احتمال کاهش ۹۰ درصدی بستری در صورت ابتلای مجدد به کرونا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ساوند هلث، محققان موج آلودگی کووید ۱۹ را که در بهار ۲۰۲۰ به قطر رسید و سپس دو موج پشت سر هم در زمستان ۲۰۲۱ و بهار ۲۰۲۱ را در این کشور بررسی کردند.

آنها دریافتند بیمارانی که برای بار دوم به کووید مبتلا شده‌اند، ۹۰ درصد کمتر از دفعه اول بیماری شان، دچار بیماری شدید یا مرگ می‌شوند.

برای این مطالعه، تیم تحقیق بیش از ۳۵۳,۰۰۰ نفر را که بین ۲۸ فوریه ۲۰۲۰ تا ۲۸ آوریل ۲۰۲۱ به کووید ۱۹ آلوده شده بودند را مورد بررسی قرار داد.

محققان ۱۳۰۰ نفر را شناسایی کردند که مجدداً به کووید ۱۹ آلوده شده بودند. میانگین زمان بین اولین بیماری فرد تا عفونت مجدد ۹ ماه بود.

آنها دریافتند که تنها چهار نفر، ۰.۳ درصد، افراد مبتلا به عفونت مجدد، بیماری شان شدید و حاد بود در حالی که ۲.۵ درصد افرادی که برای اولین بار بیمار شده بودند بیماری شان شدید بود..

بعلاوه در گروهی که اولین بار بیمار شده بودند ۰.۴ درصد بیماری شان خیلی بغرنج شد و ۰.۱ درصد فوت کردند. درحالیکه در گروه ابتلا مجدد به بیماری، هیچ وضعیت بغرنج یا مرگی مشاهده نشد.

از این‌رو محققان معتقدند عفونت مجدد احتمال بستری شدن در بیمارستان یا مرگ بر اثر کووید را تا ۹۰ درصد کاهش می‌دهد.