به گزارش خبرنگار مهر، غفور قاسم پور بعد از ظهر چهارشنبه در نخستین جلسه قرارگاه اجتماعی امور بانوان و خانواده شهرستان کرج که در سالن غدیر فرمانداری کرج با حضور مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری البرز و مشاوران بانوان دستگاه‌های اجرایی شهرستان کرج برگزار شد، آغاز به کار فعالیت قرارگاه زنان و خانواده شهرستان کرج با آغاز دهه فاطمیه را فتح بابی برای ترویج سیره و سبک زندگی فاطمی در شهرستان دانست و اظهار داشت: نقش این بانوی برجسته در تاریخ اسلام و شخصیت زهرای اطهر (س) در ابعاد سیاسی و اجتماعی و جهادی شخصیت برجسته ای است و می‌تواند الگوی زن اسلامی باشد.

وی ادامه داد: با نگاه مدبرانه جناب آقای عبداللهی استاندار و توجهی که به حوزه بانوان و خانواده داشتند، هفته گذشته نشست استانی تشکیل شد و مقرر شد قرارگاه‌های اجتماعی در شهرها و روستاها هم شکل بگیرد. امروز در خدمت شما بانوان بودیم تا ضمن شنیدن دیدگاه‌ها و نقطه نظرات شما به تصمیمات راهبردی در این حوزه مهم و حساس برسیم.

فرماندار کرج بیان کرد: ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی – تحکیم بنیان خانواده و عفاف و حجاب سه راهبردی است که جناب آقای استاندار در دستور کار فعالیت قرارگاه‌های اجتماعی قرار داده است و بر اساس همین سه اصل حرکت خواهیم کرد.

معاون استاندار البرز بیان کرد: تطابق شرایط اجتماعی امروز با سبک زندگی ایرانی – اسلامی، همان خلأ و حلقه مفقوده‌ای است که امروز گرد آن جمع شده‌ایم تا با همفکری و مشارکت اجتماعی شما زنان برجسته و صاحب جایگاه اجتماعی به نقطه مشترک برسیم.

گرم‌خانه‌های شهر کرج ساماندهی می‌شوند

وی ادامه داد: یکی از برنامه‌های اولویت‌دار قرارگاه اجتماعی امور زنان و خانواده شهرستان کرج، ساماندهی چهره شهر از حضور متکدیان و دستفروشان زن و ساماندهی گرمخانه‌های شهر کرج خواهد بود.

قاسم پور گفت: راه اندازی بازارچه دائمی برای عرضه تولیدات داخلی زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار در دستور کار قرار دارد.

فرماندار کرج گفت: اطلاع دارید شهرستان کرج مرکز استان البرز با جمعیت نزدیک به ۲ میلیون نفر که سالانه هم با رشد مهاجرت‌ها به آن اضافه می‌شود، برخوردار از جمیعت زنان است. زنانی از طیف‌های مختلف، با فرهنگ‌ها، آداب و رسوم و آئین‌های مختلف، به فرموده مقام معظم رهبری کرج ایران کوچک است مصداق همین امر است تلفیقی از فرهنگ‌ها را در کرج شاهد هستیم ظرفیتی که باید از آن برای رشد اجتماعی و فرهنگی شهر استفاده ببریم و کرج در کشور الگو باشد.

وی افزود: باید همگی دست به دست هم دهیم تا کرج در کنار ظرفیت‌های ویژه ای که دارد در حوزه فعالیت‌های اجتماعی نیز پیشتاز باشد.

قاسم پور گفت: زنان باید راهگشای این مسیر باشند و مجریان و متولیان امر با توانمندی و ظرفیتی که در شما زنان وجود دارد طرح‌ها و برنامه‌های عملیاتی را به اجرا برسانند تا در زمان کوتاهی شاهد تغییرات ملموس و محسوس در سطح شهر باشیم.

فرماندار کرج ادامه داد: نقشه راه مشخص شده است. سبک زندگی ایرانی – اسلامی، عفاف و حجاب و تحکیم بنیان خانواده تمامی برنامه‌ها باید حول این سه محور باشد. از پروژه‌ها و تحقیقات و پایان نامه‌های دانشگاهی که در این سه زمینه کار انجام شده است باید استفاده ببریم.

وی افزود: این قرارگاه کارش همین است بررسی کند که موضوعاتی جای کار دارد روی آن کار انجام شود و پیوست علمی در اقدامات اجرایی مغفول نماند.

قاسم پور با بیان اینکه در واقع سبک زندگی، اخلاق عمومی و فرهنگ اجتماعی را می‌سازد، گفت: سبک زندگی همان شیوه‌ای از زندگی است که با سیاستگذاری ها باید به رفتار اجتماعی در جامعه منتهی شود.

وی ادامه داد: اگر ما موفق شویم در صورت تحقق این کارکردها در بلندمدت همان قطعه‌ای از تمدن نوین اسلامی را خواهد ساخت. تمدن بزرگ چند پایه دارد که یکی از این پایه‌های آن سبک زندگی است.

