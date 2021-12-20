رکوردشکنی «عموپورنگ» با ۳۶میلیون بازدید/ مثل فوتبال مخاطب داریم

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خورشیدی مدیرعامل تلوبیون در ابتدای مراسمی که عصر دیروز یکشنبه ۲۸ آذرماه برای تجلیل از عوامل مجموعه کلبه عمو پورنگ برگزار شد درباره فعالیت تلوبیون که در این سالها گسترش یافته است سخن گفت و بیان کرد: با یک اتفاق خوب در تلوبیون مواجهیم که با یک تیم چهار نفره از دانشگاه شریف شروع شد و الان حدود نود نفر هستند.
وی به آمار سایت تلوبیون در الکسا اشاره و عنوان کرد: تلوبیون براساس الکسا رتبه پنجم پربازدیدترین سایت ایرانی را دارد.
خورشیدی همچنین به آرشیو غنی و محتوایی این سامانه اشاره و بیان کرد: تلوبیون دارای بیش از نیم میلیون محتوای تلویزیونی با افزایش ماهانه حدود ۲۰ هزار اپیزود جدید است.
رکورد ۳۶ میلیون بازدید در سال ۱۴۰۰ برای کلبه عمو پورنگ
وی ادامه داد: علت دعوت از عوامل کلبه عمو پورنگ این است که با رکوردی خاص مواجهیم که طی این دهه بی سابقه است. این مجموعه در حال حاضر یکی از پربینندهترین محتوای حرفهای فارسی زبان در اینترنت است و «کلبه عموپورنگ» از ابتدای سال ۱۴۰۰ توانسته است به رکورد ۳۶ میلیون بازدید تاکنون دست یابد.
مدیرعامل تلوبیون درباره آمار این مجموعه نمایشی به صورت جزئیتر اظهار کرد: هر لحظه از شبانه روز ۹۲ کودک در تلوبیون برنامه را میبینند و به صورت هفتگی یک میلیون بازدید از برنامه وجود دارد.
در این مراسم همچنین به آماری از فصلهای قبلی برنامههای تیم عمو پورنگ از سال ۹۲ تا ۱۴۰۰ اشاره شد که بیش از ۷۱ میلیون بوده است.
وی با اشاره به زمانهای پخش فوتبال که نمودار استفاده کاربران از تلوبیون بالاست عنوان کرد: عموپورنگ برنامه اش مثل فوتبال است و با قلهای از مخاطب مواجهیم.
خورشیدی همچنین در پاسخ به سوالی درباره قطعی تلوبیون در زمان پخش فوتبال، آن را به مسائل زیرساختی نسبت داد و بیان کرد که سعی ما این است که فضا و بستر را ارتقا دهیم.
در ادامه این مراسم از مسلم آقاجانزاده تهیه کننده «کلبه عموپورنگ» دعوت شد تا درباره این میزان از بازدید سخن بگوید. آقاجانزاده با تشکر از تلوبیون و اعلام این آمار بیان کرد: آمار این میزان بیننده را هم میتوانیم برای مردم و هم مدیران اعلام کنیم.
وی با تشکر از همه عوامل «کلبه عمو پورنگ» یادآور شد: ما با همکاری و جلسات متعدد تلاش کردیم این رکورد رخ دهد و ثبت شود.
آقاجانزاده همچنین با اشاره به یکی از نظرسنجیهایی که اخیراً ایسپا انجام داده است عنوان کرد: به این ترتیب ما حدود ۲۳ میلیون مخاطب داریم که مخاطب گستردهای است.
وی اضافه کرد: متأسفانه در مرکز نظرسنجی سازمان خیلی اتفاق افتاده بارها شده اسم ما را از لیست نظرسنجی حذف کردهاند شاید برایشان سنگین بوده که این مجموعه از خیلی از برندها بیشتر مخاطب دارد. به همین دلیل این نظرسنجی را بیرون از سازمان دادهایم تا میزان مخاطب خود را بسنجیم.
این تهیه کننده با اشاره به ساختار سینمایی «کلبه عمو پورنگ» یادآور شد: گروه ما با سلیقهای که داشته است زحماتی کشیده، نوآوری داشته و این کار را با ساختار سینمایی، گریم، تجهیزات و… دیده است.
سازمان چند برند دارند که آنها نوآوری هم ندارند اما اسمها و رسمها برای آنهاست
آقاجانزاده تصریح کرد: ما نشان دادیم اگر به کودک و خانواده توجه شود میتواند رکوردها را بشکند الان نه از لحاظ بودجه و نه امکانات برای کودک سرمایه گذاری نمیشود. سازمان چند برند دارند که آنها نوآوری هم ندارند اما اسمها و رسمها برای آنهاست. در صورتی که کار کودک میتواند اتفاقات بزرگی را رقم بزند.
احمد درویشعلیپور کارگردان مجموعه نیز در سخنانی بیان کرد: از پایان تصویربرداری مجموعه مدتی گذشته است و خوشحالم که با این مراسم دیداری تازه شد. در دورانی که دو سال است همه درگیر اخبار بد کرونا هستیم این جشن گرفتن خوب و مبارک است. هر آنچه به دست آمد نتیجه زحمت گروهی صد نفره است. روز اول دنبال این نبودیم که رقمی ثبت کنیم و رکورد بزنیم و تنها میخواستیم کار بهتری باشیم. زحمتی که هرکسی هم نخواهد دیده شود خدا بخواهد دیده میشود.
داریوش فرضیایی یا عمو پورنگ هم در این مراسم با اشاره به تیمی بودن این مجموعه یادآور شد: من ممنون کسانی هستم که برند عمو پورنگ را کمک کردند که دیده شود.
فرضیایی همچنین با اشاره به آقاجانزاده به عنوان تهیه کنندهای که ۲۰ سال با او کار میکند، از برادران درویشعلیپور یاد کرد که این شخصیتها و کاراکترها را خلق کرده و به بهترین نحو هم اجرایی کردهاند.
در ادامه محمد درویشعلیپور نویسنده مجموعه گفت: این کار تیمی بود و هدفمان این بود بهترین کار را برای مردم ایران بسازیم.
نادر سلیمانی بازیگر مجموعه نیز در سخن کوتاهی گفت: ما کاری نکردیم قلب بچهها بود که کار کرد و باعث شد ما با جون و دل کار کنیم. این میزان بیننده هم چشمان این بچهها بود.
آرش نوذری نیز عنوان کرد: اولین بار بود در این تیم حضور داشتم جزو نقشهای خوبی بود که در کارنامه من ثبت شد.
امیر غفارمنش دیگر بازیگر مجموعه هم گفت: میخواهم از فرضیایی تشکر کنم او یک تواضع ویژه دارد. از مهرداد نصرتی آهنگساز تشکر میکنم چون موسیقی نقش مهمی برای کودکان دارد.
ابراهیم شفیعی بازیگر دیگر نیز بیان کرد: شانس بزرگ زندگیام این بود که ده سال است با گروهی کار میکنم که هر روز بهتر از دیروز بوده است.
آرش میراحمدی نیز در سخنان کوتاهی بیان کرد: ما آدمهای خوش شانسی هستیم که اینجا هستیم و به این نتایج رسیدهایم.
امیرمحمد متقیان نیز بیان کرد: خدا را شکر میکنم بعد از ۱۶ سال باز هم این تیم به من اعتماد کردند.
مهرداد نصرتی آهنگساز نیز در مراسم تصریح کرد: از گروهم یاد میکنم که کمکم کردند. افتخار بزرگی است در این کشور کار کردن انشالله کسی ما را بیرون نکند (میخندد) و همین جا کار کنیم.
در پایان این مراسم کیک جشن رکورد ۳۶ میلیون بازدید این مجموعه را برش زدند و عوامل عکس یادگاری گرفتند.
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