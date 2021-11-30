صدور اولین پروانه ساخت در اراضی ۹۰ هکتاری منطقه گردو

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کریمی شامگاه دوشنبه در صحن علنی شورای شهر اراک، در خصوص تعیین تکلیف اراضی ۹۰ هکتاری گردو، اظهار کرد: هفته گذشته در جلسه با نمایندگان مالکین ۹۰ هکتاری گردو، موضوع این اراضی مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در جلسه، این موضوع مطرح شد که بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی کشور که طرح خاصی برای این اراضی دارد، مالکین را موظف نکرده جهت تملک و اجرای این طرح، ۶۵ درصد اراضی را به شهرداری واگذار کنند.

شهردار اراک گفت: تاکنون ۷۳ پلاک اراضی ۹۰ هکتاری منطقه گردو با شهرداری توافق کردند که ۶۵ درصد از اراضی را به شهرداری واگذار کنند و ۳۵ درصد باقی مانده سهم مالک باشد، بنابراین با قبول این موضوع توسط مالکین، به زودی اولین مجوز و پروانه ساخت اراضی ۹۰ هکتاری گردو صادر می‌شود.

راست‌گرد پروژه شهیدصیدی تا اردیبهشت ماه به بهره برداری می‌رسد

کریمی در خصوص پروژه تقاطع غیرهمسطح شهیدصیدی نیز گفت: طی جلسه با مدیران شرکت آذرآب و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص)، مشکل بلوک‌های فلزی عرشه راست‌گرد پروژه رفع و طبق قولی که به شهروندان داده بودیم، عملیات حمل بلوک‌ها به محل پروژه، هفتم آذر ماه انجام شد و ان شاءالله تا اردیبهشت ماه سال آینده شاهد بهره برداری کامل از این پروژه باشیم.

وی در خصوص پروژه سردار مقاومت نیز، گفت: با مساعد بودن شرایط جوی، تا پایان آذر ماه سال جاری، شاهد بهره برداری از زیرگذر پروژه سردار مقاومت خواهیم بود.

شهردار اراک در خصوص نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، بیان کرد: از آنجا که نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی مورد تاکید شورا و شهرداری است، در حال پیگیری اخذ وام ۶۰ میلیارد تومانی از برای نوسازی اتوبوس‌ها و اخذ وام ۱۰۰ میلیونی مختص به رانندگان تاکسی‌های فرسوده، برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهر اراک هستیم.