به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال بانوان ایران در هفتمین حضور خود در مسابقات قهرمانی آسیا موفق شد با ایستادن در رده چهارم و کسب بهترین عنوان تا به امروز، جواز حضور در بیست و پنجمین دوره رقابت‌های هندبال قهرمانی زنان جهان را برای نخستین بار بدست آورد.

هندبالیست‌های ایران در اولین حضور خود در این رویداد جهانی با تیم‌های نروژ قهرمان جهان، رومانی تیم سیزدهم این مسابقات، قزاقستان، ازبکستان، آنگولا و کامرون قهرمان و نایب قهرمان آفریقا روبرو شدند و در نهایت در رده سی و یکم ایستادند.

در مسیر حضور تیم ملی هندبال بانوان کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و در نهایت دیدارهای جهانی، خدیجه قانع مربی اهل شیراز کشورمان در کنار تیم حاضر بود.

قانع از ۱۷ سالگی دست به توپ شده و ۱۷ سال سابقه حضور در تیم ملی را دارد. در تمام این سال‌ها همراه با تیم‌های مختلف سکوهای قهرمانی لیگ‌ها را تصاحب کرده، وی دارای مدرک مربیگری درجه B هندبال جهانی و تنها زنی در ایران است که در این رشته به این درجه مربیگری رسیده است. از سال ۸۹ مربیگری تیم ملی هندبال را شروع کرده و امسال در ۴۴ سالگی در رأس دو تیم نوجوانان و بزرگسالان بوده است. وی اولین مربی زنی است که توانسته در یک رشته تیمی توپی همراه با تیمش در رویداد قهرمانی جهان شرکت کند و از نزدیک شاگردانش را در آوردگاه جهانی هدایت کرده و تجربه عظیمی را برای آینده بهتر خود و این رشته کسب کند.

قانع در مسیر حضور تیم ملی در این رویداد سختی‌های زیادی کشیده است، قطعاً یکی از چالش‌های پیش روی این تیم مبتلا شدن کل کادر فنی و مربیان تیم به کرونا در مسابقات قهرمانی آسیای اردن بود به طوری که قانع و دیگر اعضا کادر فنی تیم را از طریق تماس تصویری برابر رقبا کوچ کردند و با این شرایط تیم در رده چهارم ایستاد و با دو رتبه صعود در آسیا بهترین نتیجه تاریخی خود را کسب کرد.

چالش دوم قانع، موانع مهمی چون عدم حمایت حامیان مالی، نبود اسپانسر و نبود برنامه‌های تدارکاتی و تورنمنت‌های بین المللی و اردوهای خارجی برای تیم همراه با مشکلات اقتصادی بود به طوری که شاگردانش با کمترین تدارکات ممکن قدم در میدانی گذاشتند که تا به امروز هیچ تجربه‌ای جز دیدن فیلم‌های آن نداشتند.

در اولین تجربه برابر نروژ قهرمان جهان قرار گرفتند و عملکرد خلیلی دروازه بان تیم به حدی مورد تحسین بود که از سوی برگزارکنندگان به عنوان بهترین بازیکن معرفی شد. در دیگر بازی‌ها هم دو بازیکن دیگر ایران به عنوان بهترین بازیکن معرفی شدند که در نوع خود بسیار قابل توجه و قابل تقدیر است.

در ادامه گفتگوی خدیجه قانع با خبرنگار مهر می‌آید:

هندبال واقعی را از نزدیک نظاره‌گر بودیم

قانع که برای اولین بار همراه با تیم ملی هندبال زنان کشورمان در مسابقات قهرمانی جهان حاضر بود در خصوص اولین تجربه حضورش در این میدان گفت: من برای اولین بار در این رویداد حاضر بودم. واقعاً سطح مسابقات هندبال آسیا با دیدارهای جهانی متفاوت بوده و قابل قیاس نیست. سرعت تیم‌ها، قدرت توپ‌ها و شوت‌ها، قدرت بدنی بازیکنان و حتی میانگین قدی بازیکنان نیز نسبت به تیم‌های آسیایی بسیار بیشتر بود. به طوری که در بازی برابر آنگولا قهرمان آفریقا بلندقدترین بازیکن ما کوتاه قدترین بازیکنان آنها بود. آنها حتی از نظر فیزیکی نیز نسبت به ما برتر بودند. از نظر تکنیکی کاملاً تیم‌های اروپایی و تیم‌هایی که سابقه حضور در میادین جهانی داشتند از ما برتر بودند. می‌توانم به طور قاطع بگویم که حضور ما در این رویداد یک کلاس آموزشی عالی بود و تازه ما هندبال واقعی را از نزدیک نظاره گر بودیم.

