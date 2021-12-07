معرفی «میگوی وانامی» توسط محققان، صنعت میگوی کشور را نجات داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، در سمپوزیوم بین المللی سخت پوستان که به صورت وبیناری برگزار می شود، گفت: تولید میگوی پرورشی طی سال ۱۳۷۴ به بعد به دلیل بروز بیماری های ویروسی مانند لکه سفید در استان های خوزستان، بوشهر و سیستان و بلوچستان، با مشکلات و مسائل بسیاری روبرو شد.

محمود بهمنی، با اشاره به اینکه محققان این موسسه در سال ۱۳۸۴ با انجام مطالعات گسترده و هدفمند به این موضوع ورود کردند، افزود: محققان با معرفی میگوی پاسفید غربی (وانامی) موجب شدند که این صنعت مجددا رونق گرفته و با ایجاد اشتغال برای ۱۵ هزار نفر و تولید ۵۰ هزار تن میگو از همین گونه، در ارزآوری بیش از ۱۸۵ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ موثر باشد.

وی عنوان کرد: در استمرار انتقال دستاوردها و فناوری های مرتبط، مصادیقی مانند تولید انبوه بیش از ۳۰ هزار جفت میگوی مولد عاری از بیماری از سال ۱۳۹۵ تاکنون، تولید بیش از ۲۱ هزار تن پروبیوتیک بومی باکتریایی برای افزایش بهره وری در مراکز تکثیر و مزارع پرورش میگو و تولید کیت تشخیص بیماری لکه سفید در اختیار بخش خصوصی و بهره برداران قرار گرفته است.

پشتیبانی و حمایت از توسعه پایدار صنعت میگوی پرورشی کشور از طریق یافته های علمی و انتقال فناوری های نوین، افزایش راندمان و کاهش هزینه های تولید، حفظ و احیای ذخایر ژنتیکی میگوهای بومی خلیج فارس و دریای عمان، انتقال و بومی سازی جدیدترین فناوری ها، اصلاح نژاد و تولید لاین های سریع الرشد و مقاوم به بیماری و ترویج یافته ها و ارتقای سطح دانش بهره برداران از مهمترین سیاست ها و برنامه های موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور است که بهمنی به آنها اشاره کرد.

این مقام مسئول، در پایان با بیان اینکه طرح ترویجی مدیریت و پیشگیری از بیماری لکه سفید میگو در مزارع پرورشی توسط موسسه برگزار شده است، گفت: اجرای طرح ترویجی در ۶ مزرعه ۲۰ هکتاری از سه سایت حله، شیف و دلوار، ثبت ۷۲ نفر روز حضور محققین و کارشناسان در مزرعه، ۱۸۰ نفر روز آموزش در مزارع تحت پوشش برای کارشناسان پهنه و ساخت، طراحی، چاپ و توزیع انواع تراکت های آموزشی، مقاله های ترویجی، پوسترها، مستندهای اموزشی و موشن گرافیک، بخشی از فعالیت های ترویجی محققان علوم شیلاتی است.