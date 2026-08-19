اطلاعیه مهم مدیریت مصرف برق در شهرستان جیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان در اطلاعیه ای اعلام کرد: به اطلاع مردم شریف استان کرمان می‌رساند، با توجه به تداوم گرمای شدید هوا و افزایش میانگین دمای وزنی کشور، همچنین خروج نیروگاه‌های برق‌آبی کارون ۱ و کارون ۳ از مدار تولید، فشار مضاعفی بر شبکه سراسری برق وارد می شود.

در این شرایط، به‌منظور حفظ پایداری شبکه سراسری و جلوگیری از خاموشی‌های گسترده و خارج از برنامه، از ۲۵ مردادماه برنامه‌های مدیریت بار با جدیت و حساسیت بیشتری اجرا خواهد شد و در برخی مناطق، احتمال افزایش خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده وجود دارد.

همچنین در صورت افزایش بار شبکه و افت فرکانس، رله‌های حفاظتی به‌صورت خودکار و هوشمند وارد عمل خواهند شد تا از ناپایداری شبکه جلوگیری شود.

از مردم شریف استان کرمان درخواست می‌شود:

در مناطق گرمسیر، حتی‌الامکان از یک کولر گازی استفاده و دمای آن را روی ۲۴ تا ۲۶ درجه تنظیم کنند.

در کولرهای آبی، در ساعات اوج مصرف از دور کند استفاده شود.

از استفاده هم‌زمان وسایل پرمصرف مانند کولر، اتو، ماشین لباسشویی و جاروبرقی خودداری شود.

مصرف وسایل برقی پرمصرف به ساعات کم‌باری (۲۳ تا ۸ صبح) منتقل شود.

چراغ‌ها و وسایل غیرضروری خاموش شوند.

کاهش مصرف در ساعات اوج بار، به‌طور مستقیم از افت فرکانس و بروز خاموشی‌های ناخواسته جلوگیری می‌کند.

همراهی مردم در این روزهای گرم، به تداوم برق‌رسانی به‌ویژه برای بیماران، سالمندان و گروه‌های آسیب‌پذیر کمک خواهد کرد.



از صبر، همراهی و مسئولیت‌پذیری مردم شریف استان کرمان صمیمانه سپاسگزاریم.



روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان