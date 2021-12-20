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۲۹ آذر ۱۴۰۰، ۶:۴۵

در سامانه تلوبیون ثبت شد؛

رکوردشکنی «عموپورنگ» با ۳۶میلیون بازدید/ مثل فوتبال مخاطب داریم

رکوردشکنی «عموپورنگ» با ۳۶میلیون بازدید/ مثل فوتبال مخاطب داریم

تهیه‌کننده مجموعه «کلبه عمو پورنگ» که در سال ۱۴۰۰ به رکورد ۳۶ میلیون بازدید در سایت تلوبیون رسیده است، از حذف این مجموعه از برخی نظرسنجی‌های رسمی تلویزیون گلایه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خورشیدی مدیرعامل تلوبیون در ابتدای مراسمی که عصر دیروز یکشنبه ۲۸ آذرماه برای تجلیل از عوامل مجموعه کلبه عمو پورنگ برگزار شد درباره فعالیت تلوبیون که در این سال‌ها گسترش یافته است سخن گفت و بیان کرد: با یک اتفاق خوب در تلوبیون مواجهیم که با یک تیم چهار نفره از دانشگاه شریف شروع شد و الان حدود نود نفر هستند.

وی به آمار سایت تلوبیون در الکسا اشاره و عنوان کرد: تلوبیون براساس الکسا رتبه پنجم پربازدیدترین سایت ایرانی را دارد.

خورشیدی همچنین به آرشیو غنی و محتوایی این سامانه اشاره و بیان کرد: تلوبیون دارای بیش از نیم میلیون محتوای تلویزیونی با افزایش ماهانه حدود ۲۰ هزار اپیزود جدید است.

رکورد ۳۶ میلیون بازدید در سال ۱۴۰۰ برای کلبه عمو پورنگ

وی ادامه داد: علت دعوت از عوامل کلبه عمو پورنگ این است که با رکوردی خاص مواجهیم که طی این دهه بی سابقه است. این مجموعه در حال حاضر یکی از پربیننده‌ترین محتوای حرفه‌ای فارسی زبان در اینترنت است و «کلبه عموپورنگ» از ابتدای سال ۱۴۰۰ توانسته است به رکورد ۳۶ میلیون بازدید تاکنون دست یابد.

مدیرعامل تلوبیون درباره آمار این مجموعه نمایشی به صورت جزئی‌تر اظهار کرد: هر لحظه از شبانه روز ۹۲ کودک در تلوبیون برنامه را می‌بینند و به صورت هفتگی یک میلیون بازدید از برنامه وجود دارد.

در این مراسم همچنین به آماری از فصل‌های قبلی برنامه‌های تیم عمو پورنگ از سال ۹۲ تا ۱۴۰۰ اشاره شد که بیش از ۷۱ میلیون بوده است.

وی با اشاره به زمان‌های پخش فوتبال که نمودار استفاده کاربران از تلوبیون بالاست عنوان کرد: عموپورنگ برنامه اش مثل فوتبال است و با قله‌ای از مخاطب مواجهیم.

خورشیدی همچنین در پاسخ به سوالی درباره قطعی تلوبیون در زمان پخش فوتبال، آن را به مسائل زیرساختی نسبت داد و بیان کرد که سعی ما این است که فضا و بستر را ارتقا دهیم.

در ادامه این مراسم از مسلم آقاجانزاده تهیه کننده «کلبه عموپورنگ» دعوت شد تا درباره این میزان از بازدید سخن بگوید. آقاجانزاده با تشکر از تلوبیون و اعلام این آمار بیان کرد: آمار این میزان بیننده را هم می‌توانیم برای مردم و هم مدیران اعلام کنیم.

وی با تشکر از همه عوامل «کلبه عمو پورنگ» یادآور شد: ما با همکاری و جلسات متعدد تلاش کردیم این رکورد رخ دهد و ثبت شود.

رکوردشکنی «عموپورنگ» با ۳۶میلیون بازدید/از نظرسنجی سیما حذف شدیم!

آقاجانزاده همچنین با اشاره به یکی از نظرسنجی‌هایی که اخیراً ایسپا انجام داده است عنوان کرد: به این ترتیب ما حدود ۲۳ میلیون مخاطب داریم که مخاطب گسترده‌ای است.

