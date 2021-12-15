به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کرمی در نشست ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار با اشاره به افزایش وقوع سرقت به ویژه سرقت‌های خرد در شهر کرمانشاه، اظهار کرد: امروزه استفاده از فناوری‌های هوشمند و پیشرفته از جمله سیستم پایش تصویری می‌تواند نقش بسزایی در پیشگیری از ارتکاب انواع جرایم داشته و به گونه‌ای که در کشورهای مختلف بحران‌های طبیعی، اجتماعی و ناامنی‌ها از طریق سیستم پایش تصویری پیشگیری، کنترل و مدیریت می‌شوند.

وی افزود: در این راستا تمامی سازمان‌ها و ادارات دولتی و شهرداری‌ها و… باید باید تقویت روزافزون و رفع نقص فنی سیستم پایش تصویری خود، به شکلی دوربین‌ها و سیستم پایش تصویری را تنظیم کنند که فقط محدود به قابلیت ضبط تصاویر در درب اداره یا داخل محوطه آن نباشد بلکه به نحوی اقدام شود که معابر عمومی مجاور و همچنین خیابان‌های اطراف قابلیت رصد و پایش را داشته باشند.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از معاونت سیاسی امنیتی استانداری خواست تا اجرای این مصوبه را در دستگاه‌های اجرایی مختلف مورد بررسی و پیگیری قرار دهد.

کرمی به تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمین حرفه‌ای و سابقه دار در کرمانشاه اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های ذیربط تکمیل این بانک اطلاعاتی را به صورت جدی در دستور کار قرار دهند.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به تکمیل درج اسامی و مشخصات مجرمین حرفه‌ای و سابقه دار باید لیست مجرمین حرفه‌ای به کلیه قضات استان کرمانشاه ابلاغ شود تا نسبت به برقراری سامانه کنترل تردد و شناسایی مراجعان در تمامی مبادی ورود و خروجی مراجع قضائی حوزه‌های تابعه استان اقدام کنند.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه عنوان کرد: شناسایی مجرمین حرفه‌ای و خطرناک و افراد شرور به صورت محله محور با رصد اطلاعاتی توسط رؤسای کلانتری‌ها و اخذ تعهد مستمر از آنها مبنی بر عدم ارتکاب جرم و در صورت ارتکاب جرم دستگیری و تحویل به مراجع قضائی در استان کرمانشاه در دستور کار قرار گیرد.