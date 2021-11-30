به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل بنیاد رودکی، دوره جدید آکادمی رهبری ارکستر که در ادامه مسترکلاسهای پیشین برگزار میشود، به مباحثی همچون تکنیکها و اصول رهبری ارکستر، آنالیز پارتیتور، پارتیتور نوازی روی پیانو، رهبری با پیانو و رهبری ارکستر با تدریس نصیر حیدریان رهبر ارکستر و استاد دانشگاه گراتس اتریش میپردازد.
این دوره از آکادمی رهبری ارکستر در حالی کار خود را آغاز میکند که علاوه بر هنرجویان دورههای پیشین، متقاضیان جدید نیز میتوانند پس از تعیین سطح، به آکادمی وارد شوند.
این دوره به صورت خصوصی و گروهی است و تمرینهای رهبری ارکستر با همراهی ارکستر آکادمیک مرکز آموزش هنری برگزار میشود و در انتهای دوره، هنرجویان برگزیده، کنسرت پایانی را به همراه این ارکستر در تالار رودکی اجرا میکنند.
به تمام هنرجویان، گواهی شرکت در دوره اعطا شده و نیز امکان ادامه کلاسها در دورههای بعدی برایشان وجود دارد.
آکادمی رهبری ارکستر مرکز آموزش هنری بنیاد رودکی از سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را با هدف کشف و پرورش استعدادهای برتر هنری و آموزش نسل آینده رهبران و نوازندگان ارکسترهای کشور، آغاز کرد. در این آکادمی متقاضیان و علاقمندان طی ترمها و دورههای متوالی به فراگیری مباحث تخصصی در رشته رهبری ارکستر پرداخته و منتخبین دورهها تحت حمایت بنیاد رودکی قرار میگیرند.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام میتوانند به صفحه اینستاگرام مرکز آموزش هنری به آدرس instagram.com\roudaki.education مرجعه و یا با شمارههای ۶۶۷۴۳۳۵۸، ۶۶۷۴۳۳۵۹ و ۶۶۷۴۳۳۶۱ تماس بگیرند.
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