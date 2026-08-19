عمو مهدی: ۳۱۳ مسجد مرکزی در مسیر ترازسازی مساجد قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی عمومهدی ظهر چهارشنبه در آیین همایش روز جهانی مسجد در اراک اظهار کرد: احیای نقش تراز مساجد در حکمرانی کشور و بازگشت به ایده «جمهوری اسلامی» راهکار برون‌رفت از مسائل است.

وی افزود: انقلاب اسلامی بر پایه جمهوری و اسلامی استوار است به‌گونه‌ای که مردم نقش‌آفرین و مسئولان خدمتگزار آنان در اداره امور باشند.

سردار عمومهدی تصریح کرد: تحقق حکمرانی مردمی، نیازمند بستری به نام «محله» و در قلب آن «مسجد» است که مسجد باید به محور مشارکت مردم، حل مسائل و ساماندهی ظرفیت‌های اجتماعی محله تبدیل شود.

وی ادامه داد: از مجموع ۲۴۰۰ مسجد استان مرکزی، ۱۶۰۰ مسجد معادل دو سوم، تعطیل یا فاقد فعالیت مؤثر هستند که زنگ خطری جدی است.

فرمانده سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی تاکید کرد: مسجد تراز انقلاب اسلامی نباید صرفاً محل اقامه نماز باشد، بلکه باید محور رجوع مردم و گره‌گشایی از مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی محله باشد.

وی افزود: با احیای «قرارگاه‌های پیشرفت محله» از سال ۱۳۹۷، امام جماعت به‌عنوان راهبر محله و با همراهی هیئت امنا، بسیج و فعالان اجتماعی و فرهنگی، مسئولیت شناسایی و حل مسائل محله را دنبال می‌کند.

سردار عمومهدی بیان کرد: بسیج باید در کنار مردم و در خدمت حل مسائل آنان باشد و فاصله گرفتن از مردم با فلسفه و رسالت بسیج سازگار نیست.

وی گفت: ۳۳ محله و ۳۱۳ مسجد در استان مرکزی به‌عنوان نقاط پیشرو در ترازسازی مساجد انتخاب شده‌اند و احیای مساجد و تقویت نقش آنان در حکمرانی مردمی با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش مهر؛ در این همایش از ارکان و فعالان برتر مساجد، از جمله ائمه جماعات، هیئت امنا، پایگاه‌های بسیج، خیران و مدیران کانون‌های فرهنگی هنری تجلیل شد.