زز زاگرس نمایندگی فروش انواع قرص ماشین ظرفشویی و مسواک برقی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در دوران پاندمی ویروس کرونا و گسترش آن در سراسر جهان، خرید اینترنتی محصولات مورد نیاز بیشتر از هر زمان دیگری متداول شده است. امروزه خرید آنلاین به دلیل مزایای زیادی که دارد؛ آسان‌ترین روش خرید به حساب می‌آید و ترجیح اکثر افراد برای تهیه اقلام مورد نیاز می‌باشد. مهم‌ترین نکته‌ای که هنگام خرید از فروشگاه اینترنتی باید مد نظر قرار دهید؛ اطمینان خاطر از معتبر و قابل اعتماد بودن یک سایت و اصل و اورجینال بودن محصولات آن است. فروشگاه اینترنتی زز زاگرس به عنوان بزرگ‌ترین وارد کننده محصولات برندهای خارجی در شمال غرب کشور، انواع مسواک برقی، قرص ماشین ظرفشویی، محصولات آرایشی، غذایی، بهداشتی، مراقبت پوست و مو را بطور مستقیم و بدون هیچ واسطه‌ای تهیه و به فروش می‌رساند. در ادامه توضیح مختصری از برخی محصولات موجود در این سایت را برایتان گردآوری کرده ایم تا با آگاهی بیشتر محصولات مورد نظر خود را خرید کنید.

انواع قرص ماشین ظرفشویی

قرص ماشین ظرفشویی بهترین شوینده برای ماشین ظرفشویی محسوب می‌شود. ماشین ظرفشویی یکی از بهترین اختراع‌های بشر است که کار شستشوی ظروف کثیف، یکی از خسته کننده ترین کارها در لیست کارهای خانه را برای افراد بسیار راحت کرده است. این وسیله شما را از ساعت‌ها ایستادن پشت سینک ظرفشویی جهت شستشوی دستی ظروف رها می‌کند و کمک می‌کند تا زمان کافی برای رسیدگی به کارهای دیگر خانه داشته باشید. اکثر برندهای مطرح ماشین ظرفشویی سال‌های طولانی عملکرد بی نقصی در شستشوی ظروف رقم می‌زنند. اما بعد از مدت‌ها به دلایل خیلی زیادی ممکن است عملکرد شستشوی دستگاه کاهش یافته و ظروف را تمیز نشوید. یکی از این دلایل استفاده از شوینده نامناسب است. قرص‌های ظرفشویی با فرمولاسیون حاوی نمک، جلادهنده، ترکیبات چربی زدا و براق کننده عملکرد خوبی در شستشوی ظروف رقم می‌زنند. علاوه بر پاکسازی ظروف کثیف، از قسمت‌های حیاتی دستگاه از جمله فیلتر، لوله‌های داخلی، پروانه آب و پمپ آب و تخلیه مراقبت می‌کنند و عمر مفید دستگاه را افزایش می‌دهند. در ادامه به معرفی ۴ نوع قرص توصیه شده توسط بزرگ‌ترین سازندگان بزرگ لوازم خانگی که در زز زاگرس نیز به فروش می رسند؛ می‌پردازیم.

قرص ماشین ظرفشویی فینیش

انواع قرص ماشین ظرفشویی فینیش که با تمام برندهای ماشین ظرفشویی سازگاری دارند؛ در بسته بندی ها با تعداد مختلف در زاگرس موجود هستند. از بین انواع محصولات فینیش می‌توان به کوانتوم مکس، کوانتوم آلتیمیت، کوانتوم، اکسی کوانتوم و مدل کلاسیک اشاره کرد که هر یک از این مدل‌ها ویژگی‌های خاص خود را دارند. مدل کوانتوم مکس ۱۶ برابر قدرت شویندگی بیشتری دارد و با ترکیبات حاوی نمک، جلادهنده، چربی زدا، براق کننده و جرم گیر ظروف را به بهترین شکل تمیز می‌کند و از سلامت قسمت‌های حیاتی دستگاه مراقبت می‌کند.

قرص ماشین ظرفشویی فیری

از انواع قرص ماشین ظرفشویی فیری در زز زاگرس می‌توان به مدل جار، پلاتینیوم پلاس، پلاتینیوم همه کاره، پلاتینیوم ORIGINAL ALL IN ONE اشاره نمود. تمامی محصولات فیری فاقد فسفات هستند و در پاکسازی انواع لکه‌های سوخته، ته گرفته و دشوار مواد غذایی بی نقص عمل می‌کنند. مدل‌های پلاتینیوم قابلیت براق و درخشان کنندگی ظروف را دارند و ظاهر کدر ظروف را از بین می‌برند. همگی مدل‌ها نمک و جلادهنده در ساختار خود دارند و علاوه بر پاکسازی و ضدعفونی کامل ظروف، از قسمت‌های داخلی ماشین نیز مراقبت می‌کنند.

از بهترین قرص‌های ماشین ظرفشویی دیگر موجود در زز زاگرس می‌توان به قرص پریل و درفت اشاره نمود.

انواع مسواک برقی

تحقیقات دندانپزشکان مطرح در سرتاسر دنیا نشان می‌دهد که مسواک برقی در مقایسه با مسواک معمولی در حذف پلاک و تارتار موجود در فواصل میان دندان‌ها و اطراف لثه تا صد در صد عملکردی موثر ارائه می‌دهد. به علاوه این محصول با قابلیت دسترسی به قسمت‌های دور از دسترس دهان، افزایش جریان خون لثه‌ها، مبارزه با باکتری‌های عامل پوسیدگی دندان‌ها، جلوگیری از زرد شدن دندان‌ها و مقابله با بیماری لثه‌ها، به رعایت بی عیب و نقص بهداشت دهان و دندان کمک شایانی می‌کند. همچنین موضوعی که همه دندانپزشکان در مورد رعایت بهداشت دهان با هم اتفاق نظر دارند؛ این است که روزانه دو مرتبه مسواک زدن به مدت دو دقیقه گامی ضروری برای حفظ وضعیت سالم دندان‌ها محسوب می‌شود. محصولات برقی با تایمر هشدار دهنده ۲ دقیقه‌ای به رعایت این اصل نیز کمک می‌کنند. در این میان مسواک‌های برقی اورال بی که برند شماره یک در جهان و توصیه بسیاری از دندانپزشکان به مراجعه کنندگان خود می‌باشند؛ در سایت زز زاگرس در دسترس است. همچنین انواع مدل‌های هوشمند اورال بی مجهز به هوش مصنوعی و بلوتوث و دارای ۶ حالت مختلف برای پاکسازی دندان‌ها نیز در سبد خرید سایت موجود است.

سخن پایانی

شما می‌توانید انواع قرص ماشین ظرفشویی، مسواک برقی، محصولات پوست و مو برندهای نام آشنا در بازار را با قیمت مناسب، حداقل سود و اطمینان از اصل بودن کالا به آسانی با یک کلیک از فروشگاه اینترنتی زز زاگرس خریداری کنید. این فروشگاه جهت راحتی انتخاب کاربران تمامی محصولات را با درج توضیحات و تصاویر واضح قرار داده است. همچنین امکان مشاوره قبل از خرید برای کاربران وجود دارد که می‌توانید محصول مورد نیاز را به راحتی پیدا کنید.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.