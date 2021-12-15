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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۲۲:۴۸

۶ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شد

۶ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شد

زنجان-طی ۲۴ ساعت گذشته ۶ نفر به آمار مبتلایان به کرونا ویروس در استان زنجان افزوده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی ۲۴ ساعت گذشته ۶ نفر، به آمار مبتلایان کرونا ویروس بستری شده در استان زنجان افزوده شده است.

از آغاز شیوع ویروس کرونا تاکنون، ۳۶ هزار و ۲۵۰ نفر به علت ابتلاء و یا مشکوک بودن به ویروس کرونا، در مراکز درمانی استان زنجان، نمونه برداری یا بستری شده اند.

از مجموع بیماران مبتلا به این ویروس هم تا به امروز ۱۱ هزار و ۴۲۹ نفر با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شده اند.

در ۲۴ ساعت گذشته یک مورد فوتی به دلیل ابتلاء به بیماری کرونا در استان زنجان ثبت شده است و آمار جان باختگان مبتلا به کرونا ویروس در استان به ۸۱۶ نفر افزایش یافته است.

در استان زنجان هم اکنون ۷۷ نفر به علت ابتلاء به ویروس کرونا در مراکز درمانی بستری هستند.

کد خبر

کد مطلب 5376725

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