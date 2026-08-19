به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی بعدازظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی برگزاری مسابقات ورزشی بیماران خاص دیابت منطقهای اظهار کرد: شهر یاسوج روزهای ۳۱ مرداد و اول شهریورماه میزبان رقابتهای ورزشی بیماران خاص در گروه بیماران دیابتی خواهد بود.
وی افزود: در این دوره از مسابقات ۶۵ ورزشکار از استانهای کهگیلویه و بویراحمد، فارس، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، قم و منطقه آزاد اروند حضور دارند و در چهار رشته تنیس روی میز، شطرنج، دارت و پتانک با یکدیگر رقابت میکنند.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: این مسابقات در دو بخش بانوان و آقایان و در دو رده سنی زیر ۳۵ سال و بالای ۳۵ سال برگزار میشود.
محمدی با اشاره به برنامه زمانبندی این رویداد گفت: ورود ورزشکاران عصر جمعه انجام میشود و مراسم افتتاحیه روز شنبه و اختتامیه مسابقات روز یکشنبه برگزار خواهد شد.
وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری استان برای معرفی کهگیلویه و بویراحمد به میهمانان این رویداد تأکید کرد و افزود: ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بستههای فرهنگی با هدف معرفی ظرفیتهای گردشگری استان تهیه میکند.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی برای برگزاری مطلوب این مسابقات گفت: شهرداری یاسوج، دانشگاه علوم پزشکی، کمیته امداد، بهزیستی، ادارهکل ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و صداوسیمای مرکز استان باید در برگزاری شایسته این رویداد همکاری کنند.
محمدی اضافه کرد: میزبانی مطلوب از ورزشکاران بیماران خاص علاوه بر ایجاد زمینه برای رقابت ورزشی، فرصتی برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی، گردشگری و ورزشی کهگیلویه و بویراحمد خواهد بود.
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