وی اضافه کرد: متأسفانه در مرکز نظرسنجی سازمان خیلی اتفاق افتاده بارها شده اسم ما را از لیست نظرسنجی حذف کرده‌اند شاید برایشان سنگین بوده که این مجموعه از خیلی از برندها بیشتر مخاطب دارد. به همین دلیل این نظرسنجی را بیرون از سازمان داده‌ایم تا میزان مخاطب خود را بسنجیم.

این تهیه کننده با اشاره به ساختار سینمایی «کلبه عمو پورنگ» یادآور شد: گروه ما با سلیقه‌ای که داشته است زحماتی کشیده، نوآوری داشته و این کار را با ساختار سینمایی، گریم، تجهیزات و… دیده است.

سازمان چند برند دارند که آنها نوآوری هم ندارند اما اسم‌ها و رسم‌ها برای آن‌هاست

آقاجانزاده تصریح کرد: ما نشان دادیم اگر به کودک و خانواده توجه شود می‌تواند رکوردها را بشکند الان نه از لحاظ بودجه و نه امکانات برای کودک سرمایه گذاری نمی‌شود. سازمان چند برند دارند که آنها نوآوری هم ندارند اما اسم‌ها و رسم‌ها برای آنهاست. در صورتی که کار کودک می‌تواند اتفاقات بزرگی را رقم بزند.

احمد درویشعلیپور کارگردان مجموعه نیز در سخنانی بیان کرد: از پایان تصویربرداری مجموعه مدتی گذشته است و خوشحالم که با این مراسم دیداری تازه شد. در دورانی که دو سال است همه درگیر اخبار بد کرونا هستیم این جشن گرفتن خوب و مبارک است. هر آنچه به دست آمد نتیجه زحمت گروهی صد نفره است. روز اول دنبال این نبودیم که رقمی ثبت کنیم و رکورد بزنیم و تنها می‌خواستیم کار بهتری باشیم. زحمتی که هرکسی هم نخواهد دیده شود خدا بخواهد دیده می‌شود.

داریوش فرضیایی یا عمو پورنگ هم در این مراسم با اشاره به تیمی بودن این مجموعه یادآور شد: من ممنون کسانی هستم که برند عمو پورنگ را کمک کردند که دیده شود.

فرضیایی همچنین با اشاره به آقاجانزاده به عنوان تهیه کننده‌ای که ۲۰ سال با او کار می‌کند، از برادران درویشعلیپور یاد کرد که این شخصیت‌ها و کاراکترها را خلق کرده و به بهترین نحو هم اجرایی کرده‌اند.

رکوردشکنی «عموپورنگ» با ۳۶میلیون بازدید/از نظرسنجی سیما حذف شدیم!

در ادامه محمد درویشعلیپور نویسنده مجموعه گفت: این کار تیمی بود و هدفمان این بود بهترین کار را برای مردم ایران بسازیم.

نادر سلیمانی بازیگر مجموعه نیز در سخن کوتاهی گفت: ما کاری نکردیم قلب بچه‌ها بود که کار کرد و باعث شد ما با جون و دل کار کنیم. این میزان بیننده هم چشمان این بچه‌ها بود.

آرش نوذری نیز عنوان کرد: اولین بار بود در این تیم حضور داشتم جزو نقش‌های خوبی بود که در کارنامه من ثبت شد.

امیر غفارمنش دیگر بازیگر مجموعه هم گفت: می‌خواهم از فرضیایی تشکر کنم او یک تواضع ویژه دارد. از مهرداد نصرتی آهنگساز تشکر می‌کنم چون موسیقی نقش مهمی برای کودکان دارد.

ابراهیم شفیعی بازیگر دیگر نیز بیان کرد: شانس بزرگ زندگی‌ام این بود که ده سال است با گروهی کار می‌کنم که هر روز بهتر از دیروز بوده است.

آرش میراحمدی نیز در سخنان کوتاهی بیان کرد: ما آدم‌های خوش شانسی هستیم که اینجا هستیم و به این نتایج رسیده‌ایم.

امیرمحمد متقیان نیز بیان کرد: خدا را شکر می‌کنم بعد از ۱۶ سال باز هم این تیم به من اعتماد کردند.

مهرداد نصرتی آهنگساز نیز در مراسم تصریح کرد: از گروهم یاد می‌کنم که کمکم کردند. افتخار بزرگی است در این کشور کار کردن انشالله کسی ما را بیرون نکند (می‌خندد) و همین جا کار کنیم.

