مترو اطراف تهران روی ریل تعیین تکلیف/وعده های۱۷ساله اجرایی می شود

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: ۱۷ سال پیش بود، که پس از وعده‌های متعدد در خصوص راه اندازی مترو بین شهرستان‌های اطراف تهران با پایتخت، سرانجام حسن کریمی، معاون وقت امور عمرانی استاندار تهران در جلسه شورای ترافیک این استان طی سخنانی گفت: «شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) برای احداث سیستم حمل و نقل ریلی در شهرستان‌های ورامین، پاکدشت، شهریار، اسلامشهر، رباط کریم و دماوند و اتصال این شبکه‌ها به مترو تهران اقدام خواهد کرد و پروژه مترو و اتصال آن به مترو تهران در شهرهای هشتگرد و پردیس و نظرآباد مورد تعهد وزارت مسکن و شهرسازی بوده و در حال انجام است.»

در همین جلسه، محسن هاشمی، مدیرعامل وقت شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه که بعدها رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز شد، تصریح کرد: «برای اتصال خطوط مترو شهرستان‌های استان، به مترو تهران ۱۷۰ کیلومتر خط اتصال با ۱۵۰ ایستگاه و ظرفیت نزدیک به ۲ میلیون سفر در نظر گرفته شده است، برای خط مترو ریلی شهرستان‌های مورد نظر می‌توان با دو میلیون دلار نیز عملیات اجرایی را آغاز کرد.»

این اظهارات در حالی مطرح شد، که اکنون و پس از گذشت ۱۷ سال احداث مترو در شهرستان‌های استان تهران همچنان اسیر وعده‌ها است، انوشیروان محسنی بندپی استاندار سابق تهران، در خصوص نتایج جلسه‌ای که خردادماه سال ۹۹ در همین خصوص با مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی داشت، در جمع خبرنگاران گفته بود: قرار شد، در محور تهران-گرمسار که شامل شهرستان‌های ری، ورامین، قرچک، پیشوا است، نسبت به افزایش خطوط اقدام شود، در خصوص مسائل و مشکلاتی که در احداث زیرگذر و روگذر محور تهران-گرمسار با معارضان داریم، مقرر شد تا اعمال قوانین بستر برای پیمانکاران راه آهن و رفع مشکلات توسط شهرداران انجام شود.

مشکلات چند ساله یک شبه حل نمی‌شود

وی در خصوص حمل و نقل ریلی غرب استان تهران و توسعه آن نیز اعلام کرد: هم اکنون دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت در غرب استان تهران سکونت دارند، همچنین، بر اساس آماری که حمل و نقل شهرداری تهران اعلام کرده است، روزانه در غرب تهران ۶۴۰ هزار رفت و آمد خودرویی انجام می‌شود. برای توسعه حمل و نقل ریلی غرب استان تهران، نقشه‌ها و مطالعات فاز یک انجام شده و قرار شد به استانداری ارائه شود تا با همکاری مجموعه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران نسبت به جذب سرمایه گذار اقدام شود.

نیاز به ایجاد حمل و نقل ریلی در استان تهران آن قدر زیاد است، که حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران در دیدار ششم آبان ماه سال جاری خود که با اعضا مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، به این مساله اشاره کرد و درباره تکلیف دولت در توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی به‌ویژه در استان تهران، گفت: قطعاً نباید توقع داشت مشکلات انباشته شده از سال‌های گذشته یک شبه برطرف شود، اما دولت سیزدهم حتماً به وظایف خود در این زمینه عمل خواهد کرد.

احداث مترو در شهرستان‌های استان در چه مرحله‌ای است

اما احداث مترو در شهرستان‌های استان تهران در چه مرحله‌ای است و چشم انداز اجرای این پروژه‌ها در دولت سیزدهم چیست، یک کارشناس حوزه حمل و نقل در استان تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «دلیل اصلی تأخیر ۱۷ ساله در احداث مترو در حومه تهران را چه چیزی می‌دانید؟» گفت: تغییر دستگاه متولی، کمبود بودجه، سردرگمی مجریان طرح و برخی تعارضات شهری از مهم‌ترین دلایل تأخیر در اجرای مترو در استان تهران است.

