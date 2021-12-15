محمودرضا شهلایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حجم ذخایر آبی سدهای استان کرمانشاه در سال‌جاری به رقم ۷۵۵ میلیون متر مکعب رسیده و حدود ۵۶ درصد ذخیره آب سدهای استان کرمانشاه است.

وی افزود: در استان کرمانشاه ۱۲ سد مخزنی وجود دارد که دارای ظرفیت ذخیره یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون مترمکعب آب است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه تصریح کرد: کاهش بارندگی‌ها و نزولات آسمانی زنگ خطر کم آبی را در استان کرمانشاه به صدا درآورده است.

شهلایی گفت: بارش‌ها در سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد کاهش داشته و امید است با بارندگی‌های مناسب کمبود منابع آبی استان کرمانشاه تأمین شود.

وی بیان کرد: برداشت بی رویه از منابع آبی و سفره‌های آب زیرزمینی با توجه به کاهش بارندگی‌ها طی سال گذشته و خشکسالی در کاهش منابع آبی استان کرمانشاه تأثیر گذار بوده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: برخورد و مسدودسازی چاه‌های غیرمجاز و همچنین مقابله با کشت‌های پر آب در استان کرمانشاه از اقدامات انجام شده برای مقابله با بحران کم آبی است.