عملیات به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشته‌اند، با تأیید بالاترین مقام هریک از نیروهای مسلح (ستاد کل نیروهای مسلح، ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) می‌توانند از مزایای این قانون استفاده کنند.

این قبیل افراد می‌توانند ابتدا به سازمان‌های تابعه مراجعه و فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان در آزمون مربوط را تکمیل و کد رهگیری ۱۲ رقمی دریافت کنند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید نهایی قرار گیرد.

این قبیل متقاضیان لازم است بند مربوط به سهمیه خود را در تقاضانامه ثبت نامی علامتگذاری و نسبت به درج کد ۱۲ رقمی پیگیری در محل مربوط اقدام کنند.

متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان ارتش لازم است برای دریافت کدرهگیری ۱۲ رقمی به نشانی اینترنتی: www.aja.ir مراجعه کنند.

بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۶۸ هیأت وزیران و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب ۱۱ آذر ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی، متقاضیانی که از سال ۱۳۶۸ به بعد یک نوبت با سهمیه رزمندگان در آزمون‌های ورودی پذیرفته شده‌اند، در صورتی که دارای حداقل مدت ۱۲ ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل باشند، با توجه به تذکر مهم فوق می‌توانند در این آزمون با سهمیه رزمندگان شرکت کنند.

در غیر این صورت حق استفاده از سهمیه رزمندگان در این آزمون را نخواهند داشت.

آن دسته از متقاضیانی که با استفاده از سهمیه رزمندگان یکبار در مقطع کاردانی و یک بار هم در مقطع کارشناسی ناپیوسته پذیرفته شده‌اند، در صورتی که دارای حداقل مدت ۱۸ ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل باشند، می‌توانند در این آزمون با سهمیه رزمندگان شرکت کنند.

آن دسته از متقاضیانی که با استفاده از سهمیه رزمندگان یک بار در مقطع کاردانی، یک بار هم در مقطع کارشناسی ناپیوسته و یک بار نیز در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته پذیرفته شده‌اند، در صورتی که دارای حداقل مدت ۲۴ ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل باشند، می‌توانند در این آزمون با سهمیه رزمندگان شرکت کنند.

متقاضیان واجد شرایط که با استفاده از سهمیه رزمندگان در آزمون‌های ورودی مقطع دکتری (Ph.D) سنوات گذشته شرکت کرده‌اند لازم است برای استفاده از سهمیه رزمندگان در این آزمون طبق توضیحات فوق عمل کنند.

ب) سهمیه ایثارگران:

«جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان»، «جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان آنان»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان»، «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور

داوطلبانه در جبهه» و همچنین «همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثران» برای استفاده از سهمیه ایثارگران باید نسبت به تکمیل بند مربوط در تقاضانامه ثبت نامی اقدام کنند و در صورت تأیید ارگان مربوط، در این آزمون در سهمیه ایثارگران گزینش می‌شوند.

با توجه به تصویب «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ توسط مجلس شورای اسلامی، ماده ۹۰ این قانون علاوه بر ماده ۷۰ «قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران» و اصلاحیه بعدی آن در ماده ۴۷ «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» در این آزمون اجرا و گزینش متقاضیان براساس این قوانین صورت می‌گیرد.

براساس قوانین فوق:

۲۵ درصد ظرفیت هر کدرشته محل به «همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثران»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان»، «جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان» اختصاص دارد. (سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد ظرفیت)

۵ درصد ظرفیت هر کدرشته محل نیز به «جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان آنان» و «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» اختصاص دارد. (سهمیه ایثارگران ۵ درصد ظرفیت)

یادآوری: طبق تبصره بند الف ماده ۹۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که سهمیه ۲۵ درصدی ایثارگران توسط متقاضیان مشمول سهمیه فوق تکمیل نشود، خالی مانده آن، ابتدا به مشمولین سهمیه ۵ درصدی ایثارگران که شرایط و حدنصاب لازم را داشته باشند، تخصیص یافته و اگر باز هم این ظرفیت خالی ماند، باقیمانده آن به متقاضیان سهمیه آزاد اختصاص می‌یابد.

براساس قوانین مذکور حدنصاب نمره ایثارگران (اعم از ایثارگران مشمول ظرفیت ۲۵ درصدی و یا ۵ درصدی) میزان ۷۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کدرشته محل و حدنصاب نمره رزمندگان ۸۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کدرشته محل است.

بر اساس مصوبه دهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ ظرفیت سهمیه ایثارگران ۵ درصد و ۲۵ درصد در هر کدرشته محل در صورتی اختصاص می‌یابد که امکان گرد کردن ریاضی حاصل ضرب سهم در ظرفیت وجود داشته و مقدار اعشاری حاصل بزرگ‌تر از ۰/۵ باشد. به عبارت دیگر اگر مقدار اعشار کمتر یا مساوی نیم باشد به عدد صحیح کوچک‌تر گرد خواهد شد.

