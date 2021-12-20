درمان فشارخون بالا در بارداری بی خطر است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ساینس دیلی، فشار خون بالا در دوران بارداری یکی از دلایل اصلی عوارض و مرگ مادر و جنین در بارداری است و خطرات کوتاه مدت و بلندمدت بیماری‌های قلبی عروقی را برای زنان افزایش می‌دهد.

داده‌های در حال ظهور از آزمایشات بالینی و تحقیقات مشاهده‌ای از مزایا و ایمنی درمان فشار خون در دوران بارداری حمایت می‌کند. ادامه تحقیقات برای تعیین اینکه چه میزان فشار خون، در طول و بعد از بارداری، چه برای شروع درمان و چه به عنوان اهداف درمانی، برای مادر مفید و برای جنین بی خطر و مفید است، حیاتی است.

آخرین آمار انجمن قلب آمریکا نشان می‌دهد فشار خون بالا در دوران بارداری که به عنوان فشار سیستولیک (بالاترین عدد در اندازه گیری فشار خون) ۱۴۰ میلی متر جیوه یا بالاتر تعریف می‌شود، دومین علت مرگ مادران در سراسر جهان است.

موارد شدید با افزایش خطر عوارض قلبی عروقی برای مادران بلافاصله پس از زایمان و سال‌ها پس از بارداری همراه است.

فشار خون بالا در دوران بارداری خطر عوارضی مانند زایمان زودرس و وزن کم هنگام تولد را برای فرزندان افزایش می‌دهد. نرخ فشار خون بالا در دوران بارداری در سطح جهانی در حال افزایش است.

اهداف درمان در دوران بارداری شامل جلوگیری از فشار خون شدید و جلوگیری از زایمان زودرس است تا زمان تکامل جنین قبل از زایمان فراهم شود.

«وسنا دی. گاروویچ»، رئیس این گروه تحقیقاتی از کلینیک مایو در مینه سوتا، گفت: «چندین دهه است که مزایای درمان فشار خون برای زنان باردار نامشخص بود و نگرانی‌هایی در مورد سلامت جنین در اثر قرار گرفتن در معرض داروهای ضد فشار خون وجود داشت. مشاهده شواهد در حال ظهور مبنی بر اینکه درمان فشار خون بالا در دوران بارداری بی‌خطر و مؤثر است مایه اطمینان است.»

در حالی که تعریف فشار خون بالا برای جمعیت عمومی در قالب ۸۰/۱۳۰ میلی‌متر جیوه است، اکثر دستورالعمل‌ها در سراسر جهان فشار خون بالا در دوران بارداری را ۱۴۰/۹۰ میلی متر جیوه تعریف می‌کنند.