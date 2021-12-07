کنگره بین المللی راهکارهای گسترش غدیر و ترویج نهج البلاغه در جهان

به گزارش خبرنگار مهر، کنگره بین المللی راهکارهای گسترش فرهنگ غدیر و ترویج نهج البلاغه در جهان برگزار میشود.
بنیاد بین المللی غدیر در نظر دارد با انگیزه معرفی فرهنگ نورانی غدیر و مصحف شریف نهج البلاغه کنگره بین المللی راهکارهای گسترش فرهنگ غدیر و نهج البلاغه در جهان را با همکاری دفتر نمایندگی ولی فقیه، استانداری، دانشگاهها، مراکز علمی، فرهنگی و..... استان مازندران برگزار نماید.
در این راستا از تمامی اندیشمندان صاحب نظران و محققان جهت مشارکت در این حرکت علمی و ماندگار دعوت به عمل میآید.
امید است با ارسال به موقع آثار و مقالات به دبیرخانه کنگره بر غنای علمی و معنوی آن بیفزایید.
فراخوان مقاله:
محورهای فرخوان:
محور اول؛ گسترش فرهنگ غدیر
۱ _ غدیر و پیامهای جهانی آن
۲_ تبین مبانی معرفی فرهنگ غدیر در قرآن کریم و سیره معصومین (ص)
۳_ فرهنگ غدیر از نگاه متفکران و اندیشمندان غیر مسلمان
۴_ غدیر از منظر حضرت علی (ع)
۵_ نقش و رسالت رسانهها در گسترش فرهنگ جهانی عدیر
۶_ مروجان و پژوهشگران جهانی فرهنگ غدیر
۷_ نقش انقلاب اسلامی در گسترش جهانی فرهنگ غدیر
۸_ اتحاد و انسجام اسلامی با رویکرد واقعه غدیر
۹_ نقش فرهنگ غدیر در انقلاب جهانی مهدی موعود (عج)
۱۰_ تبین جایگاه فرهنگ غدیر در فرهنگ عامّه
۱۱_ نقش زمامداران شیعی طبرستان در گسترش فرهنگ غدیر
۱۲_ بنیاد بین المللی غدیر، ضرورتها و راهکارهای توسعه
محور دوم: ترویج نهج البلاغه
۱_ نقش نهج البلاغه در حل مشکلات جهان معاصر
۲_ نقش تبین ابعاد علمی نهج البلاغه در جهانی شدن آن
۳_ حقوق بشر در نهج البلاغه
۴_ پایه گزاری نظام و دولت اسلامی از نگاه نهج البلاغه
۵_ نقش نهج البلاغه در گسترش زندگی مسالمت آمیزدر جهان معاصر
۶_ راهکارهای تحقق نهضت جهانی نهج البلاعه خوانی
۷_ پژوهشگران و شارحان نهج البلاغه.
۸ _ ترویج نهج البلاغه از منظر امام خمینی (ره) و امام خامنه ای (حفظه الله)
۹_ نقش و رسالت رسانه هادر ترویج جهانی نهج البلاغه
۱۰_ مقاومت اسلامی و ظلم ستیزی با نگرش به آموزههای نهج البلاغه
۱۱_ تبین آموزههای اقتصادی نهج البلاغه
۱۲_ بصیرت و ولایت مداری از منظر نهج البلاغه
۱۳ _ نماز و نهج البلاغه
۱۴_ تبیین جایگاه نهج البلاعه در فرهنگ عامّه
۱۵_ بنیاد بین المللی نهج البلاعه و راهکارهای توسعه
آدرس سایت کنگره:
http://co-ghadir1401 mazandaran.ir/
پست الکترونیکی کنگره :
Congressghadir1400mazandaran@gmail.com
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