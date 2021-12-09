حجت الاسلام علیرضا پناهیان در آئین رونمایی از سامانه روضههای خانگی که امروز پنجشنبه ۱۸ آذرماه در سالن سوره حوز ه هنری و از سوی سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران برگزار شد، گفت: هیچ مجلس روضهای به روضههای مختصر خانگی نمیرسد و نباید مراسم باشکوه روضه در شهرها با سخنرانان مشهور را گرانسنگ تر از روضههای مختصر بدانیم. از این جهت میگویم مختصر که خیلیها فکر میکنند موفقیت روضه به زیاد بودن افراد و شرکت کنندگان آن است اما مختصر بودن آن هم اهمیت و تأثیر خودش را دارد.
وی با تاکید بر اینکه روضه خوانها تفسیر و ترجمه سکوت حضرت زینب (س) هستند، ادامه داد: مجالس باشکوه آثار خودشان را دارند اما رودهایی هستند که از سرچشمه روضههای خانگی سرازیر میشوند. کار تربیتی اصیل و عمیق در روضههای مختصر خانگی شکل میگیرد.
حجت الاسلام پناهیان با بیان خاطراتی در این خصوص گفت: پدرم در هیأتها فعال بودند اما خودشان هم روضه خانگی را برگزار میکردند که همسایههای خانه جمع میشدند.در هر شرایطی روضه باید برقرار میماند و اینکه ما یاد گرفتیم که روضه خانگی را ترک نکنیم. هرکس قدر این دستگاه را میداند به ارزش روضه خانگی پی میبرد.هزاران نفر از افرادی که مراسمهای بزرگ دارند اگر هرکدام روضه خانگی را ترک نکنند قصه فرق خواهد کرد. حتی اهل علم و مداحی و ذکر مصیبت جدای از برگزاری مراسمهای باشکوه خودشان مجالش و روضههای اختصاصی برپا میکردند.
وی با اشاره به خاطراتی از روضههای خانگی خود در گذشته گفت: مادرمان چون روضه زنانه بود و تنها پسر خانه بودم و کلافه میشدم و مجبور بودم در یک آشپزخانه زیر پله جا بگیرم موقع روضه برایم دو چایی شیرین جایزه میدادند در حالی که به غیر از آن زمانها تنها اجازه خوردن یک لیوان چایی شیرین داشتم. هر جایزه دیگری هم در زمان روضه بود.
حجت الاسلام پناهیان با بیان اینکه روضه بر روی سنگ اثر میگذارد چطور بر روی دل ما و کودکانمان اثر نگذارند؟، تصریح کرد: این امر مستلزم مداومت است ما دیدیم کسانی که روضه داشتند و قطع کردند و خانواده به مشکل خورده است. حدیثهای زیادی هم داریم مبنی بر اینکه قطع کردن کارخوبی که مداومت میکند انسان بلا را نازل میکند. آثار زیادی برای کار مداوم هرچند اندک در نظر گرفته شده است. تعلیماتی که در این مجالس میتوان داشت هیچ کدام از طریق هیچ رسانهای قابل بازگو شدن نیستند.
وی با تاکید بر اینکه یکی از مشکلاتی که دامنگیر امروز جامعه شده است خطر انقراض نسل است گفت: خطرات انقراض نسل را چطور میتوان مشکلش را برطرف کرد؟ اگر در روضههای خانگی قصه زن عمران که در قرآن در سوره آل عمران آمده است در سال دو مرتبه گفته شود میتواند در ازدیاد نسل مؤثر باشد. ذاکران اهل بیت با نغمههای دلنشین و اشعارشان این قصهها را بیان کنند و روضه خوانهایی پیدا کنیم که متخصصین در نقل داستان زن «زن عمران» که در سوره آل عمران آمده است باشند.
حجت الاسلام پناهیان اصل روضههای خانگی را روضههایی زنانه دانست و اظهار داشت: امیدوارم نهایت تلاشی که روضه خوانها برای مجالس بزرگ میگذارند این حق را برای روضههای غریب و کوچک هم ادا کنند. ما برپایی مراسمهای بزرگ را تخطئه نمیکنیم اما ابداً آنها جای مراسم کوچک را نمیگیرند. سرچشمههای فعالیتهای این روضههای خانگی ظهور و بروز پتانسیل اربعینی و در ادامه ظهور حضرت حجت (عج) خواهد بود و باعث تحولها در راستای توجه به حضرت ولی عصر (عج) خواهد بود.
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