در پایان این مراسم کیک جشن رکورد ۳۶ میلیون بازدید این مجموعه را برش زدند و عوامل عکس یادگاری گرفتند.

کد مطلب 5379562
عطیه موذن

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    نظرات

    • IR ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      59 6
      پاسخ
      واقعا ایران اصلا قدر ادم هایی مثل عمو پورنگ رو نمیدونه اخه یکی مثل ایشون رو اخراج میکنه 👣
      • IR ۱۷:۲۸ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
        5 1
        میشه لطفا مرا کوهن را داخل فیلم بباورید ،عمو پورنگ هم باشه
      • ناشناس IR ۰۰:۵۵ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۲
        1 1
        سوژه بود
    • ناشناس IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      56 4
      پاسخ
      عالیه کلبه ی عمو پورنگ
    • ناشناس IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      40 3
      پاسخ
      عالیه کلبه ی عمو پورنگ
    • IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      48 12
      پاسخ
      این سریالهای بی محتوای صداوسیما هست که ازنظر مردم حذف شدنی هستندنه سریال کلبه عمو پوررنگ
      • ملینا IR ۱۸:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
        25 1
        کلبه ی عمو پورنگ عالی هستش واقعا بده آدم هایی قدر عمو پورنگ رو ندونن
    • محمد IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      14 81
      پاسخ
      دیگه عمو پورنگ باید بره کنار جوونای با استعداد بیان رو کار
      • Soosan❤️ IR ۱۶:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
        28 2
        نه مگه جوانی به سن وسال هست!!!! ایشان یکی از بهترین افرادی هستند که درعرصه کودک کار می کنند وهمچنان باید ادامه بدم واقعا از آقای فرضیایی به خاطره اینکه آنقدر واسه کارشون وقت میزارن ممنونم 🧡♥️ چون میدونم تو این دنیا اولین چیز وشخصی که براتون مهمه مادرتون هستن دعا میکنم لب دوتایی تون خندون باشه
    • گاندو IR ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      41 8
      پاسخ
      عشقی عموپورنگ کاش منم میتونستم بازیگربشم بیام پیشت دوست دارم بازیگربشم ولی پول درست وحسابی نداریم که بیام
    • نرگس مشکان فراهانی IR ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      41 8
      پاسخ
      سلام عموپورنگ عزیزم❤😍من نرگس مُشکان فراهانی۱۵ساله وبرادرم امیرعباس مُشکان فراهانی٩ساله برنامه شماراخیلی دوست داریم❤😍کلبه عموپورنگ عالیه امااگرمحله گل و بلبل راادامه دهیدعالیه❤😍ممنونم ازتون انشاالله کنارخانواده سالم و سلامت باشی از اراک❤😍
    • ایلین IR ۱۵:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      13 5
      پاسخ
      خیلی خیلی عالی بود
    • IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      6 3
      پاسخ
      پ
    • اکرم IR ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      20 1
      پاسخ
      عمو پورنگ رنگ خودش رادارد وهرگز عوض وعوضی نمی شود او در چشمان کودکان خوش درخشیده است ارزوی سلامتی برایش داریم
    • سعیده حسنی IR ۱۶:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      13 4
      پاسخ
      عمو پورنگ و برنامه هاش و مخصوصا کلبه عمو پورنگ عالی و بینظیرن😍😍
    • گلنوش پرواس IR ۱۷:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      14 2
      پاسخ
      مجموعه های عمو پورنگ عالی بودن مخصوصا کلبه عمو پورنگ که واقعا جذاب و آموزنده بود سپاسگزارم
    • IR ۱۷:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      15 1
      پاسخ
      واقعا کلبه عموپورنگ عالیه ♥️ دست عمو پورنگ و کردان ها و تکام بازیگران عزیز درد نکنه که به فکر ما هستن♥️ عمو جون خیلی دوست داریم کلبه عمو پورنگ واقعا عالیه و کی میگه بده ♥️ خسته نباشید🌹🌹🌹
    • ستایش موسوی IR ۱۷:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      14 2
      پاسخ
