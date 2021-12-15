برندسازی محصولات تولید دزفول در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرهمندپور عصر امروز چهارشنبه در آئین برپایی نمایشگاه معرفی توانمندی‌ها و صنایع دستی بانوان عشایر و روستایی دزفول که با حضور مسئولان استانی و محلی در مصلای امام علی برگزار شد، اظهار کرد: دزفول در حوزه‌های مختلف دارای ظرفیت‌های متعدد است و یکی از اصلی ترین دغدغه‌های ما برندسازی تولیدات شهرستان است که تاکنون یک فرصت حمایتی برای تحقق این مهم ایجاد نشده است.

وی افزود: برنج عنبربو که در دزفول کشت می‌شود با برنج استان‌های شمالی برابری می‌کند و همچنین در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول نیز چند نوع محصول خاص از جمله یک نوع گردو کشت می‌شود که تا پیش از این صرفاً در مناطق سردسیر کشت می‌شد.

فرماندار ویژه دزفول با تاکید بر لزوم به نمایش گذاشته شدن ظرفیت‌ها و تولیدات دزفول خواستار مساعدت و حمایت‌های مالی و معنوی مسئولان استانی شد.

فرهمندپور از اختصاص بیش از ۱۰ میلیارد ریال تسهیلات برای توسعه مشاغل خانگی ویژه بانوان عشایر و روستایی دزفول با مساعدت استانداری و مدیر کل امور بانوان استانداری خبر داد و افزود: معاون استاندار پیشنهاد داده که چنین نمایشگاهی توسط بانوان روستایی و عشایر دزفول در اهواز برپا شود که جای قدردانی دارد.

فرماندار ویژه دزفول بیان کرد: دو بازارچه دائمی مشاغل خانگی به همت شهرداری در جنوب و شمال دزفول احداث شده که بزودی به بهره برداری می رسند و ضمن اینکه تعدادی از غرفه‌های این بازارچه‌ها در اختیار کمیسیون امور بانوان فرمانداری قرار گرفته است.

فرهمندپور با قدردانی از همکاری امام جمعه دزفول برای در اختیار قرار دادن محل مصلی امام علی (ع) برای برپایی این نمایشگاه، یادآور شد: همه تمهیدات و اقدامات برای برپایی این نمایشگاه در کمتر از ۲۴ ساعت انجام شد که این امر نشان دهنده یک کار جهادی و همراهی و همدلی مسئولان و اقشار و اقوام مختلف شهرستان است.

لزوم حمایت مسئولان از تولید

امام جمعه دزفول نیز برپایی این نمایشگاه را تجلی وحدت و همدلی اقوام مختلف دزفول عنوان کرد و گفت: دشمن تلاش می‌کند تا با قومیت گرایی و تفرقه و ایجاد ناامیدی، توانایی مردم را به حاشیه ببرد اما این نمایشگاه بار دیگر پیام «ما می توانیم» را به آنها یادآور شد و ثابت کرد که وقتی در کنار هم باشیم، دشمن شکست می‌خورد.

حجت الاسلام سید محمدعلی قاضی دزفولی با اشاره به توانمندی‌های فراوان عشایر و روستاییان دزفول افزود: سرمایه گذاری در حوزه مشاغل خانگی و حمایت از عشایر و روستاییان سرشار از سود است و رضایتمندی این مردم را به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه مسئولان وظیفه دارند از تولید حمایت کنند، تصریح کرد: اگر مسئولان حمایت کنند، مردم کار را به خوبی انجام می‌دهند؛ مردم صاحبان اصلی نظام و حکومت هستند و ما خدمتگزاران آنها هستیم و اکنون که یک دولت انقلابی و مردمی روی کار آمده و شایسته است که مسئولان بیش از پیش به فکر ایجاد اشتغال و ازدواج جوانان باشند.

امام جمعه دزفول در ادامه برپایی این نمایشگاه در کمتر از ۲۴ ساعت را یک اقدام جهادی و انقلابی برشمرد و از تلاش‌های فرماندار در راستای توجه به توسعه و معرفی توانمندی‌های دزفول در حوزه‌های مختلف و همچنین همکاری بخشداران، دهیاران و بانوان عشایر و روستایی قدردانی کرد.

بهره مندی از ظرفیت بانوان روستایی و عشایر دزفول

مدیرکل امور بانوان استانداری خوزستان نیز در این آئین گفت: برنامه‌های مختلفی در عرصه تجاری سازی و برندینگ محصولات تولیدی بانوان، ارائه تسهیلات و معرفی آنها به بازار کار در حال پیگیری است.

زینب پارسافخر افزود: فرماندار دزفول در نشستی که در روزهای اخیر برگزار شده بود، ظرفیت‌های این شهرستان را به خوبی تشریح کرد که این امر موجب شده تا بخش اعظمی از اعتبارات مشاغل خانگی به دزفول اختصاص یابد وضمن اینکه قطعاً در برنامه‌های استانی و ملی به خوبی از توانمندی‌های بانوان دزفول بهره خواهیم برد.

وی با قدردانی از امام جمعه دزفول برای در اختیار قرار دادن فضای مصلای امام علی (ع) در راستای به نمایش گذاشتن محصولات فرهنگی و اقتصادی بانوان روستایی و عشایر دزفول گفت: این امر نشان دهنده نگاه رفیع امام جمعه به جایگاه خانواده و زنان است و ضمن اینکه دین اسلام و نظام جمهوری اسلامی نیز ارزش زیادی برای زنان و فعالیت آنها در جامعه قائل است.

به گزارش مهر، نمایشگاه معرفی توانمندی‌ها و صنایع دستی بانوان روستایی و عشایر دزفول در قالب ۱۸ غرفه امروز چهارشنبه با حضور معاون استاندار و جمعی از مسئولان استانی و شهری در مصلای امام علی (ع) برپا شد.