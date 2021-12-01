پرداخت کمک هزینه به ۷۲ واحد محدوده گودبرداری حصارک

علی قاسم پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: لایحه دو فوریتی با موضوع کمک به جابجایی و اسکان اهالی ساکن در محدوده گودبرداری حصارک که بر اساس نظر کارشناسی خانه‌هایشان در معرض خطر و آسیب قرار دارد، از موضوعاتی بود که در این جلسه عنوان و مباحث مفصلی در خصوص آن مطرح شد.

وی اضافه کرد: طرح و بررسی نامه‌های فرمانداری و مصوبات کمیسیون‌های شهرسازی و حقوقی و برنامه و بودجه جدید، بخش دیگری از مباحث عنوان شده در این جلسه بود.

به گفته قاسم پور، از این پس کمیسیون شهرسازی و حقوقی که از تلفیق دو کمیسیون پیشین در شورا ایجاد شده به ریاست حسین مهاجری و نایب رئیسی مریم قهرمانی برگزار خواهد شد. همچنین ریاست کمیسیون برنامه و بودجه جدید را عمار ایزدیار و نایب رئیسی این کمیسیون را فاطمه منعمی به عهده دارد.

رئیس کمیسیون تلفیق شورای شهر کرج، ضمن تقدیر از شکیبایی مهمانان و اصحاب رسانه حاضر در جلسه که شاهد گفت و گوی تفصیلی در خصوص لایحه دو فوریتی اسکان اهالی محدوده گودبرداری حصارک بودند، اظهار کرد: متأسفانه این اقدام که در اثر سو مدیریت در سال‌های گذشته رخ داده، امروز به یک معضل و خطر جدی برای شهر و ساکنان آن محدوده تبدیل شده است.

این مسئول افزود: طبق مصوبه امروز شورا، با توجه به بند ۱۴ ماده ۵۵ و بر اساس قوانین جلوگیری از حادثه، تا اجرای عملیات تحکیم و تثبیت بنا، مقرر شد کمک هزینه ترهین به مبلغ ۵۰ میلیون تومان به تعداد ۷۲ واحد مسکونی در معرض خطر پرداخت شود.

قاسم پور با قدردانی از همه افراد پیگیر این موضوع به ویژه نماینده ولی فقیه در استان، استاندار و دادستان و همچنین اصحاب رسانه دغدغه‌مند، بیان کرد: هم اکنون برای این طرح شرایط بحرانی مفروض است و اجرای اقدام عاجل ضروری است.

وی اذعان کرد: امیدواریم شهرداری کرج با اجرای فوری مصوبه و قیود مندرج در آن، هر چه سریع‌تر از بروز خطرات و آسیب‌های احتمالی جلوگیری کند.

ترک فعل دستگاه‌های نظارتی شهرداری کرج در ماجرای گود حصارک

رئیس کمیسیون تلفیق شورای شهر کرج، در عین حال از دستگاه‌های نظارتی شهرداری کرج خواست ترک فعل‌های رخ داده برای وقوع مقدمات این حادثه را مورد بررسی قرار داده و گزارش‌های لازم را به مسئولان مربوطه ارائه دهند.

این مسئول، بر ضرورت اجرای طرح موضعی بازآفرینی شهری در این محدوده که جزو بافت فرسوده شهر نیز محسوب می‌شود نیز تأکید کرد و بیان داشت: امیدواریم علاوه بر عمل مالک به تعهدات، طرح موضعی مرتبط با بافت‌های ناکارآمد شهری با استفاده از اعتبارات وزارت راه و شهرسازی و شهرداری برای این محدوده به اجرا درآید.