برخورد مینی بوس و پژو ۲۰۶ در کرمان ۳ مجروح بر جا گذاشت

رضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساعت ۶:۴٨ دقیقه صبح امروز ٢۴ آذرماه، یک مورد تصادف واقع در خیابان میرزا آقا خان جنوبی به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی کرمان اطلاع داده شد و بلافاصله اکیپ امداد و نجات از ایستگاه‌های ٣و١به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: در این حادثه، یک دستگاه پژو ٢٠۶ و یک دستگاه مینی بوس با یکدیگر برخورد کرده بودند که متأسفانه سه نفر از سر نشینان خودرو مینی بوس در این حادثه به شدت مجروح شده اند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان ضمن نجات افراد مجروح توسط آتش نشانان یادآور شد: محل وقوع حادثه توسط اکیپ‌های اعزامی ایمن‌سازی شد و مصدومان این حادثه که هر سه نفر از سرنشینان مینی بوس بودند به عوامل اورژانس در محل تحویل داده شدند.