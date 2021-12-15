بزرگترین مرکز خدمات و پشتیبانی بازار سرمایه ایران افتتاح شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، افزایش چشمگیر تعداد فعالان بورس طی دو سال گذشته، ضرورت پاسخگویی و ارائه خدمات همه جانبه به سهامداران را دو چندان کرده است. از همین رو ساختمان بزرگترین مرکز خدمات بازار سرمایه ایران با هدف گسترش آموزش، پشتیبانی و رفع مشکلات سهامداران بازارسرمایه به صورت شبانه‌روزی مورد بهره‌برداری رسمی قرار گرفت.

این مرکز، پشتیبانی و حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران را با پاسخگویی ۲۴ ساعته در ۷روز هفته حتی روزهای تعطیل در جهت ارتقای خدمات بازار سرمایه کشور به عهده خواهد داشت.

کارگزاری مفید از بهار سال ۱۳۹۹ با جذب ۶۰۰ نفر متخصص، ظرفیت پاسخگویی و تعامل تا ۵۰ هزار نفر در روز را در کانال‌های مختلف ارتباطی مانند تلفن، ایمیل و شبکه‌های اجتماعی برای سرمایه گذاران در بازار سرمایه فراهم آورده است. اینک با بهره‌برداری از ساختمان جدید خدمات مذکور تمرکز یافته و توسعه می‌یابد.

در این مراسم افتتاحیه علیرضا ناصرپور، معاون نظارت بر نهادهای مالی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تمجید از اقدام صورت گرفته در جهت راه اندازی بزرگترین مرکز پاسخگویی و پشتیبانی در بازار سرمایه گفت: قوانین و آئین نامه‌هایی که از سوی سازمان بورس در حمایت از مشتریان صورت می‌گیرد حداقلی است، در صورتی که انتظار می‌رود نهادهای مالی این حمایت و پشتیبانی را به صورت حداکثری از مشتریان صورت دهند که خوشبختانه این مهم در کارگزاری مفید محقق شده است.

وی افزود: سطوح پاسخ گویی نهادهای مالی به واسطه تعامل مستقیم تر با مردم، باید عمیق‌تر از سازمان بورس و ارکان‌های مربوط به آن باشد، به همین خاطر راه‌اندازی چنین مرکزی برای بازار سرمایه یک ضرورت بود.

علیرضا ناصرپور تاکید کرد: لزوم راه اندازی چنین مرکزی با توجه به رخدادهای ۲ سال گذشته بیش از پیش شده و حتی اهمیت این مساله در قوانین و مقررات بازار سرمایه نیز هم مورد تاکید قرار گرفته و طبعاً لازم است کارگزاری‌ها اقداماتی را در این راستا انجام دهند و با توجه به ارتباط مستقیم با سهامداران در این خصوص پیشرو باشند.

حمید آذرخش رئیس هیأت مدیره کارگزاری مفید در مراسم گشایش این مرکز، عنوان کرد: کارگزاری مفید ۲۷ سال پیش در همین روز یعنی ۲۳ آذر سال ۱۳۷۳ آغاز به کار کرد. در اواخر دهه ۷۰ ما متوجه ضرورت و نقش تکنولوژی‌های پیشرفته در صنعت بورس و کارگزاری‌ها شدیم بنحوی که سال ۱۳۸۴ مفید ثبت سفارش الکترونیکی را جایگزین ثبت سفارش حضوری کرد و از سال ۱۳۸۹ معاملات آنلاین را نخستین بار در دسترس مشتریان قرار داد. همچنین وی در خصوص اهمیت بخش خدمات در ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال سخن گفت.

در ادامه محمد امین زارع، مدیر مرکز خدمات مشتریان مفید با اشاره به اینکه معاملات آنلاین از ابتدای راه‌اندازی با استقبال بی نظیری مواجه شد، این امر موجب شد مرکز تماس کارگزاری مفید را در اواسط سال ۱۳۹۲ با حدود ۲۵ نفر راه‌اندازی کنیم. از اوایل سال ۹۷ با پیشرفت تکنولوژی و تغییر ذائقه مشتریان به دریافت خدمات غیرحضوری، تصمیم گرفتیم مرکز تماس را به مرکز خدمات ارتقا دهیم و سرمایه گذاری در زیرساخت این مرکز در اولویت قرار گرفت و در سال ۹۹ ساختمان حاضر برای این مرکز خریداری شد تا با تجهیز امکانات پاسخگوی حجم کارها و پرسنل این مرکز باشد.

وی افزود: ۴,۰۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری برای خرید، زیرساخت و تجهیز این مرکز سرمایه‌گذاری شده است. همچنین در این مرکز برای ۶۰۰ نیروی انسانی متخصص خانم و آقا شغل ایجاد شده است و

هم اکنون این پرسنل روزانه حدود ۳۰۰۰۰ تعامل با سهامداران بازارسرمایه دارند.

وی افزود: این مرکز با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته در ۷ روز هفته و ۲۴ ساعته، از طریق تمامی کانال‌های ارتباطی از جمله تماس، ایمیل، کامنت شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های سامانه‌های آنلاین معاملاتی به پاسخگویی و حل مشکلات سهامداران می‌پردازد.