رضا دهقان با بیان اینکه ابتدا راه اندازی مترو در حومه تهران به ویژه پیشوا، ورامین و قرچک را شرکت مترو بر عهده گرفت، گفت: پس از گذشت مدتی احداث این پروژه به شرکت راه آهن واگذار شد و کلاً نام پروژه نیز از مترو به قطار شهری تغییر پیدا کرد، که همین امر زمان زیادی صرف کرد، پس از آن نیز در برخی شهرها مانند اسلامشهر واگذاری پروژه به شهرداری این شهر سپرده شد، در برخی شهرها مانند پردیس شرکت عمران آن شهر جدید پای کار آمد و اکنون مجدداً زمزمه‌هایی برای تداوم کار توسط شرکت مترو است.

دهقان گفت: در این سال‌ها علاوه بر فرصت سوزی‌های متعدد، شاهد افزایش اعتبار لازم برای اجرای طرح هستیم، باید مسئولین یک بار برای همیشه برای اجرای پروژه‌های حمل و نقل ریلی در حومه تهران تصمیم جدی بگیرند.

وی بخش اعظمی از ترافیک صبحگاهی تهران را ورود خودروها از شهرهای اقماری اطراف به این شهر دانست و گفت: روزانه چهار میلیون سفر با خودرو به تهران داریم و این حجم خودروها در پایان روز از تهران خارج می‌شوند، ایجاد مترو و حمل و نقل ریلی در شهرستان‌های استان تهران اقدام بزرگی در زمینه رفع ترافیک تهران است.

دهقان افزود: در حال حاضر در خط تهران- پردیس عملیات اجرایی آغاز شده است، خط تهران- پاکدشت در مرحله تکمیل مطالعات است، خط تهران- قرچک- ورامین-پیشوا که اولین خطی در شهرهای اطراف پایتخت بود، که شاهد آغاز پروژه بودیم، اما هنوز هم اندرخم یک کوچه هستیم، در مسیر تهران- اسلامشهر- رباط کریم و پرند نیز وعده برای اتمام پروژه در سال ۱۴۰۱ داده شده است، اما باید همه بدانیم، اهمیت این پروژه به قدری است، که اگر آن را یکی از ابرپروژه های شهر تهران و شهرستان‌های اطراف بدانیم، سخنی گزاف نگفته‌ایم.

مطالعه واگذاری حمل و نقل ریلی از راه آهن به شرکت مترو تهران

گویا سرانجام و پس از گذشت سال‌ها، شاهد هم افزایی و همگرایی خوبی بین شهرداری تهران، استانداری، راه آهن و دیگر دستگاه‌های مربوطه هستیم، طوری که مدیر عامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) که چند روز قبل برای بازدید از مترو تهران - ورامین - پیشوا به منطقه آمده بود، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این پروژه از سال‌های قبل آغاز شده بود و مجری آن تا ابتدای سال ۱۳۹۴ شرکت مترو بود، که در این سال پروژه به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی واگذار شد.

علی امام گفت: اکنون تصمیم گرفته شده تا مجدداً این پروژه به شرکت مترو واگذار شود، که بررسی‌ها برای عملیات واگذاری تا آخر آذرماه در کارگروهی مشترک انجام خواهد شد، البته هنوز هم مشخص نیست، که پروژه به مترو بازگردانده شود و یا خیر و در حال حاضر در حال بررسی هستیم.

وی با اشاره به تاکید و همگرایی مسئولان در تسریع سرعت پروژه مترو تهران- پیشوا گفت: کل پروژه مترو تا گرمسار است، اما پروژه تهران - پیشوا که فاز اول این پروژه است، ۴۰ کیلومتر طول دارد.

