روند کاهشی قیمت مرغ در بازار کرمانشاه

نادر پرور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با جوجهریزیهای مناسب آبان ماه در مرغداریهای استان کرمانشاه تولید مرغ استان افزایش یافت و روند کاهش قیمت مرغ را در بازار شاهد هستیم.
وی افزود: افزایش قیمت جوجه یک روزه در مهرماه گذشته یکی از دلایل افزایش قیمت مرغ در بازار بود که با حل آن مشکلات و کمبود مرغ در بازار رفع شد.
سرپرست معاونت تولیدات دامی جهاد کشاورزی کرمانشاه تصریح کرد: نیاز تولید مرغ استان کرمانشاه روزانه ۱۲۵ تا ۱۳۰ تن در روز است که در حال حاضر در بازار مازاد وجود دارد.
پرور بیان کرد: کاهش تقاضا در بازار باعث شده که قیمت مرغ به ۲۶ هزار تومان کاهش یابد در حالی که قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار ۳۱ هزار تومان است.
وی گفت: برای تنظیم قیمت مرغ در بازار اولویت جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خرید مرغ زنده کشتارگاههای داخل استان است و مرغ مازاد را در سردخانهها ذخیره سازی میکنیم و در ظرفیت سردخانهای استان مشکلی وجود ندارد.
نظر شما