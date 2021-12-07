۲۹ هزار و ۲۷۵ فقره سند مالکیت روستایی در زنجان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خواجه‌ای با بیان اینکه این نهاد انقلابی با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک استان توانسته گام‌های مطلوبی در زمینه افزایش انگیزه جهت پایداری سکونت در روستاها و کاهش شکاف بین زندگی شهری و روستایی بردارد، اظهار کرد: تاکنون ۲۹ هزار و ۲۷۵ فقره سند مالکیت روستایی و ۷ هزار و ۵۰۰ جلد سند برای شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، توسط بنیاد مسکن و اداره ثبت اسناد در استان زنجان صادر شده است.

وی اظهار کرد: میزان صدور سند برای واحدهای مسکونی روستایی در استان زنجان ۷۴.۷ درصد بوده و این میانگین در سطح کشور ۶۳.۷ درصد است که استان زنجان در این زمینه، بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه صدور سند واحدهای مسکونی روستایی برای خانوارهای روستایی هزینه چندانی ندارد و متقاضیان می‌توانند برای صدور سند به بنیاد مسکن استان مراجعه کنند، افزود: صدور اسناد مالکیت، فعالیتی حقوقی و فنی برای تهیه و تنظیم مدارک و نقشه‌های لازم برای صدور اسناد اماکن شهری و روستایی است که در این راستا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با رسمیت بخشیدن به مالکیت ساکنین روستاها و افزایش انگیزه برای پایداری سکونت در روستاها موفق عمل کرده است.

خواجه‌ای با اشاره به اهداف عمده ثبت اسناد و املاک روستایی گفت: مدیریت کارآمد منابع زمین، کمک به مقاوم‌سازی مساکن، تقویت هویت اجتماعی، استفاده از تسهیلات بانکی، کمک به رونق اقتصادی روستا، برابری اجتماعی، توسعه مشارکت‌های مردمی، جلوگیری از مهاجرت‌های بی‌رویه و فراهم نمودن زمینه مهاجرت معکوس به روستاها برخی از اهداف این طرح به شمار می‌رود.

وی تاکید کرد: صدور سند مالکیت در روستاها، مزایای دریافت تسهیلات، ضمانت بانکی، افزایش ارزش حقوقی و اقتصادی ملک را به همراه دارد و این شرایط، میل و رغبت مردم برای سنددار کردن املاک را افزایش می‌دهد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان به نقش صدور اسناد مالکیت روستاییان در محرومیت‌زدایی اشاره کرد و اظهار داشت: اولین و مهمترین اقدام در این زمینه عبارت است از ثبت دارایی و آنچه که به صورت مادی یا غیرمادی در اختیار دارد زیرا بسیاری از این افراد در شرایطی هستند که به آینده ناامید هستند و ثبت دارایی آن‌ها می‌تواند اطمینان‌های لازم را برای‌شان به وجود آورد.

خواجه‌ای تصریح کرد: ثبت دارایی محرومان در نظام‌های ثبتی و به‌ویژه روستاییان که عمدتاً جزء محرومین حساب می‌شوند، می‌تواند باعث افزایش مشارکت آن‌ها در فعالیت‌ها و گام‌های موثرشان در توسعه شود.