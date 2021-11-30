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۹ آذر ۱۴۰۰، ۹:۲۹

عضو شورای اسلامی شهر قم خبر داد؛

اعزام نیروهای سازمان قطار شهری قم برای آموزش دوره‌های تخصصی

اعزام نیروهای سازمان قطار شهری قم برای آموزش دوره‌های تخصصی

قم- عضو شورای اسلامی شهر قم از اعزام نیروهای سازمان قطار شهری قم برای آموزش دوره‌های تخصصی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدحسین دهناد با اشاره به لایحه اخذ مجوز به‌کارگیری نیروی انسانی برای سازمان قطار شهری و برگزاری مناقصه جهت انعقاد قرارداد با شرکت تأمین نیروی ذی صلاح اظهار داشت: فاز نخست قطار شهری در شُرف تست گرم بوده و نیازمند تأمین نیروی متخصص هستیم.

وی ایستگاه شهید مطهری و ایستگاه میدان کشاورز را نزدیک به افتتاح اعلام کرد و گفت: سازمان قطار شهری با تغییر چارت، نیازمند تأمین ۵۶ نیروی متخصص بوده که ۲۵ نفر از این افراد باید دوره‌های تخصصی را طی کنند.

عضو شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: دوره این افراد ۶ ماه زمان برده و ۱۰ نفر برای راهبری قطار، ۱۰ نفر برای سیستم‌های نت و تجهیزات و ۵ نفر برای مرکز کنترل و اتاق فرمان در تهران و مشهد دوره خواهند دید.

وی بر محدودیت‌های استخدامی تأکید کرد و گفت: با توجه محدودیت‌ها و افتتاح قطار شهری نمی‌توانیم مستقیم نیرو جذب کنیم و عملاً شرکت تخصصی نیز برای تأمین نیرو وجود ندارد و این افراد بدنه سازمان قطار شهری را تشکیل خواهند داد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم سپس پیشنهاد مشاور سازمان قطار شهری را برای ایجاد معاونت بهره‌برداری موردبررسی قرارداد و گفت: بر اساس پیشنهاد مشاور، سه اداره ایستگاه و نت، اداره عملیات و تجهیزات متحرک و اداره مهندسی و کیفیت راه‌اندازی خواهد شد.

کد مطلب 5364182

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