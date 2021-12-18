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۲۷ آذر ۱۴۰۰، ۸:۰۸

معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی کرمانشاه خبر داد؛

روند کاهشی قیمت مرغ در بازار کرمانشاه

روند کاهشی قیمت مرغ در بازار کرمانشاه

کرمانشاه- سرپرست معاونت تولیدات دامی جهاد کشاورزی کرمانشاه از روند کاهشی قیمت مرغ در بازار استان کرمانشاه خبر داد.

نادر پرور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با جوجه‌ریزی‌های مناسب آبان ماه در مرغداری‌های استان کرمانشاه تولید مرغ استان افزایش یافت و روند کاهش قیمت مرغ را در بازار شاهد هستیم.

وی افزود: افزایش قیمت جوجه یک روزه در مهرماه گذشته یکی از دلایل افزایش قیمت مرغ در بازار بود که با حل آن مشکلات و کمبود مرغ در بازار رفع شد.

سرپرست معاونت تولیدات دامی جهاد کشاورزی کرمانشاه تصریح کرد: نیاز تولید مرغ استان کرمانشاه روزانه ۱۲۵ تا ۱۳۰ تن در روز است که در حال حاضر در بازار مازاد وجود دارد.

پرور بیان کرد: کاهش تقاضا در بازار باعث شده که قیمت مرغ به ۲۶ هزار تومان کاهش یابد در حالی که قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار ۳۱ هزار تومان است.

وی گفت: برای تنظیم قیمت مرغ در بازار اولویت جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خرید مرغ زنده کشتارگاه‌های داخل استان است و مرغ مازاد را در سردخانه‌ها ذخیره سازی می‌کنیم و در ظرفیت سردخانه‌ای استان مشکلی وجود ندارد.

کد مطلب 5377862

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    نظرات

    • IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
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      مردم دیگه نان ندارن بخورن خداوند از دروغگو نگذره

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