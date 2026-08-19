به گزارش خبرنگار مهر، بزرگداشت زنده‌یاد کاوه فرزانه هنرمند عکاس فقید، در روز جهانی عکاسی از سوی کانون عکاسی شفق و با همکاری فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

این مراسم با حضور و سخنرانی محمد خدادادی مترجم‌زاده، افشین بختیار، سعید محمودی ازناوه، گوهرتاج کیانی و شاه‌دخت فرزانه، پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۶ در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

کاوه فرزانه تابستان سال ۱۴۰۰ بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت. وی، یک عکاس، کارآفرین و فعال در حوزه ثبت تصاویر میراث فرهنگی و گردشگری بود و تلاش کرد تا عکاسی را از یک تفریح ساده به یک کسب‌وکار حرفه‌ای تبدیل کند و در این مسیر گام‌های مهمی برداشت. او به دنبال ساختاری حرفه‌ای برای ثبت تصاویر در ایران بود از این رو «آژانس عکس میراث فرهنگی و گردشگری» را راه‌اندازی کرد.

تمرکز اصلی او بر ثبت حرفه‌ای اما با نگاهی هنری به اماکن تاریخی، فرهنگی و دیدنی ایران بود تا این آثار را به شکل استاندارد به جهان معرفی کند. وی به دلیل تبدیل علاقه شخصی به یک مدل کسب‌وکار موفق در حوزه هنر، به عنوان الگویی برای عکاسان جوان شناخته می‌شد که می‌خواستند در مسیر حرفه‌ای شدن در عکاسی گام بردارند.

آثار کاوه فرزانه عمدتاً در قالب مجموعه‌های تصویری از جاذبه‌های گردشگری و میراث فرهنگی ایران است. او به جای تمرکز بر تک‌عکس‌ها، بر ایجاد مجموعه‌های جامع و حرفه‌ای تأکید داشت که بتوان از آنها در اسناد تاریخی و معرفی گردشگری کشور استفاده کرد.