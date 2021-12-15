به گزارش خبرگزاری مهر، کنفرانس ملی سیاست گذاری عمومی و حکمرانی اسلامی همزمان با برگزاری ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی روز دوشنبه ۲۹ آذرماه برگزار می شود. این کنفرانس در حوزه حکمرانی اسلامی به دنبال حل مسائل کلان کشور است تا مبتنی بر معارف و چارچوب های دینی راهکار بیابد.

کنفرانس حکمرانی اسلامی علی رغم اینکه نظریه های رقیب را برای رفع مشکلات جامعه بررسی می کند اما از راه حل هایی مبتنی بر ذخیره علوم انسانی اسلامی که در طول چند سال شکل گرفته نیز استفاده می کند.

این کنفرانس تلاش می کند توجه متفکران علوم انسانی اسلامی را به سمت حل مسائل کاربردی جلب کند و از تئوری های اسلامی در این زمینه به طور کاربردی استفاده نماید تا به این واسطه برای رفع مشکلات بر اساس آنچه که تاکنون از علم تولید شده، پاسخگو باشد.

کنفرانس ادعای ارائه راهکار را برای همه عرصه های حکمرانی ندارد اما در برخی از عرصه ها راه حل هایی توسط متفکران این عرصه ارائه شده که هم ناظر به مسائل واقعی کشور و هم مبتنی بر معارف اسلامی است و انتظار می رود شروع خوبی در تداوم جریان سازی در خصوص حکمرانی اسلامی بین متفکران علوم انسانی اسلامی باشد.

جنس حکمرانی اجراست، به همین علت برآیند مطالب تولید شده از کنفرانس در اختیار دولت قرار می گیرد. از سوی دیگر بعضی از راهکارها نیازمند تغییر در روند قانونگذاری کشور هستند بنابراین بعضی از خروجی ها نیز تقدیم مجلس می شود. ضمن اینکه بخشی از خروجی ها مرتبط با قوه قضائیه می شود که در اختیار این قوه نیز قرار می گیرد.

کنفرانس ملی سیاست گذاری عمومی و حکمرانی اسلامی با حضور اساتید و اندیشمندان این حوزه روز دوشنبه ۲۹ آذرماه از ساعت ۸ تا ۱۲ در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار می شود.