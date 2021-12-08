مایکروسافت اتهامات تبعیض علیه مهاجران را تسویه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این وزارتخانه ادعا می‌کند مایکروسافت از متقاضیان شغلی اسناد مهاجرتی غیر ضروری درخواست کرده تا ثابت شود آنها بدون نیاز به ویزای کاری می‌توانند در شرکت فعالیت کنند.

همچنین تحقیقات نشان داد مایکروسافت حداقل علیه ۶ شهروند قانونی و دائم آمریکا بر اساس وضعیت مهاجرت آنها تبعیض قائل شده و از آنها خواسته تا کارت شهروندی دائمی را نشان دهند تا ثابت شود اجازه کار بدون پشتیبانی کارفرما را دارند.

بر اساس شرایط تسویه، مایکروسافت بخش‌هایی از فرایند استخدام خود را تغییر می‌دهد تا تضمین شود این شرکت از قانون آمریکا پیروی می‌کند. طبق قانون این کشور کارفرما اجازه ندارد از متقاضی درخواست ارائه مدارک غیر ملزوم کند.

سخنگوی مایکروسافت در بیانیه‌ای اعلام کرد: ما شایستگی هزاران نفر را تأیید و استخدام می‌کنیم. در این میان به اشتباه از تعداد معدودی خواسته شده اطلاعات یا اسناد اضافی فراهم کنند. ما باید از این اشتباهات اجتناب کنیم. به همین منظور برای برطرف کردن چالش‌ها و ارتقای فرایندهای داخلی مان همکاری می‌کنیم.