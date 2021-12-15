معاونان وزیر خارجه روسیه و آمریکا دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه و «کارن دانفرید» (Karen Donfried) معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور اروپا و اوراسیا در مسکو دیدار کردند.

به گزارش آناتولی، این دیدار پشت درهای بسته انجام شد و در بیانیه‌ای که پس از آن منتشر شد، آمده است: تضمین‌های امنیتی در چارچوب وضعیت نظامی و سیاسی آمریکا و ناتو در اروپا به شکلی جامع مورد رایزنی طرفین قرار گرفت.

معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور اروپا و اوراسیا پیش از سفر به مسکو در کی‌یف با مقامات اوکراین دیدار و گفتگو کرده بود.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هفتم دسامبر در دیدار مجازی با جو بایدن همتای آمریکایی خود، خواستار ارائه تضمین نسبت به عدم گسترش ناتو به شرق و استقرار سیستم های دفاعی در کشورهای همسایه مسکو شده بود.