سهمیه‌های فوق براساس قوانین و مقررات موجود بوده و در صورت هرگونه تغییر در این سهمیه‌ها توسط مراجع ذیصلاح، ضوابط و مقررات اعمالی اطلاع رسانی خواهد شد.

حدنصاب نمره در تمامی مراحل آزمون لحاظ می‌شود.

براساس تبصره ۲ ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۶۸ هیأت وزیران، در صورتی‌ که‌ متقاضی‌ با استفاده‌ از سهمیه‌ ایثارگران‌ در آزمون دکتری سال ۱۴۰۰ و قبل از آن در ردیف‌ پذیرفته‌ شدگان‌ (‌اعم‌ از دوره‌های‌ روزانه‌ یا غیر روزانه) قرار گرفته‌ باشند، حتی‌ در صورت‌ انصراف‌ حق‌ استفاده‌ مجدد از این‌ سهمیه‌ را نخواهند داشت.

سهمیه مربیان:

بر اساس قانون «برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی» مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی میزان ۱۰ درصد سهمیه مازاد بر ظرفیت (حداقل یک نفر) در هرکدرشته محل برای مربیان رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (دولتی و غیردولتی) و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی، به شرط کسب حداقل ۸۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد، اختصاص می‌یابد. حدنصاب نمره در تمامی مراحل آزمون لحاظ می‌شود.

متقاضی مربی در صورتی می‌تواند ادامه تحصیل دهد، که دانشگاه محل خدمت وی موافقت کند. موافقت دانشگاه محل خدمت باید قبل از ثبت نام در آزمون اعلام شود.

متقاضیان پذیرفته شده با استفاده از سهمیه مربی (مازاد بر ظرفیت) در تمامی دوره‌های روزانه و غیرروزانه ملزم به پرداخت شهریه هستند و پرداخت این شهریه در صورت نیاز دانشگاه محل خدمت به تخصص ایشان با رعایت آئین نامه‌های داخلی و امکان انجام تعهدات بعد از فارغ التحصیلی، حداکثر به مدت چهار و نیمسال براساس مصوبه هیأت امنا برعهده دانشگاه محل خدمت و در غیر این صورت برعهده خود مربی است.

مربیان پیمانی می‌توانند با موافقت دانشگاه محل خدمت و استفاده از ظرفیت عادی همانند سایر متقاضیان در آزمون شرکت کرده و پذیرفته شوند، این متقاضیان همانند متقاضیان آزاد ملزم به پرداخت شهریه در دوره‌های غیرروزانه هستند.

مربیان رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی که در ظرفیت عادی دوره‌های غیرروزانه (شهریه پرداز) پذیرفته شوند، همانند سایر متقاضیان ملزم به پرداخت شهریه هستند.

اعطای مأموریت آموزشی مربیان براساس بخشنامه شماره ۱۵/۱۶۵۱۳۰ تاریخ ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام می‌شود.

برگزاری آزمون دکتری تخصصی در اسفندماه ۱۴۰۰

به گزارش مهر، آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۱ به منظور پذیرش دانشجو در دوره‌های روزانه، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و پردیس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برگزار می‌شود.

پذیرش دانشجوی مقطع دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۱ بر اساس قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی» مصوب ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی و همچنین آئین نامه اجرایی مربوطه و مصوبات «شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی» صورت می‌گیرد.

دکتری آموزشی - پژوهشی: سنجش و پذیرش برای ورود به مقطع دکتری ناپیوسته آموزشی-پژوهشی بر اساس معیارهای زیر انجام می‌گیرد:

۱. آزمون متمرکز (۵۰ درصد)

۲. سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (۲۰ درصد)

۳. مصاحبه علمی و سنجش عملی (۳۰ درصد)

دکتری پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای مقطع دکتری ناپیوسته پژوهش - محور بر اساس معیارهای زیر صورت می‌گیرد:

۱. آزمون متمرکز (۳۰ درصد)

۲. سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (۲۰ درصد)

۳. مصاحبه علمی و بخش عملی (۳۰ درصد)

۴. تهیه طرح واره (۲۰ درصد)

اجرای مرحله اول (آزمون متمرکز) توسط سازمان سنجش آموزش کشور و امتیاز مربوط به سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و … توسط دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی پذیرنده دانشجو انجام خواهد شد.

بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مواد آزمون متمرکز دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۱ ضریب آزمون‌ها به ترتیب آزمون زبان با ضریب (۱)، آزمون استعداد تحصیلی با ضریب (۱) و آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد با ضریب (۴) است.

آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۱ در روز جمعه ۶ اسفند ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد. توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه آزمون از روز سه‌شنبه ۳ اسفند تا روز پنجشنبه ۵ اسفند ۱۴۰۰ در سایت سازمان سنجش صورت می‌گیرد.