آژانس اتمی و ایران درباره نصب دوربین در سایت کرج توافق کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال امروز چهارشنبه به نقل از یک مقام ارشد ایرانی و غربی ادعا کرد که تهران و آژانس بین المللی انرژی اتمی برای نصب دوربین های نظارتی در تأسیسات ساخت سانتریفیوژ در کرج توافق کرده اند.

بر اساس ادعای این روزنامه آمریکایی، این توافق قرار است به زودی به مرحله اجرا درآید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین روز از همایش «گردهمایی رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه» که با حضور وزیر امور خارجه و معاونان این وزارتخانه برگزار شد، امیرعبداللهیان در سخنانی اعلام کرده بود: گفتگوهای عزت مندانه از ابتدای عمر دولت در دستور کار بوده و کماکان نیز همین رویکرد با جدیت و سخت کوشی تیم مذاکره کننده دنبال می‌شود.

وی با اشاره به نحوه تعامل ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی و اینکه این سازمان بین المللی در مقاطعی از ابزار فنی برای تاثیرگذاری سیاسی بر گفتگوهای وین استفاده کرده اظهار داشت: شب گذشته به توافق خوبی با آژانس دست پیدا کردیم که می‌تواند برخی نگرانی‌های ادعایی درخصوص برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران را بر طرف کرده و تداوم بیش از پیش همکاری‌های متقابل با آژانس را به دنبال داشته باشد.

گفتنی است که به دنبال اقدام خرابکارانه علیه مجتمع تسا در کرج، تهران اعلام کرده بود که تنها پس از بررسی‌های فنی و امنیتی نهادهای مسئول، اجازه سرویس یا تعویض دوربین‌ها را خواهد داد.