رقبای ما قدر بودند و بازیکنان ما با جسارت

وی در مورد بازی برابر تیم‌های قدرتمند اروپا و آفریقا هم گفت: بازیکنان ما برابر چنین تیم‌های مطرحی همچون نروژ که قهرمان این رویداد شده است، رومانی مدعی که در بین ۱۰ تیم برتر جهان قرار دارد، دو تیم آنگولا و کامرون که قهرمان و نایب قهرمان آفریقا هستند و به نظرم با بدشانسی در بین ۱۶ تیم برتر جا نگرفتند، با جسارت تمام بازی کرد. به نظرم بازیکنان ما بازی به بازی جسارت و شجاعتشان در بازی‌ها بهتر می‌شد. ما حتی برابر ازبکستان و قزاقستان با بدشانسی بازی را واگذار کردیم و شاید شانس برنده شدن هم داشتیم. معتقدم تمام تیم‌هایی که با آنها بازی کردیم واقعاً قدر بودند و خدا را شکر توانستیم از این میدان سربلند بیرون بیاییم.

حمایت شویم در آینده حرفی برای گفتن داریم

مربی تیم هندبال زنان کشورمان خاطرنشان کرد: به هر حال این اولین سال حضور تیم ما در این رویداد بزرگ بود. با این شرایط سه بازیکن ما در این مسابقات به عنوان بهترین بازیکن میدان معرفی شدند و این اتفاق خوبی برای هندبال بانوان ایران است. این نشان داد که ما پتانسیل خوبی برای پیشرفت داریم. اگر برنامه ریزی های بلند مدت داشته باشیم، اردوهای خوب و تورنمنت‌های خوب ببینیم، اگر حمایت مالی بشویم می‌توانیم در آینده حرفی برای گفتن در آسیا داشته و حتی روی سکو قرار بگیریم. در مسابقات جهانی که اصلاً مقام نمی‌توانیم بیاوریم اما جایگاه بهتری را تصاحب کنیم. برای کسب این مهم باید تجربه‌ها ادامه داد باشد و حمایت کنند، اسپانسرهای خوبی جذب هندبال زنان شود و اردوهای ما بیشتر و منسجم‌تر گردد.

سیگنال‌های خوبی از داخل کشور داریم

«آیا با حضور تیم ملی در مسابقات جهانی شرایط آینده هندبال زنان متحول شده و روشن‌تر خواهد بود؟» وی در این خصوص گفت: ما الان با حضورمان در مسابقات جهانی، سیگنال‌های خوبی از باشگاه‌ها داشتیم که قصد دارند در هندبال بانوان سرمایه گذاری کنند. همین طور استقبال جامعه دانش آموزی از هندبال در این چند وقت بیشتر شده است و می‌توانم به طور قطع بگویم وقتی تیمی در آسیا و جهان موفق می‌شود دیده خواهد شد و مخاطبین و علاقه مندان خود را پیدا خواهد کرد. این مسئله در آینده به سود ما خواهد بود. وقتی جامعه آماری هندبالیست‌های ما بیشتر شود به طور قطع استعدادهای خوبی از آنها کشف شده و به سود تیم‌های ملی خواهد بود.

تیم مورد تحسین مسابقات بودیم

قانع پیرامون برخورد دیگر تیم‌ها نسبت به بازی‌های تیم هندبال ایران هم بیان داشت: نشد مسابقه‌ای در این رقابت‌ها تمام بشود و مربیان تیم‌های دیگر به ما به خاطر بازی خوبمان و حضورمان تبریک نگفته و ما را تشویق نکنند. در بازی برابر قزاقستان مربی تیم نروژ عملکرد ما را عالی توصیف کرد و گفت شما هندبال را بسیار خوب بازی می‌کنید به نظر من شما برنده این بازی بودید. حتی در تمام بازی‌ها اکثر ناظرین و داوران هم ما را تشویق می‌کردند و همین مسئله باعث شده بود تا بچه‌ها بازی به بازی بهتر شوند. بازی بچه‌های ما به حدی خوب بود که بعد از مسابقه با کامرون، بازیکن تیم مقابل که به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شده بود جایزه خود را به مینا وطن پرست داد و گفت به نظر من امروز تو بهترین بازیکن زمین بودی.

