به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران ادعاهای مطرح شده علیه کشورمان در بیانیه وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس را مردود و ناشی از عدم درک صحیح واقعیت های تاریخی و شرایط جاری منطقه دانست.

خانم افخم در واکنش به بیانیه یکصد و سی امین نشست وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ، با تاکید بر تعلق همیشگی جزایر تنب بزرگ ، تنب کوچک و ابوموسی به ایران و بی اساس دانستن ادعاهای تکراری در این زمینه افزود: اتهامات نسبت داده شده به جمهوری اسلامی ایران در خصوص اوضاع داخلی بحرین کاملاً بی اساس است.

وی همچنین افزود: سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای همسایه مبتنی بر رعایت حسن همجواری ، احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورهاست و تلاش شورای همکاری برای نسبت دادن مشکلات بوجود آمده در بحرین به دیگران ، ناشی از سردرگمی مسئولین آن کشور در قبال مطالبات مشروع مردم و با هدف انحراف افکار عمومی از واقعیت های صحنه داخلی بحرین صورت می گیرد.

سخنگوی وزارت امورخارجه تاکید کرد : در شرایط کنونی منطقه ، چنانچه شورای همکاری خلیج فارس برخورد سازنده، منطقی و مسئولانه با تحولات داخلی و تعاملات خارجی را در دستور کار قرار دهد، به نتایج بهتری در زمینه حل مشکلات کشورهای عضو این شورا و همچنین روابط خارجی خود خواهد رسید و جمهوری اسلامی ایران نیز پایه رویکرد تعامل سازنده برای هر گونه همکاری در جهت توسعه روابط بر مبنای حسن نیت متقابل آمادگی کامل دارد.