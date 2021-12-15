به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه با رد اتهامات تکراری و بی اساس وارده در بیانیه پایانی نشست سران شورای همکاری خلیج فارس صدور چنین بیانیه هایی را نشان از ادامه نگرش غیرسازنده و ناصواب برخی کشورهای عضو این شورا در قبال ایران دانست.

وی افزود: تصور می رفت با مجموعه اقدامات و تحرکات دیپلماتیک اخیر بین جمهوری اسلامی ایران و شورای همکاری، شاهد نگرش جدیدی از سوی شورا نسبت به همکاری های منطقه ای باشیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه از معدود کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که همچنان در پشت شورا پنهان شده و مواضع غیرسازنده خود را به این نام منتشر می نمایند، خواست در دیدگاه ها و رویکردهای خود در قبال مسائل منطقه ای تجدید نظر کنند و مسیر همکاری را جایگزین اتهامات تکراری کنند.

خطیب‌زاده افزود: با کمال تاسف ادامه جنگ در یمن، افزایش نظامی گری خارجی و ورود عنصر مخرب رژیم‌صهیونیستی امنیت و ثبات منطقه را در معرض تهدید قرار داده است و جمهوری اسلامی ایران مراتب نگرانی خود را اعلام نموده است.



وی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران هیچگونه مداخله ای در برنامه هسته ای صلح آمیز خود، برنامه دفاعی موشکی و امور مرتبط با سیاست های نظامی و دفاع بازدارنده خود را بر نمی تابد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید مجدد بر موضع بدون تغییر و قطعی کشورمان، جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را جزء لاینفک و ابدی خاک جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران هرگونه ادعایی بر این جزایر را دخالت در امور داخلی و قلمرو سرزمینی خود دانسته و آن را به شدت محکوم می کند.

خطیب‌زاده اضافه کرد: کلیه اقدامات جمهوری اسلامی ایران در جزایر در راستای حقوق مسلم و منطبق بر حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور انجام گرفته است و تکرار این مواضع مداخله جویانه به هر شکلی کاملا مردود است و هیچگونه تاثیری بر واقعیت های موجود حقوقی و تاریخی نداشته و نخواهد داشت.

وی در پایان تاکید کرد: دولت جدید جمهوری اسلامی ایران بر اساس دیدگاه راهبردی و سیاست های اصولی خود همواره راهکار حل مشکلات منطقه را بر مبنای تعامل و همکاری با همسایگان دانسته و از ابتکارات ایجابی در زمینه توسعه مناسبات، مبتنی بر اصول و قواعد بین الملل استقبال می نماید.