قطعاً خبرهای خوبی از بازیکنان می‌شنوید

«آیا معتقدید با توجه به موفقیت برخی بازیکنان و دیده شدن بازی‌های ایران هندبالیست‌های زن کشورمان هم در آینده همانند تیم مردان، در تیم‌های موفق خارجی دست به توپ شده و لژیونر بشوند؟» وی در پاسخ به این سوال گفت: موافقم. به نظر من در آینده این اتفاق برای بازیکنان ما خواهد افتاد چرا که پتانسیل موفقیت را دارند. قطعاً در آینده خبرهای زیادی از این مسئله خواهید شنید که باشگاه‌های مطرحی خواهان بازی ورزشکاران زن ما در تیم‌های خود خواهند بود. شاید تا الان چند بازیکنی که راهی باشگاه‌های خارجی شده‌اند تیم‌هایشان در لیگ‌های برتر و در سطح اروپا نبوده باشد اما در آینده مطمئناً بازی آنها دیده شده و در تیم‌های بهتری بازی خواهند کرد. این مسئله به سود هندبال زنان ما خواهد بود چرا که بازیکنان با تجربه تر می‌شوند.

سطح هندبال آسیا با جهان متفاوت است

وی به تفاوت بازی‌ها و سطح تکنیک و بازی تیم‌های آسیایی با اروپایی هم اشاره و تصریح کرد: ما در سالهای اولی که در آسیا هم بازی می‌کردیم با همین اختلاف گل و حتی بیشتر به رقبا می‌باختیم. همیشه با استرس به مسابقات می‌رفتیم چرا که سطح ما با آنها متفاوت بود اما در این چند سال فاصله ما کمتر شد چرا که چند سالی مداوم در مسابقات حضور داشتیم و این ترس را از رویارویی با تیم‌های مهمی چون ژاپن، چین، کره نداریم. به نظرم سطح هندبال آسیا با مسابقات جهانی بسیار متفاوت و زیاد بود اصلاً تیم‌های آسیایی دوندگی که تیم‌های اروپایی داشتند را ندارند.

با حجاب جلوه دیگری از هندبال را به جهان نشان دادیم

مربی تیم ملی هندبال زنان ایران با تاکید بر اینکه رمز موفقیت تلاش و حمایت از تیم است گفت: همه چیز بسته به بازی‌های تدارکاتی و برنامه ریزی های ما دارد و این مسئله مهمی است هیچ چیز دیگری مهمتر از تدارکات و کسب تجربه و مسابقه برای یک تیم مهم نیست. ازبکستان قبل از این به مسابقات جهانی بیاید دو ماه در روسیه اردو زده و در سه تورنمنت مهم با تیم‌های این کشور مسابقه داد. قطعاً این مسئله در آینده یک تیم تأثیر دارد. من مطمئن هستم که در صورت مهیا شدن شرایط این اتفاق خوب برای هندبال ما هم می‌افتد بانوان ما توانمند هستند و می‌توانند در میادین خارجی خوش بدرخشند. تیم ما اولین تیم محجبه در تاریخ این بازی‌ها بود و بازیکنان ما در این فضا با حجاب اسلامی جلوه دیگری از هندبال را به جهان نشان دادند. ما مربیان خوبی هم در عرصه ورزش زنان در همه رشته‌ها داریم که می‌توانند تیم‌ها را تا بازی‌های المپیک هم هدایت کنند و نشان داده‌اند که بانوان ایران توانمند هستند.

