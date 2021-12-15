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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۹:۴۲

مدیرعامل آتش‌نشانی کرمان:

برخورد مینی بوس و پژو ۲۰۶ در کرمان ۳ مجروح بر جا گذاشت

برخورد مینی بوس و پژو ۲۰۶ در کرمان ۳ مجروح بر جا گذاشت

کرمان - مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان از مجروح شدن سه نفر در حادثه تصادف یک دستگاه پژو و مینی بوس در خیابان میرزاآقا خان خبر داد.

رضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساعت ۶:۴٨ دقیقه صبح امروز ٢۴ آذرماه، یک مورد تصادف واقع در خیابان میرزا آقا خان جنوبی به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی کرمان اطلاع داده شد و بلافاصله اکیپ امداد و نجات از ایستگاه‌های ٣و١به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: در این حادثه، یک دستگاه پژو ٢٠۶ و یک دستگاه مینی بوس با یکدیگر برخورد کرده بودند که متأسفانه سه نفر از سر نشینان خودرو مینی بوس در این حادثه به شدت مجروح شده اند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان ضمن نجات افراد مجروح توسط آتش نشانان یادآور شد: محل وقوع حادثه توسط اکیپ‌های اعزامی ایمن‌سازی شد و مصدومان این حادثه که هر سه نفر از سرنشینان مینی بوس بودند به عوامل اورژانس در محل تحویل داده شدند.

کد مطلب 5375964

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