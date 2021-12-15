اختلال یوتیوب به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این اختلال موجب شده بود تا هزاران کاربر در نقاط مختلف جهان امکان دسترسی به یوتیوب را از دست بدهند یا سرعت اتصال آنها به این سایت به شدت کند شود.

بیش از ۱۵ هزار کاربر با حضور در سایت داون دیتکتور این مشکل را گزارش دادند. یوتیوب مدعی شده این مشکل تنها حدود ۲۰ دقیقه طول کشیده و در حال حاضر همه کاربران با سرعت مناسبی به این شبکه اجتماعی دسترسی دارند.

وقوع یک اختلال در خدمات کلود شرکت آمازون در هفته گذشته باعث شده بود تا خدمات پخش فیلم و سریال نتفلیکس، دیزنی پلاس، رابین هود و غیره برای چند ساعتی از دسترس خارج شوند و حتی خدمات تجارت الکترونیک آمازون نیز مختل شود.

یوتیوب در ۱۲ ماه اخیر ۶۵ بار مختل یا از دسترس خارج شده و به همین علت بارها با اعتراض کاربران مواجه شده است.