سرهنگ احمد شیرانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اعلام سازمان هواشناسی از روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۶ تا پایان روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۷ سامانه بارشی باران، برف و مه شدید، کاهش دید، کاهش دما، انسداد برخی جاده‌ها، شامل استان‌های آذربایجان غربی، ارتفاعات تهران و البرز، شمال چهارمحال و بختیاری، کردستان، لرستان، شمال شرق خوزستان، ایلام اعلام می‌شود که بر این اساس پایان این هفته زمان مناسبی برای سفر به این استان‌ها نیست.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور افزود: هم‌وطنانی که نیاز به سفر ضروری دارند برای تردد به این استان‌ها باید آمادگی لازم برای رانندگی در شرایط بارندگی را داشته باشند.

وی گفت: رانندگان در این شرایط لازم است مدت زمان بیشتری برای رسیدن به مقصد در نظر بگیرند و با توجه به شرایط بارندگی و لغزندگی جاده‌ها رعایت احتیاط بیشتر و رعایت فاصله طولی بیشتر با خودرو جلویی را در دستور کار خود قرار داده و در رعایت مستمر سرعت و سبقت به منظور پیشگیری از تصادفات هم دقت و توجه لازم را به عمل آورند.

شیرانی بیان کرد: اطمینان از آماده به کار بودن خودرو در شرایط پیش گفته، سالم بودن برف پاک کن خودرو، داشتن زنجیر چرخ و سیستم گرمایش خودرو قبل از سفر در این شرایط بسیار ضروری است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا گفت: در این شرایط حذف سفرهای غیرضروری و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و حفظ آرامش و الزام در رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در رانندگی برای شهروندان توصیه می‌شود.