      عمو ما خیلی دوستون داریم و کلبه عمو پورنگ عالیه ♥️ ممنونیم که وقت گذاشتین و هچین برنامه خوبی برای بچه ها درست کردید دستتون درد نکنه خسته نباشید ♥️
    • IR ۱۷:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      14 1
      پاسخ
      عالی من عاشق تونم عموپورنگ برنامه کلبه عموپورنگ عالیه ممنون از ساختش رکورد شکنی تون مبارک🥰🥰🥰❤❤❤❤❤❤❤
    • IR ۱۷:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      14 2
      پاسخ
      سلا عموپورنگ عاشقتونم برنامه کلبه عموپورنگ عالیه رکورد شکنی تون مبارک انشالله همیشه سلامت باشی😍❤❤❤❤❤❤❤
    • RO ۱۷:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      5 18
      پاسخ
      همه دلقک شدنه..!
    • ریحانه عرب زاده IR ۱۷:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      9 1
      پاسخ
      سلام عموپورنگ من عاشق شما وبرنامه های بسییییار عالی شما هستم چشم حسود کور بشه رکورد ۳۶ ملیون مبارک باشه
    • ریحانه عرب زاده IR ۱۸:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      11 0
      پاسخ
      سلام عموپورنگ من عاشق شما وبرنامه های بسییییار عالی شما هستم چشم حسود کور بشه رکورد ۳۶ ملیون مبارک باشه
    • RO ۱۸:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      12 2
      پاسخ
      کلبه زندگی منهههه؛))🥺 واقعا بی نظیرید همگیییی کاش تا اخرر باشیددد🥺⁦❤️⁩⁦❤️⁩
    • ترمه IR ۱۸:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      9 2
      پاسخ
      باتشکر فراوان از گروه عمو پورنگ. گروه عمو پورنگ واقعا شما بی نظیرید. ممنون از برنامه مفید و شاد و آموزنده شما. انشاا... که همواره بدرخشید. منتظر برنامه های بعدی شما هستیم
    • 🍉🍉 IR ۱۸:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      8 7
      پاسخ
      عالی برنامه هاتون من همی برنامه هاتون رو دیدم واقعا ک حرف نداره😍😍😘😘
    • مخاطب IR ۱۹:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      5 17
      پاسخ
      برنامه کلبه عمو پورنگ بسیار مزخرفه و ضد ارزشه .واقعا متاسفم .
      • آزی IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
        4 0
        برای خودتون متاسف باشید که کلا نمی‌تونید ارزش‌ها رو بشناسید چه برسه بخوایید نظر بدید برنامه های عمو پورنگ وامثال ایشون بسیار کم هستش بخاطر همین آدمهای حسود نمیتونن موفقیت امثال این انسانهای باارزش روببینن
    • IR ۱۹:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      1 18
      پاسخ
      برنامه کلبه ی عمو پورنگ اصلا مناسب نیست .کاش جلوی پخشش رو می گرفتند
    • IR ۱۹:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      7 2
      پاسخ
      برنامه تون خیلی عالیه😍❤❤❤❤
    • فاطمه زهرا RO ۱۹:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      6 2
      پاسخ
      عمو پورنگ ازتون ممنونم ولی از فضای مجازی بدم میاد چرا به مردم تحمت میزنن شما که خارج نشدید لطفا هیج وقت از برنامه دوست داشتنی تون خارج نشن دوستتون دارم من ۱۰ ساله هستم از بوشهر لطفا بیایو استان بوشهر شهرستان جم 😘😘🌹🌹🌹
    • مینا IR ۲۰:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      4 2
      پاسخ
      من کلا تلویزیون نگاه نمیکنم ولی چند قسمت از این سریال رو دیدم و واقعا حق دادم که پربیننده بشه هم به مسائل بهداشتی مثل کرونا و پیشگیری ها و هم به مسائلی مثل صرفه‌جویی و حفاظت از طبیعت پرداخته شده، بماند که به صبر و تحمل، همبستگی و اتحاد و از این جور چیزها هم جایگاه ویژه ای تو این سریال داره
    • شاخ IR ۲۰:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      8 2
      پاسخ
      من عاشق عموپورنگم هر قسمتش میشینم پای برنامش
    • IR ۲۱:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      7 3
      پاسخ
      سلام عمو پورنگ ماخانوادگی هرروز کلبه عمو پورنگ را تماشا میکنیم ممنون از برنامه خیلی دوست داشتنی شما
    • فهیم IR ۲۱:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      4 13
      پاسخ
