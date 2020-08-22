حجت الاسلام علی دشتکی در گفتگو با خبرنگار مهر به برنامههای پیش بینی شده در ایام محرم اشاره کرد و گفت: به واسطه احیای سنتهای قدیمی که یکی از آنها روضههای خانگی بود، پویش «هر خانه یک حسینیه» و «هر منزل یک بیرق امام حسین (ع)» را راه اندازی کرده ایم.
وی افزود: در این پویش دو هزار برنامه روضه خانگی با حضور ۲۰۰ مبلغ و مداح روضه خوان خواهیم داشت که به همراه اهدای پرچم و بسته متبرک بقاع متبرکه در منازل حضور مییابند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز گفت: به طوری که هر منزلی که خواهان میزبانی روضه است، فقط کلمه «روضه» را به سامانه پیام کوتاه ۱۰۱۱۴۲۶۱ ارسال کند و بعد پیامی برای آنها ارسال میشود مبنی بر مشارکت آنها در پویش «هر خانه یک حسینیه» که بعد با آنها برای هماهنگی اعزام مداح و روضه خوان تماس گرفته میشود.
حجت الاسلام دشتکی گفت: همچنین ذاکرین، مداحان و مبلغین روضه خوانی که مایل هستند ما را در اجرای این پویش همراهی کنند میتوانند کلمه «ذاکر» را به سامانه پیام کوتاه ۱۰۱۱۴۲۶۱ ارسال کنند و برای آنها هم پیامی ارسال میشود برای مشارکت در اجرای این طرح تا بتوانیم بیشتر روضهها را در منازل احیا کنیم.
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