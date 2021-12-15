به گزارش خبرگزاری مهر، محسن جهانی معاون اجتماعی بنیاد احسان با اعلام این خبر افزود: این رزمایش در روستاها و مناطق کم‌برخوردار مرزی سه استان کردستان، کرمانشاه و هرمزگان اجرا می‌شود و طی آن خدماتی همچون آبرسانی، اهدای بسته‌های معیشتی، خدمات درمانی و پزشکی و توزیع وسایل گرمایشی به مردم ارائه می‌شود.

جهانی در خصوص مناطق مرزی شناسایی شده گفت: تا کنون ۱۲ منطقه مرزی و بیش از ۱ میلیون خانواده در استان‌های کرمانشاه، کردستان و هرمزگان شناسایی شده‌اند که هدف اقدامات حمایتی این رزمایش قرار می‌گیرند.



وی افزود: با توجه به شرایط مختلف و نیازهای متفاوت مردم در این مناطق با شناسایی نیازهای هر منطقه اقدامات حمایتی از جمله تأمین آب‌شرب، اقدامات درمانی و معیشتی با همکاری قرارگاه محرومیت‌زدایی نیروی زمینی سپاه پاسداران صورت گرفته و می‌گیرد.

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معاون بنیاد احسان ادامه داد: در اولین گام، با اختصاص اعتبار ۱ میلیارد تومان، ۲ هزار بسته بهداشتی، ۷ هزار بسته تحصیلی، ۲ هزار بسته معیشتی، ۵۰۰ منبع آب و ۳۰۰ کیسه آرد در مناطق مرزی استان هرمزگان توزیع شد.

وی خاطرنشان کرد: تا پایان سال این رزمایش در دو استان کرمانشاه و کردستان نیز اجرا خواهد شد.