فرماندار کرج گفت: زنان در خط مقدم قرار دارند، عنان شیوه زندگی هر خانواده‌ای عموماً در دست زنان خانواده است و اگر هم نباشد غیر مستقیم شما زنان هستید که شیوه زندگی را به جامعه می‌آموزید؛ بنابراین می‌بینید که چه نقش ویژه‌ای دارید.

وی همچنین با اشاره به نقش شبکه‌های اجتماعی در ترویج سبک زندگی بیان کرد: امروزه، شبکه‌های اجتماعی حرف اول را می‌زنند و به بخشی جدا نشدنی از زندگی افراد و سازمانها تبدیل شده‌اند؛ با توجه به امتیازهای شبکه‌های اجتماعی، تأثیر این شبکه‌ها بر ارتقای سبک زندگی ایرانی اسلامی باید مطالعه شود چرا که سبک زندگی در مطالعات فرهنگی، به مجموعه رفتارها و مدل‌ها و الگوهای کن‌شهای فردی تبدیل شده است.

فرماندار کرج گفت: ما مردمی هستیم که همیشه تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده‌ایم. باید از تهدید شبکه‌های اجتماعی به یک فرصت استفاده کنیم.

قاسم پور گفت: در آستانه ایام فاطمیه قرار داریم، کار و مشق قرارگاه اجتماعی زنان و خانواده شهرستان کرج برای یک ماه پیش رو باید ترویج سیره زندگی حضرت فاطمه س باشد. از دستگاه‌های خودتان هم شروع کنید. برای زنان دستگاه متبوع برنامه‌های اجتماعی با همین محوریت اختصاص دهید و در جلسه بعدی قرارگاه باید گزارش کار بدهید که چه کارهایی در راستای ترویج سبک زندگی ایرانی – اسلامی انجام داده‌اید. خوشبختانه خانم‌ها اغلب صاحب ایده و نظر هستند و همیشه مبدع اقدامات بدیع بوده‌اند. انتظار می‌رود شاهد تغییرات محسوسی در سطح ادارات باشیم و این امر بدستان شما مسئولان امور بانوان در دستگاه‌ها محقق می‌شود.

وی افزود: قرارگاه برنامه‌های اجرایی بیشتری را هم در دستور کار دارد این نشست بیشتر یک گردهمایی برای آشنایی بیشتر خانم‌ها و برنامه‌ ریزی‌ های آتی بوده است.

فرماندار کرج با اشاره به نقش زنان به عنوان سربازان خط اول ترویج سبک زندگی ایرانی – اسلامی گفت: زمان آن فرا رسیده تا در امور زنان از تئوری‌ها و طرح‌ها وارد مرحله اجرا بشویم در این راستا قرارگاه اجتماعی زنان و خانواده شهرستان کرج به عنوان نخستین قرارگاه تشکیل شده در استان البرز، کار خود را برگزاری نمایشگاه تخصصی پوشش اسلامی، راه اندازی بازارچه دائمی زنان و ساماندهی دست‌فروشان در شهرستان کرج به عنوان اولویت‌های اجرایی آغاز خواهد کرد.

حمایت از زنان سرپرست خانوار نیازمند مطالبه‌گری است

مریم اسماعیلی‌فرد، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری البرز نیز در این جلسه اظهار کرد: قرارگاه اجتماعی زنان و خانواده ذیل قرارگاه اجتماعی و در سطح استان و شهرستان‌ها با رویکرد عملیاتی فعالیت می‌کند. با توجه به نظر مساعد استاندار همه دستگاه‌ها پای کار آمده‌اند تا با کمک حلقه‌های میانی که شامل فعالان در حوزه‌های علمی، اجرایی، مردمی و… هستند مشکلات و آسیب‌های اجتماعی را مرتفع کنیم.

وی در مورد بیشترین آسیب‌هایی که متوجه زنان در استان است، تصریح کرد: اقشار مختلف بانوان در سطح کل استان مشکلات متفاوتی دارند که باید شناسایی و برنامه ریزی های لازم بر حسب آن صورت گیرد.

به گفته اسماعیلی فرد موضوع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار جزو اولویت‌هاست و سه شهرستان طالقان، فردیس و کرج در زمینه داشتن زنان سرپرست خانوار از میانگین کشوری بالاتر هستند.

وی گفت: ایجاد بازارچه دائمی محصولات زنان سرپرست خانوار جزو مصوبات جلسه بود که باید به آن پرداخته شود و نیاز به همکاری شهرداری است.

وی ادامه داد: جزو تکالیف شهرداری است که محل فروش برای اقشار آسیب‌پذیر ایجاد کند که یکی از این اقشار زنان سرپرست خانوار هستند. این موضوع اکنون مطرح شده و نیاز به مطالبه‌گری و پیگیری دارد.