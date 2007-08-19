به گزارش خبرنگار مهر ، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران برنده بزرگترین پروژه لوله گذاری ( فاز 12 پارس جنوبی ) شد.

مدیر برآوردها و تهیه پیشنهادات شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران،‌ گفت: شرح کار این پروژه شامل مهندسی، خرید و نصب سه خط لوله زیر دریایی به قطر 32 اینچ به همراه piggy back به قطر 5/4 اینچ و در مجموع به طول 440 کیلومتر از سکوهای SPD14، SPD15 ، SPD16 به پالایشگاه تنبک و یک خط لوله به قطر 30 اینچ و به طول 5 کیلومتر به همراه SPM مربوطه جهت انتقال میعانات گازی است.

رامین آتشیان افزود: ارزش این پروژه 753 میلیون و 363 هزار و 693 دلار بوده و مدت زمان انجام این پروژه 33 ماه پیش بینی شده است. ضمن اینکه کارفرمای ما در این پروژه، شرکت پتروپارس است.

هدف از توسعه فاز 12 میدان گازی پارس جنوبی دسترسی به استحصال روزانه 28 میلیون متر مکعب گاز شیرین برای تامین مصارف داخلی و 56 میلیون متر مکعب در روز برای عرضه به تاسیسات LNG از سه سکوی دریایی در این فاز برداشت می شود.

تولیدات این پروژه روزانه 84 میلیون متر مکعب گاز از 30 حلقه چاه، 25 میلیون متر مکعب گاز طبیعی شیرین، 110 هزار بشکه میعانات گازی و 600 تن گوگرد، همچنین 500 هزار تن اتان و 530 هزار تن گاز مایع در سال خواهد بود.