      به نظرم کلبه عمو پورنگ اصلا جذاب نیس ولی بازی های قبل مانند محله گل وبلبل خیلی زیبا وجذاب است امیدوارم دوباره پخشش کنین و برنامه های قبل ایشان جذابیت خاصی دارد
    • IR ۲۱:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      4 3
      پاسخ
      عالیه بگید که شوخیه که عنو پورنگم رو اخراج کردن؟
    • اعظم IR ۲۱:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      6 0
      پاسخ
      واقعا کلبه ی عمو پورنگ عااالی اما چرا از جلو های خارجی استفاده شد؟
    • IR ۲۲:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      7 1
      پاسخ
      برنامه عمو پورنگ عالی حرف نداره
    • Sh. S IR ۲۳:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      7 2
      پاسخ
      عالی هستین... همین جوری ادامه بدین... انشالله هر بار بهتر از بار قبل بشیم... من 18 سالمه ولی برنامه تون رو میبینم... عالیه... موفق باشین
    • IR ۲۳:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      7 1
      پاسخ
      عالی هست کلبه ی عموپورنگ😍
    • IR ۰۰:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
      9 2
      پاسخ
      تا یه برنامه توتلویزیون پرطرفدارمیشه1 چشم حسودا میزنه بیرون
    • IR ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
      5 3
      پاسخ
      آقا شما ‌چراگیرمیدین‌به‌عمو پورنگ آخه چرا خانم آقا چرا گیرمیدین عمو پورنگ و همه دوست دارند ‌اخه چرا ‌‌‌کاری که به شما مربوط نیست ‌‌‌دخالت میکنید
    • عموپورنگ IR ۰۱:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
      7 2
      پاسخ
      سلام دوست عزیز،لطفا نسبت به عموپورنگ یابقیه همکارانشون که سالهاست واسه این مردم زحمت کشیدن و این برنامه ی پرمخاطب روساختن درست نظربدین..من ازبچگی پابه پای برنامه های قشنگ عموپورنگ بزرگ شدم والان واسه فرزندم برنامه عموپورنگ عزیزمونو میذارم..عموپورنگ عزیزهرجاهستین انشالله تنتون سالم باشه..بمونیدواسمون
    • اعظم IR ۰۶:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
      6 0
      پاسخ
      واقعا عالیه ،ماخونوادگی دنبال میکنیم تک تک کارهای عموپورنگ رو ،خسته نباشید وخداقوت به همه عوامل،سلامت وپایدار باشید.موفقیتتون روزافزون عموپورنگ عزیز
    • سارا امینی IR ۰۸:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
      8 1
      پاسخ
      چرا عمو پورنگ رو اخراج کردین عالیه لعنت بر کسی که بخواهد او را مثل عادل فردوسی پور اخراج کند
    • امیرحسینجمالی IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
      6 1
      پاسخ
      سلام عمو پورنگ من برنامه ی شمارو دنبال می کنم وحتی تکرارش هم نگاه میکنم
    • امیر حسین جمالی IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
      8 0
      پاسخ
      عمو پورنگ برنامه هاش از خاله شادو نه و کلاه قرمزی خیلی خیلی بهتره
    • IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
      5 2
      پاسخ
      عالی ترین برنامه هس
    • ناشناس IR ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
      6 1
      پاسخ
      واقعا فیلم کلبه عمو پورنگ عالییییییی خیلی خوبه
    • عسل RO ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
      7 1
      پاسخ
      عالیه برنامه های عمو پورنگ حیفه ک بعضیا قدر این استعداد رو نمیدونن
    • حلما IR ۱۴:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
      4 0
      پاسخ
      عموپورنگ خیلی زحمت میکشه کاری که باعشق وجون ودل باشه همه دوستش دارن پسریکسال ونیم من وقتی برنامه شروع میشدبادیدن عموپورنگ میخکوب میشدبالذت نگاه میکردواهنگاش دوست داشت همه بچه هاعموپورنگ دوست دارن براشون ارزوی سلامتی دارم.
    • ثنا IR ۱۶:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
      4 0
      پاسخ
      من فقط میخوام عمو پورنگ رو ببینم همین
    • IR ۱۸:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
      3 0
      پاسخ
      عمو عاشقتم
    • IR ۱۹:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
