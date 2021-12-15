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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۷:۳۷

در رزمایش سرزمین احسان صورت می‌گیرد؛

آغاز خدمت‌رسانی در مناطق محروم مرزی توسط ستاد اجرایی فرمان امام

آغاز خدمت‌رسانی در مناطق محروم مرزی توسط ستاد اجرایی فرمان امام

رزمایش سرزمین احسان با حمایت ستاد اجرایی فرمان امام و مشارکت نیروی زمینی سپاه و با هدف شناسایی و تأمین نیازهای مناطق مرزی کشور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن جهانی معاون اجتماعی بنیاد احسان با اعلام این خبر افزود: این رزمایش در روستاها و مناطق کم‌برخوردار مرزی سه استان کردستان، کرمانشاه و هرمزگان اجرا می‌شود و طی آن خدماتی همچون آبرسانی، اهدای بسته‌های معیشتی، خدمات درمانی و پزشکی و توزیع وسایل گرمایشی به مردم ارائه می‌شود.

جهانی در خصوص مناطق مرزی شناسایی شده گفت: تا کنون ۱۲ منطقه مرزی و بیش از ۱ میلیون خانواده در استان‌های کرمانشاه، کردستان و هرمزگان شناسایی شده‌اند که هدف اقدامات حمایتی این رزمایش قرار می‌گیرند.

وی افزود: با توجه به شرایط مختلف و نیازهای متفاوت مردم در این مناطق با شناسایی نیازهای هر منطقه اقدامات حمایتی از جمله تأمین آب‌شرب، اقدامات درمانی و معیشتی با همکاری قرارگاه محرومیت‌زدایی نیروی زمینی سپاه پاسداران صورت گرفته و می‌گیرد.
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معاون بنیاد احسان ادامه داد: در اولین گام، با اختصاص اعتبار ۱ میلیارد تومان، ۲ هزار بسته بهداشتی، ۷ هزار بسته تحصیلی، ۲ هزار بسته معیشتی، ۵۰۰ منبع آب و ۳۰۰ کیسه آرد در مناطق مرزی استان هرمزگان توزیع شد.

وی خاطرنشان کرد: تا پایان سال این رزمایش در دو استان کرمانشاه و کردستان نیز اجرا خواهد شد.

کد مطلب 5376492
فاطمه کریمی

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