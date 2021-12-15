به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و هفتمین نشست نقد و بررسی کتابِ «پردیس کتاب» با محوریت نقد کتاب «یا این یا آن» اثر سورن کی‌یر کگور روز جمعه ۲۶ آذر برگزار می‌شود.

«یا این یا آن» نخستین کتاب فیلسوف خداجوی دانمارکی بود که امروز به نام پدر اگزیستانسیالیسم شناخته می‌شود. این‌کتاب در سال ۱۸۴۳ در یک مجموعه دو جلدی چاپ شد. «یا این یا آن» خطوط کلی نظریه‌ای راجع به هستی انسانی را ترسیم می‌کند. بنای این‌نظریه بر تمایزی میان دو شیوه زندگی استوار است: زندگی مبتنی بر اصالت لذت‌جویی و زیباشناسی؛ و زندگی اخلاقی که پایه‌اش تعهد و مسئولیت‌پذیری است.

کیرکگور در نیمه اول سال‌های نوشتنش، از اسامی مستعار استفاده می‌کرد و «یا این یا آن» اولین کتابی است که با اسم مستعار نوشت. ویکتور ارمیتا و A، دو اسم از چهار اسم مستعار کیرکگور هستند که در این کتاب از آن‌ها استفاده شده است. جلد اول «یا این یا آن» در توصیف مرحله زیباشناختی هستی انسان نوشته شده و مجموعه‌ای از مقاله‌ها و یادداشت‌هایی است که ویکتور ارمیتا پیدا کرده و A در مقام یک مرد زیباپرست آن‌ها را نوشته است.

ترجمه «یا این یا آن» در قالب یک‌کتاب دوجلدی به‌قلم صالح نجفی توسط نشر مرکز منتشر و راهی بازار نشر شده است.

نشست نقد و بررسی این‌کتاب با حضور صالح نجفی و مصطفی مزینانی همراه است.

این‌برنامه روز جمعه ۲۶ آذر از ساعت ۱۰ صبح برگزار و به‌طور زنده از اینستاگرام پردیس‌کتاب پخش می‌شود.