امیدوار به حضور در بازی‌های آسیایی

وی در پاسخ به این پرسش که «با توجه به بازی‌های خوب تیم و موفقیتشان در مسابقات آسیایی و حضورشان در دیدارهای جهانی، آیا شانسی برای حضور در بازی‌های آسیایی سال آینده خواهید داشت یا خیر؟» هم گفت: برای حضور در بازی‌های آسیایی قرار است نشستی برگزار شده و شرایط تیم ما بررسی شود. قول‌هایی را خانم کاظمی و آقای سجادی وزیر ورزش و آقای صالحی امیری رئیس کمیته المپیک داده‌اند که احتمالاً ۹۰ درصد حضور ما در این رویداد قطعی باشد. باید دید در جلسات پیش رو در نهایت چه تصمیمی برای تیم ما می‌گیرند.

چالش غذا و انرژی و …

«شرایط میزبانی چطور بود و آیا مشکلی در حاشیه این رویداد داشتید؟» قانع در این خصوص گفت: متأسفانه در مسابقات قهرمانی جهان شرایط غذا اصلاً خوب نبود. به هیچ عنوان غذاهای سرو شده به مذاق بچه‌های ما خوش نمی‌آمد و این مسئله برای ما بد بود. بازیکنان تقریباً خود را با سبزیجات سیر نگه می‌داشتند و من می‌ترسیدم که بازی به بازی از نظر بدنی کم بیاورند. ما خیلی پیگیر این مسئله بودیم بیشتر غذاهایی که استفاده کردیم ماهی بود حتی مرغ هم از نظر طعم و پخت جوری بود که اصلاً به مذاق بچه‌ها خوش نمی‌آمد! این مسئله استرس زیادی را برای من داشت که بچه‌ها در بازی انرژی کم نیاورند. بخصوص شرایط جسمانی و خستگی بچه‌ها در دو بازی آخر سخت بود. من یکی از بزرگترین استرس‌هایم بازی برابر قزاقستان و ازبکستان بود. شاید این توقع بود که ما بتوانیم برنده این میدان باشیم اما واقعاً سطح آمادگی و تدارکات این دو تیم با ما متفاوت بود. با این حال بچه‌های ما بسیار عالی بازی کردند و به معنای واقعی ما برنده بودیم!

داوری‌ها در سطح جهانی بود

«ما همیشه در سطح هندبال آسیا با چالشی به نام داوری مواجه هستیم آیا این مسئله در مسابقات جهانی هم پیش روی تیم شما یا تیم‌های دیگر بود؟» وی به این سوال تاکید کرد: داوری‌ها هم بسیار خوب بود. به نظرم در این میدان بزرگ مربیان دیدگاه متفاوتی نسبت به داوری دارند. به هر حال در این مسابقات هم داوری بی اشکال نبود هر چند داوران مطرح دنیا در این میدان هستند اما باز هم داوری با اشکال داشتیم اما نمی دانم اسمش را چه بگذارم به نظرم مربیان در سطح جهانی به دیدگاهی رسیده‌اند که برای هر مسئله‌ای به داور واکنش نشان نمی‌دهند. بیشتر در بازی‌های حساس دور دوم در بین ۱۶ تیم شاهد اعتراض مربیان بودم و شاید این مسئله به خاطر حساسیت بازی‌ها بود. نکته جالبی که برای من داشت نظرات متفاوت داوری‌ها در سطح آسیا و جهان بود. به طوری که خیلی از خطاهایی که در مسابقات آسیایی گرفته می‌شد اصلاً در مسابقات جهانی اهمیتی نداشت و بالعکس هم چندین مورد را دیدم. به نظرم این به خاطر سطح بالای مسابقات و سطح بالای داوری‌ها در مسابقات جهانی بود.

فاصله زیاد هندبال آسیا با جهان

قانع مربی تیم هندبال زنان کشورمان در پایان خاطرنشان کرد: از نظر من سطح مسابقات هندبال آسیا با مسابقات جهانی بسیار متفاوت است و اصلاً قابل قیاس نبود. ما در میدانی پا گذاشتیم که سطح آن به مراتب بالاتر از ما بود و با این حال موفق بودیم به طوری که نگاه تمام تیم‌ها، کادر برگزاری مسابقات نسبت به ما متفاوت شده و تغییر کرده بود و بسیار محترمانه با ما رفتار می‌کردند.

*زهرا محمدی فر