به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، اکنون کودیاک نیز این عملیات را آغاز کرده است.

این شرکت اعلام کرده فرایند آزمایش را با چند کامیون آزمایشی در کالیفرنیا و بیشتر در محدوده دفتر خود در ماونتن ویو آغاز کرده است.

هر دو شرکت بهار امسال تحت قوانین به روز رسانی و تایید شده اداره راهنمایی و رانندگی کالیفرنیا، خواستار دریافت مجوز آزمایش شدند. این اداره وسایل نقلیه خودران داخل ایالت را مدیریت می کند. قوانین مذکور که ۲۸ آوریل تصویب شدند، ممنوعیت بر آزمایش وسایل نقلیه خودران با وزن بیش از ۱۰ هزار پوند در جاده های عمومی را لغو و مسیر رگولاتوری را برای تست و به تدریج به کار گرفتن وسایل نقلیه سنگین خودران هموار کردند.

هر دو شرکت در کالیفرنیا فعالیت می کنند اما تا همین اواخر آزمایش ها و فرایندهای استفاده از وسایل نقلیه خودران شان را به دلیل ممنوعیت خودروهای سنگین خودران در ایالت تگزاس متمرکز کرده بودند.

آرورا در می ۲۰۲۵ میلادی سرویس کامیون خودران را در تگزاس راه اندازی و در مسیر دالاس به هیوستن آغاز به کار کرد. این شرکت از آن زمان تاکنون مسیرهای بیشتری را به فرایند آزمایش خوداضافه کرده است.

کودیاک نیز عملیات تجاری کامیون خودران خود را در ژانویه ۲۰۲۵ میلادی در محیط خارج از جاده در غرب تگزاس آغاز کرد. این شرکت از آن زمان تاکنون عملیات های بزرگراهی خود را گسترش داده است.