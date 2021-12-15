صدور نسخ الکترونیکی در زنجان از میانگین کشوری بالاتر است

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب شیویاری ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران استان در محل اداره کل بیمه سلامت استان، گفت: یکی از اولویت‌های مهم سازمان بیمه سلامت نسخه نویسی الکترونیکی است.

وی اظهار کرد: این طرح از مسائل روز کنونی جامعه است که بر اساس الزامات قانونی نیز از اول دی امسال تمامی نسخ تولیدی به صورت الکترونیکی صادر می‌شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان گفت: بر این اساس هیچ پرداختی از بابت نسخ کاغذی برای موسسات، پزشکان و داروخانه‌ها انجام نمی‌گیرد و این اداره کل نیز ملزم به اجرای این قانون است.

شیویاری ابراز داشت: اقدامات اولیه اجرای این طرح در استان از مدتها قبل آغاز شده که در این خصوص اقداماتی را مورد توجه قرار داده است.

وی ابراز کرد: صدور نسخ الکترونیک در بخش دانشگاهی و غیر دولتی شامل بیمارستان‌های امام حسین (ع)، امدادی ابهر و ارتش شهر زنجان نسبت به مراکز دولتی و دانشگاهی در حد پایین‌تری قرار دارند.

مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان افزود: این اداره کل تیم‌های آماده‌ای دارد تا در صورت درخواست موسسات و برخی موارد، مداخلات لازم از قبیل آموزش‌های حضوری را ارائه دهند.

شیویاری افزود: میزان صدور نسخ الکترونیکی در بخش خصوصی شامل مطب‌ها و پاراکلینک های استان زنجان از میانگین کشوری بالاتر است.

وی یاد آورشد: طی جلسات برگزار شده با سازمان نظام پزشکی استان نیز نسبت به اطلاع رسانی لازم مبادرت شده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان ادامه داد: در اجرای این طرح مشکلاتی نیز وجود دارد و امیدواریم از اول دی امسال و با همکاری موسسات این اداره کل تحت عنوان " شرکای کاری" طرح یاد شده در سطح استان به خوبی اجرا شود و اجرای موفقیت آمیز نسخ الکترونیک در گرو همکاری بین بخشی به ویژه مطب‌های خصوصی است.