تاکید شهردار تهران بر مدیریت یکپارچه حمل و نقل در استان

شهردار تهران نیز از جمله مسئولانی است، که هم در پروژه مترو در اطراف تهران نقش مهمی دارد و هم بر تکمیل مترو در حومه پایتخت تاکید دارد و آن را در کاهش ترافیک و ورود خودرو به پایتخت مؤثر می‌داند، در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: به دلیل وابستگی شهرستان‌های استان تهران به شهر تهران نمی‌توان حمل و نقل را در این استان جزیره‌ای در نظر گرفت و باید حمل و نقل پایتخت را یکپارچه دید.

علیرضا زاکانی افزود: در حال حاضر در خصوص تکمیل مترو تهران- پیشوا و تهران- پرند و نیز ادامه مترو تا پردیس در حال مطالعه هستیم و تاکید بر این است، که حمل و نقل در استان یکپارچه دیده شود و حتی برای حمل و نقل ریلی برای غرب تهران از جمله شهریار و قدس نیز تدابیر لازم اندیشیده شود.

راه حل ترافیک و آلودگی هوا در استان تهران راه اندازی خطوط مترو در شهرستان‌های استان است

استاندار تهران نیز راه حل ترافیک و آلودگی در تهران را راه اندازی خطوط مترو در شهرستان‌های استان می‌داند و بر اجرای آن تاکید دارد.

محسن منصوری در خصوص میزان پیشرفت مترو در شهرستان‌های استان تهران به خبرنگار مهر گفت: در پرند برای تکمیل مترو نیاز به ۷۰۰ الی یک هزار میلیارد تومان اعتبار داریم، که قرار شد، پروژه با قدرت تداوم داشته باشد و نیمی از این اعتبار توسط وزارت راه و شهرسازی و نیم دیگر توسط استانداری تأمین شو، برای رفع آلودگی پایتخت چاره‌ای جز ورود جدی به حمل و نقل ریلی در استان تهران نداریم، چرا که در حال حاضر ۹ هزار خودرو و موتور سیکلت با پلاک شهرهای استان تهران وجود دارد و حرکت این وسایل نقلیه سهم عظیمی در آلودگی هوا دارد.

وی همچنین راه اندازی مترو در اطراف تهران را سبب ایجاد جاذبه برای سکونت در حومه پایتخت و نیز تعادل در بازار مسکن دانست و گفت: موانع در هر یک از پروژه‌های حمل و نقل ریلی چه پردیس، چه ورامین و پیشوا و چه پرند و دیگر نقاط استان شناسایی شده و در حال رفع موانع و تسریع در عملیات اجرایی هستیم، چرا که به این موضوع اعتقاد قلبی داریم و مطمئنیم باید اجرا شود.

سبک سازی بار ترافیک و کاهش زمان سفر، تعادل بخشی به بازار مسکن شهر تهران، صرفه جویی قابل توجه در مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا همه و همه از مزایای راه اندازی خطوط مترو در شهرستان‌های استان است، مزایایی که وجود هرکدام به تنهایی برای هزینه‌های هزار میلیاردی کافی است و صرفه جویی های حاصل از آن قطعاً هزینه‌ها را جبران می‌کند.

در دولت سیزدهم شاهد ایجاد همگرایی و وفاق مناسبی در مدیریت استانداری تهران، وزارتخانه‌های مرتبط و مدیریت شهری پایتخت هستیم، که همین همگرایی بارقه‌های امید برای به سرانجام رسیدن پروژه‌های با قدمت چند دهه در استان را افزایش داده است، باید صبر کرد و دید، بالاخره سریال ساخت مترو در ورامین، پرند، پردیس، اسلامشهر، پیشوا و قرچک و دیگر نقاط استان پایانی خواهد داشت و یا خیر، سوالی که تنها گذر زمان به آن پاسخ خواهد داد.