قتل ۲ خانم در آزادشهر/ قاتل در کمتر از یک روز دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا میردار اظهارکرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر مفقودی دو خانم با هویت معلوم، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی آزادشهر قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی آزادشهر ادامه داد: با حضور کارآگاهان پلیس آگاهی از محل زندگی افراد مفقودی که یک ساختمان مسکونی بود، دلایل و مدارکی دال بر احتمال وقوع جنایت به دست آمد.

وی افزود: با تحقیقات گسترده پلیسی و کار تخصصی انجام شده، سرنخ‌هایی از وجود اختلافات خانوادگی و همسر سابق یکی از افراد مفقودی در این پرونده به دست آمد.

میردار بیان کرد: با تلاش مأموران فرد مورد نظر دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل که پس از روبروشدن با دلایل و مستندات ارائه شده از سوی پلیس به بیان حقایق لب به اعتراف گشود و به قتل دو خانم در منزل مسکونی خود و انتقال اجساد به خارج از محدوده شهرستان اعتراف کرد.

جانشین فرمانده انتظامی آزادشهر با اشاره به دستگیری همدست قاتل در یک عملیات پلیسی، خاطر نشان کرد: با حضور دادستان و مأموران پلیس آگاهی، اجساد هر دو خانم در کنار رودخانه نزدیک منطقه آق امام کشف و به جهت سیر مراحل قانونی به پزشکی قانونی منتقل شد.

وی تصریح کرد: متهمان با تشکیل پرونده به جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.