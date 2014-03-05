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۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۶:۴۵

واکنش ایران به بیانیه شورای همکاری؛

تاکید بر تعلق همیشگی جزایر سه‌گانه به ایران/ اتهام علیه ایران درباره بحرین بی‌اساس است

تاکید بر تعلق همیشگی جزایر سه‌گانه به ایران/ اتهام علیه ایران درباره بحرین بی‌اساس است

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه یکصد و سی امین نشست وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ، با تاکید بر تعلق همیشگی جزایر تنب بزرگ ، تنب کوچک و ابوموسی به ایران و بی اساس دانستن ادعاهای تکراری در این زمینه افزود: اتهامات نسبت داده شده به جمهوری اسلامی ایران در خصوص اوضاع داخلی بحرین کاملاً بی اساس است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران ادعاهای مطرح شده علیه کشورمان در بیانیه وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس را مردود و ناشی از عدم درک صحیح واقعیت های تاریخی و شرایط جاری منطقه دانست.

خانم افخم در واکنش به بیانیه یکصد و سی امین نشست وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ، با تاکید بر تعلق همیشگی جزایر تنب بزرگ ، تنب کوچک  و ابوموسی به ایران و بی اساس دانستن ادعاهای تکراری در این زمینه افزود: اتهامات نسبت داده شده به جمهوری اسلامی ایران در خصوص اوضاع داخلی بحرین کاملاً بی اساس است.

وی همچنین افزود: سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای همسایه مبتنی بر رعایت حسن همجواری ، احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورهاست و تلاش شورای همکاری برای نسبت دادن مشکلات بوجود آمده در بحرین به دیگران ، ناشی از سردرگمی مسئولین آن کشور در قبال مطالبات مشروع مردم و با هدف انحراف افکار عمومی از واقعیت های صحنه داخلی بحرین صورت می گیرد.

سخنگوی وزارت امورخارجه تاکید کرد : در شرایط کنونی منطقه ، چنانچه شورای همکاری خلیج فارس برخورد سازنده، منطقی و مسئولانه با تحولات داخلی و تعاملات خارجی  را در دستور کار قرار دهد، به نتایج بهتری در زمینه حل مشکلات کشورهای عضو این شورا و همچنین روابط خارجی خود خواهد رسید و جمهوری اسلامی ایران نیز پایه  رویکرد تعامل سازنده برای هر گونه همکاری در جهت توسعه روابط بر مبنای حسن نیت متقابل آمادگی کامل دارد.

کد مطلب 2250160

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