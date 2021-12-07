کنگره بین المللی راهکارهای گسترش غدیر و ترویج نهج البلاغه در جهان

به گزارش خبرنگار مهر، کنگره بین المللی راهکارهای گسترش فرهنگ غدیر و ترویج نهج البلاغه در جهان برگزار می‌شود.



بنیاد بین المللی غدیر در نظر دارد با انگیزه معرفی فرهنگ نورانی غدیر و مصحف شریف نهج البلاغه کنگره بین المللی راهکارهای گسترش فرهنگ غدیر و نهج البلاغه در جهان را با همکاری دفتر نمایندگی ولی فقیه، استانداری، دانشگاه‌ها، مراکز علمی، فرهنگی و..... استان مازندران برگزار نماید.

در این راستا از تمامی اندیشمندان صاحب نظران و محققان جهت مشارکت در این حرکت علمی و ماندگار دعوت به عمل می‌آید.

امید است با ارسال به موقع آثار و مقالات به دبیرخانه کنگره بر غنای علمی و معنوی آن بیفزایید.



فراخوان مقاله:



محورهای فرخوان:

محور اول؛ گسترش فرهنگ غدیر

۱ _ غدیر و پیام‌های جهانی آن

۲_ تبین مبانی معرفی فرهنگ غدیر در قرآن کریم و سیره معصومین (ص)

۳_ فرهنگ غدیر از نگاه متفکران و اندیشمندان غیر مسلمان

۴_ غدیر از منظر حضرت علی (ع)

۵_ نقش و رسالت رسانه‌ها در گسترش فرهنگ جهانی عدیر

۶_ مروجان و پژوهشگران جهانی فرهنگ غدیر

۷_ نقش انقلاب اسلامی در گسترش جهانی فرهنگ غدیر

۸_ اتحاد و انسجام اسلامی با رویکرد واقعه غدیر

۹_ نقش فرهنگ غدیر در انقلاب جهانی مهدی موعود (عج)

۱۰_ تبین جایگاه فرهنگ غدیر در فرهنگ عامّه

۱۱_ نقش زمامداران شیعی طبرستان در گسترش فرهنگ غدیر

۱۲_ بنیاد بین المللی غدیر، ضرورت‌ها و راهکارهای توسعه

محور دوم: ترویج نهج البلاغه

۱_ نقش نهج البلاغه در حل مشکلات جهان معاصر

۲_ نقش تبین ابعاد علمی نهج البلاغه در جهانی شدن آن

۳_ حقوق بشر در نهج البلاغه

۴_ پایه گزاری نظام و دولت اسلامی از نگاه نهج البلاغه

۵_ نقش نهج البلاغه در گسترش زندگی مسالمت آمیزدر جهان معاصر

۶_ راهکارهای تحقق نهضت جهانی نهج البلاعه خوانی

۷_ پژوهشگران و شارحان نهج البلاغه.

۸ _ ترویج نهج البلاغه از منظر امام خمینی (ره) و امام خامنه ای (حفظه الله)

۹_ نقش و رسالت رسانه هادر ترویج جهانی نهج البلاغه

۱۰_ مقاومت اسلامی و ظلم ستیزی با نگرش به آموزه‌های نهج البلاغه

۱۱_ تبین آموزه‌های اقتصادی نهج البلاغه

۱۲_ بصیرت و ولایت مداری از منظر نهج البلاغه

۱۳ _ نماز و نهج البلاغه

۱۴_ تبیین جایگاه نهج البلاعه در فرهنگ عامّه

۱۵_ بنیاد بین المللی نهج البلاعه و راهکارهای توسعه

آدرس سایت کنگره:

http://co-ghadir1401 mazandaran.ir/

پست الکترونیکی کنگره :

Congressghadir1400mazandaran@gmail.com