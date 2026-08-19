«با عرض معذرت» به آنتن رسید؛ ترامپ مهمان شبکه دو سیما!

به گزارش خبرگزاری مهر، فصل دوم مجموعه طنز «با عرض معذرت» به کارگردانی محمدرضا حاجی‌غلامی و تهیه کنندگی و طراحی رضا حاتمی وفا شامل ۱۰ موقعیت طنز مستقل است که بازیگران کمدی کشور در آنها به ایفای نقش می‌پردازند. این مجموعه روزهای زوج از شبکه دو سیما در حال پخش است.

این ۱۰ موقعیت شامل اتاق بیضی کاخ سفید، دفتر تشریفات، تیمارستان، کافی‌شاپ، خانه مجردی، اتاق بازجویی، مدرسه غیرانتفاعی، کاخ جومونگ، مرکز ترک اعتیاد و مطب تراپیست است و داستان سریال به طور مستقل در این موقعیت‌ها جریان دارد.

«نقد اجتماعی» کماکان پرتکرارترین مضمون در این سریال است، اما در فصل دوم با حضور شخصیت ترامپ، «سیاست» نیز جایگاه برجسته‌ای پیدا کرده است. آیتم «ترامپت» که داستان آن در اتاق بیضی کاخ سفید می‌گذرد، به هجو رئیس جمهور آمریکا و سیاست‌های این کشور در میانه‌ جنگ و تنش با ایران می‌پردازد.