      2 0
      پاسخ
      عمو پورنگ تو قلب مردم وبا هیچی حذف نمیشه کاش قدر ابدونیم
    • نازنین زهرا IR ۲۰:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
      2 0
      پاسخ
      سلام عمو پونگ برنامه شما خیلی قشنگ بود کلبه عمو پورنگ قسمت آخر قشنگ بود کاش میشد در محله خود برنامه اجرا کنید با همه ی بازیگران کلبه عمو پورنگ خواهش می کنم برنامه ی عمو پورنگ را دوباره اجرا کنید من خیلی کلبه عمو پرنگ را دوست دارم من وبرادرم با هم کلبه عمو پورنگ را همیشه دیدیم و قسمت های دیگر ممنون
    • زهرا IR ۲۰:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
      1 0
      پاسخ
      عمو پورنگ خیلی دوستت دارم خیلی فیلم قشنگی بود واقعا باورم نمی شد لاک پشت های اینجا و اونجا و همه جا نگهبان های درخت کهن باشند و از آقای کاشانی هم به خاطر نقش زیباشان تشکر می کنم ممنون آقای خلج ممنون خانواده ی امیر سلیمانی و آقای نوذری خانم نظام دوست مخصوصا نقش مثبت خانم دکتر زیبا بود شب یلدا مبا
    • سپیده افشار IR ۲۰:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
      2 0
      پاسخ
      عموپورنگ عالی هستش برنامه هایش محشره شما قدر عمو پورنگ رو نمی‌دونید عمو پورنگ این همه وقت می‌ذاره انشالله ۱۷۰ سال زنده باشم و بتونن دوباره برنامه درست کنن من از سن۵ سالگی تا الان که ۱۱ سالم هست دارم نگاه میکنم عالی هست
    • امیر محمد IR ۲۰:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
      0 0
      پاسخ
      عمو پورنگ میشه برای من شمارتون بفرستی
    • ناصری IR ۲۳:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
      1 0
      پاسخ
      توعالی هستی پورنگ ،ایناقدرتو نمیدونن باید بری جایی که ارزشتو وارزش هنرتو درک کنن
    • IR ۰۷:۵۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      عالی عالی عالی هست بازهم کلبه عموپورنگ ادامه داشته باشد
    • مهنا IR ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      خیلی دوست دارم کلبه عمو پرنگ واقعا دوست دارم امید وارم ادامه داشته باشه
    • مهنا IR ۰۹:۳۹ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      من خیلی خیلی خیلی دوستون دارم
    • IR ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      عمو پورنگ شخصیتی هست که بچه ها عاشق او هستند چرا به نظر بچه ها و مخاطب احترام نمی گذارید؟ آرزوی سلامتی برای ایشون و دست اندرکاران برنامه ی کلبه ی عمو پورنگ و تمام برنامه ها ی پرمحتواشون بچه های من عاشق برنامتون هستند
    • ریحانه عربزاده IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
      5 0
      پاسخ
      سلام عموپورنگ عزیزم من عاشق کلبه عموپورنگ هستم من همیشه سر ساعت ۷ و۱۲ پای تلوزیون میشینم وبرنامه های شما را میبینم قسمت آخر هم خیلی زیبا بود خواهشن برنامه بعدی را در مزرعه بسازید با اتفاق ها جدید ببخشید این حقیقت دارد که شما از صداوسیما اخراج شدید ؟!میشه جواب بدید
    • IR ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
      5 0
      پاسخ
      عمو من شیدام بزرگ ترین ترافدارت من لان ۱۱ سالمه خیلیییییییییییییی دوست دارم امید دار م موفق بشی منم دارم انیمیشن میسازم امید وارم اموفق بشی
    • مطهره صمدیان IR ۱۲:۱۱ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
      2 0
      پاسخ
      سلام عموپورنگ🤚من برنامه شما رو هر روز می بینم ایکاش تموم نمی شود😔ولی می دونم شما هنوز عموی بچه ها هستید وباز هم برای بچه ها برنامه اجرا می کنید😍دوستون دارم خدانگهدار 😘
    • کیان پنیری IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
      3 0
      پاسخ
      عمو پورنگ خیلی خوب اومید وارم که حالش خوب باشه
    • آزی IR ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
      2 0
      پاسخ
      سلام. کلبه ی عمو پورنگ واقعا برنامه ی مناسب وزیبایی بود به تمام کسانی که برای ساخت این برنامه تلاش کردن خسته نباشید وخداقوت میگم یکی از خوبیهای این برنامه این بود که از بازیگران خوب سینما استفاده شده و بسیار آموزنده بود باتشکر
    • IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
      3 0
      پاسخ
      لطفا از صدد سیما حذف نکنید عمو پورنگ رو ما کلافه میشیم
    • حسین ماهان گودرزی IR ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
      3 0
      پاسخ
      عمو پورنگ یک سریال جدید برای کودکان بساز
    • ناشناس IR ۱۶:۴۷ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
      6 0
      پاسخ
      واقعا عالی هست کلبه عموپورنگ 👌
    • باران صابری IR ۱۹:۵۴ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
      1 0
      پاسخ
      لطفا کلبه ی عمو پرنگ را ادامه دهید . در دوره ی کورونا بهترین سریال کلبه ی عمو پورنگ هست عموپورنگ در دوره ی کورونا من را شاد میکرد چرا این برنامه را به پایان رساندید ؟؟ 😭😭😭😭😭😭من این برنامه را خیلی دوست داشتم
    • IR ۲۱:۰۴ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
      1 0
      پاسخ
      سلام بهترین عمو پورنگ دنیا. من 11 سالمه و از کودکی دارم برنامه هاتون رو نگاه میکنم. من خیلی شما رو دوست دارم. ممنون که برای ما بچه های ایران زمین زحمت های خیلی زیادی می کشید. خیلی ناراحت شدم کلبه عمو پورنگ تموم شد. هروقت یاد قسمت آخر کلبه میفتم، اشک از چشمانم سرازیر می شود. من کلبه رو خیلی دوست داشت
    • IR ۲۲:۱۸ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
      5 0
      پاسخ
      سلام برنامه عمو پورنگ واقعا عالی بود خیلی چیز های به کودکان یاد میداد حیف شد که تموم شد لطفا این بدنامه ادامه داشته باشد
    • IR ۲۲:۱۸ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
      1 0
      پاسخ
      سلام برنامه عمو پورنگ واقعا عالی بود خیلی چیز های به کودکان یاد میداد حیف شد که تموم شد لطفا این بدنامه ادامه داشته باشد
    • IR ۲۲:۳۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
      1 0
      پاسخ
      هیچ مجری برنامه کودک مثل عموپورنگ دیگه پیدا نمی کنید اینقدر شاد اجرا می کنند همیشه فکر می کنم ۲۵ سالش هست و اصلا پیر نمیشه انشاالله که سالم و تندرست باشه
    • IR ۲۳:۵۷ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
      1 0
      پاسخ
      کلبه عمه پورنگ بی نظیره کاش هزار قسمط باشه
    • Perspolis ❤️ IR ۰۰:۴۵ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۲
      0 0
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      دم همتون گرم عالـــــی بودید🤩🥰 من همه برنامه ها رو دنبال میکردم،مثل محله گل و بلبل ۱و ۲یا بچه محل و بقیه برنامه ها یا همین کلبه عموپورنگ امیدوارم باز ادامه داشته باشه حالا چه کلبه عموپورنگ چه بچه محل و بقیه برنامه ها،با همین بازیگران خوب و عالی که ما ها بهشون عادت کردیم😍دم همتون گرم حرف ندارید♥️
    • عطرین نیک آئین AE ۰۳:۱۲ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۲
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      کلبه عمو پورنگ و خیلی خیلی دوست داشتیم . واقعا آموزش نکات در قالب حیوانات ایده تاثیرگذاری بود متشکرم لطفا ادامه بدید
    • هموطن IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۲
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      برای عمو پورنگ مهربان خیلی خوشحالم بخاطر اینکه مردم عزیزمان قدر شناس وادمهای خوب همیشه در اذهانشان باقی می مانند سعدیا مرد نکونام نمیرد هر گز ، مرده انست که نامش به نکویی نبرند ،.
    • IR ۱۵:۴۲ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۴
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      عموپورنگ مجری خاطرات کودکی. مجری خوب وعالی دوست داریم .همیشه معید وموفق باشی
    • ثنا یعقوبی زاده IR ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۲
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      من خیلیییی خیلییی منتظرم که هر چه زودتر کلبه ی عموپورنگ رو نشون بده برای اون روز که عموپورنگ رو میخواد نشون بده همش دارم لحظه شماری می کنم

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